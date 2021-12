Dilma dá sua cartada decisiva: tudo ou nada

No Brasil e na Cochinchina o que levanta ou derruba governo é a economia. Em 2005 Lula sofreu intenso linchamento midiático com o mensalão, mas a economia ia bem, o povo nem tchum. Em 2010 surfou ao tirar Dilma do bolso do colete. Em 2014 a economia já não ia tão bem e pintou a Lava Jato, em pleno período eleitoral.

Resultado: a economia em 2014 já estava bem pior do que foi dito, a verdade apareceu em 2015 com os imbricamentos da Lava Jato, assustando o povo brasileiro pela imensidão da roubalheira e o rombo orçamentário de R$ 30,5 bilhões. Tudo isso num clima de completa desarticulação política do governo com a base, que a cada dia, ao invés de melhorar, se deteriora.

Ontem, o governo anunciou um pacote de aumento de impostos e cortes de despesas obrigatórias, um remédio mais que amargo, doloroso. Nem que queira, o governo pode fazer isso sozinho. Precisa necessariamente do Congresso. Vai conseguir?

Sabe-se lá, mas para Dilma é tudo ou nada, algo tipo ou vai ou racha, e o cenário não é bom, A oposição já bradou que é contra.

Arrocho baiano 1 — Em conversa com jornalistas ontem no encontro do PSD, Rui Costa avisou: para 2016, reajuste fica difícil.

- A expectativa é a de que a folha passe dos 46% e entre no limite prudencial. Portanto vou ter limitação para concessão de novos reajustes em 2016. A prioridade é pagar salário em dia. Novos acordos estarão subordinados à capacidade financeira do estado.

Arrocho baiano 2 — Diferentemente de outros governadores que não quiseram ir a Brasília ao jantar com Dilma ontem, Rui Costa foi ouvir o pedido de ajuda presidencial.

Levou a tiracolo a pastinha com as pedidas baianas, como o VLT, Fiol e Porto Sul.

Mas foi sabendo que tirar dinheiro de lá agora é missão impossível.

Perdendo a fé — Figura mais esperada, o ministro Gilberto Kassab (Cidades) deu o bolo ontem no encontro do PSD. Teve de ficar em Brasília, convocado por Dilma.

Mas o senador Otto Alencar, presidente do partido na Bahia, deu um palpite sobre a pergunta que todos queriam fazer: o BRT de ACM Neto e o VLT de Rui saem?

- Não acredito. Acho muito difícil.

Neto também.

"Se o Brasil fosse um paciente, os médicos o diagnosticariam como em estado terminal. Os rins não funcionam mais, e o coração vai parar em breve"

Financial Times, o mais influente jornal de economia da Inglaterra, em editorial sobre a crise no Brasil.

Caso pensado

A renúncia do prefeito de Cruz das Almas, Jean Cavalcante, foi surpreendente no município, mas não no partido dele, o PMDB.

Geddel, o presidente estadual.

A mudança do então vice e hoje prefeito Ednaldo Silva, do PTC para o PMDB, foi um movimento articulado entre Jean e o partido.

Ednaldo seria a salvação contra Orlando Peixoto Filho (PT), o favorito.

Falta de quórum

A vereadora Vânia Galvão (PT) lamentou que não tenha havido sessão ontem. Ela disse que queria 'discutir' as denúncias envolvendo o secretário Alexandre Paupério (Gestão).

Coisas da vida. Quem não tem Lava Jato caça com Pierre Bourdieu.

Plágio cultural

Iniciado quarta da semana passada e concluído domingo último, o festival cultural Lavage de La Madeleine, em Paris, na França, está dando o que falar, de ruim. Realizada em português, francês e yorubá, a briga é no Face em genuíno português.

O cartunista Flávio Luiz Nogueira acusando o autor da marca do evento de ter plagiado o quadro de um primo dele, o artista Luiz Nogueira Neto.

Olhando o original em preto e branco e a marca da Lavage, parece. E muito.

Sucesso — Promovida pela Bahiatursa em parceria com a Embratur e Air Europa, a Lavagem da Igreja de La Madeleine pretende recriar em Paris as lavagens das igrejas de Nossa Senhora da Purificação, em Santo Amaro, e de Senhor do Bonfim, em Salvador. Tem sido um sucesso.

Mudando de rumo

Alcindo Anunciação prepara-se para disputar, novamente, a eleição para vereador de Salvador, mas por um novo partido.

Ainda no PT, ele está de malas prontas para embarcar no PSD de Otto Alencar.

- O PT perde muito tempo em disputas entre as correntes internas e se esquece da política mesmo. Aí, não dá para mim.

O PT, diga-se, é o partido que mais tem perdido aliados. É o barco afundando.

Na contramão

Um grupo de teatro de Juazeiro fez uma peça que ilustra, segundo o deputado Zó (PCdoB), o momento que a cidade está vivendo. Todo mundo tem problemas e chora a crise, menos o prefeito Isaac Carvalho (PCdoB), que age como Dilma vinha fazendo até pouco tempo.

Lá, há quem diga que o otimismo é mais vacina do que real. O ex-prefeito Joseph Bandeira (PDT) será adversário duro de ser batido nas eleições do próximo ano.

POUCAS & BOAS

Puxados por Jabes Ribeiro (PP), de Ilhéus, que semana passada anunciou a redução do próprio salário (e dos comissionados) em 40%, prefeitos do sul da Bahia estão aderindo à moda: em Coaraci, a prefeita Josefina de Castro (PT) reduziu em 20%, e em Jequié a prefeita Tânia Brito (PP) também.

O ato é mais simbólico que eficaz para atestar a crise. Em Ilhéus, por exemplo, o impacto é de apenas 1% na folha, que vai a quase R$ 1,5 milhão.

Acontece amanhã (9h) na Assembleia, em parceria com a Associação Metropolitana dos Taxistas, audiência pública para discutir o projeto do deputado Fabrício Falcão (PCdoB) que proíbe o Uber na Bahia. Na Câmara de Salvador tramita projeto similar do vereador Alfredo Mangueira (PMDB), que estará lá.

O empresário Mauro Cardim está mesmo disposto a tentar criar uma terceira via política em Lauro de Freitas, hoje dividida entre os grupos do prefeito Márcio Paiva (PP) e da deputada Moema Gramacho (PT). Ele trocou o PRB pelo PDT para encarar 2016.

A Comissão de Direitos Humanos do Senado, presidida pelo senador Paulo Paim, realiza sexta (9h) audiência pública na Assembleia para debater o projeto da terceirização. Paim é contra.

Auditores fiscais da Sefaz de Salvador estão intensificando contatos com a bancada federal pedindo que eles votem a favor da PEC 186, a ser apreciada dia 30, que dá autonomia a eles e 'tira a influencia política do fisco', dizem.

Colaborou: Hilcélia Falcão

