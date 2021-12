Dilma dá a largada em clima desfavorável

Dilma começa hoje em Salvador a campanha do segundo turno contando com o otimismo dos governistas baianos, embalados pela vitória de Rui Costa, mas num clima, do ponto de vista nacional, não lá muito bom. Alguns episódios configuram o cenário. Veja:

1 - Pesquisa do Paraná Pesquisas feita sob encomenda da revista Época, a primeira do segundo turno, dá Aécio 49% contra 41% dela e 10% de não sabem, não responderam.

2 - O PSB anunciou ontem o apoio a Aécio. As tentativas de convencer Renata Campos, a viúva de Eduardo Campos, fracassaram.

3 - Benedito de Oliveira Neto, o Bené, preso ontem pela Polícia Federal em Brasília transportando R$ 116 mil num avião, trabalhou na campanha de Fernando Pimentel, governador eleito de Minas, terra de Aécio.

Em suma, no conjunto da obra, o astral coletivo não é bom para os governistas.

Lídice pula fora - Embora o PSB tenha decidido apoiar Aécio, a senadora Lídice da Mata já avisou que não embarca nessa canoa. Ela comunicou ao comando nacional do partido que é impossível apoiar Aécio na Bahia e que se incluiu no que foi deliberado pelo partido de que seriam respeitadas as especificidades de cada estado.

O PSB na Bahia deve se reunir hoje para decidir o que fazer aqui.

Novos paradigmas - Félix Mendonça Júnior, o único deputado federal do PDT da Bahia reeleito, diz que a opção mais sensata dos baianos é com Dilma. Cita que historicamente os governos federais pouco ou nada fizeram pelo Nordeste.

- Hoje, na Bahia, além de quatro novas universidades federais e dos projetos sociais, há obras importantes em andamento: se fosse outro governo, não teríamos o Porto Sul nem a Fiol. É isso que está em jogo.

Bell x Nizan

Lembra aquela história que o publicitário Nizan Guanaes andou falando mal da Bahia e desancou o cantor Bell Marques, dizendo que há anos ele não gravava nada?

Bell processou Nizan e ontem o TJ julgou o caso. Condenou Nizan a pagar R$ 40 mil de indenização a Bell por danos morais.

Bell disse que ficou feliz com a decisão, 'não pelo que Nizan disse, mas pela forma'.

Jogo limpo

A fala de Zé Ronaldo, prefeito de Feira, na reunião convocada por ACM Neto anteontem no Hotel Mercure, chamou a atenção.

Ele disse que não fez campanha nem pediu voto para Aécio no primeiro turno. Argumentou que se omitiu para não prejudicar os candidatos a deputado, pois sentiu que o clima na cidade era pró-Dilma.

Ele não disse outro detalhe: pediu voto para Paulo Souto e... Rui ganhou.

30% - A meta de Neto no segundo turno é atingir 30% dos votos para Aécio. Na Bahia, Marina teve 18,38%, Aécio, 18,27%. A soma dos dois dá 36,25%. Está até almejando pouco.

Na contramão

Na reunião da executiva nacional do PV que decidiu apoiar Aécio Neves, um detalhe chamou a atenção: foram 32 votos a favor do tucano, seis pró-Dilma e três abstenções.

Célia Sacramento, que foi candidata a vice-presidente de Eduardo Jorge e é vice-prefeita de ACM Neto, embora não seja da direção, defendeu o apoio a Dilma.

Ficou na contramão até mesmo dos quatro dirigentes baianos, todos tucanados.

Rindo à toa

Marcelo Nilo (PDT), presidente da Assembleia, anda rindo à toa, aonde vai. Os motivos: foi o deputado estadual mais votado, apostou que Rui ganharia e ganhou; o DataNilo deu grande contribuição para desacreditar o Ibope.

Quando se fala em novo mandato como presidente da Assembleia, que seria a quinta vez consecutiva, desconversa. 'O negócio agora é eleger Dilma'. Mas não descarta.

Apelo inócuo

Eleito deputado federal, o líder da oposição na Assembleia, Elmar Nascimento (DEM), deu um conselho para os novos deputados estaduais. Que não mudem de lado no início do mandato. Há poucas chances de ele ser ouvido. O PRB já deu sinais de que não fará oposição a Rui Costa. O PSB idem, e mais gente deve ir.

Sem federal

Se serve de consolo para Feira de Santana, que anda a se lamentar com a pulverização de votos para 'estrangeiros' (90 mil), o que deixou a cidade sem deputado federal, em Itabuna o fenômeno se repetiu.

Geraldo Simões (PT), que tentou a reeleição, teve 16.518 votos, perdeu. Davidson Magalhães (PCdoB), o segundo mais votado, também perdeu. E Josias Gomes (PT), que tem raízes lá, ganhou, mas foi buscar votos fora. Em Itabuna mesmo teve apenas 1.773.

No chão

Derrotado nas eleições deste ano, o deputado federal Amauri Teixeira (PT) usou as redes sociais para agradecer os 50.861 votos que teve e lastimar-se. Abre o texto dizendo:

A força da grana que ergue e destrói coisas belas - o capital venceu a militância.

Diz que agiu com o 'pé no chão'. (E lá ficou).

POUCAS & BOAS

Entre os 'nanicos', Eduardo Jorge, candidato a presidente do PV, teve o melhor desempenho no interior baiano em Licínio de Almeida, município governado pelo presidente estadual do partido, o prefeito Alan Lacerda: ficou em 4º lugar, com 94 votos, bem mais do que os 14 de Luciana Genro, a 5ª colocada. Lá, Dilma e Rui ganharam.

A prefeitura de Lauro de Freitas está em vias de iniciar a instalação de um sistema de fibra ótica na cidade. Com o projeto, em todas as praças da cidade haverá acesso gratuito à internet.

O 7º Congresso Baiano de Oftalmologia que se realiza amanhã no Sheraton vai apresentar (9h30) uma novidade: a trabeculoplastia seletiva. O procedimento, a laser, substitui o uso do colírio por até cinco anos.

Dez mulheres de São Francisco do Conde que se conheceram durante o tratamento do câncer de mama formaram o grupo autobatizado de As Poderosas. Agora, no Outubro Rosa, elas estão concitando mulheres a se transformarem em 'poderosas'. Vão criar um site para multiplicar orientações.

Colaborou: Luiz Lasserre

