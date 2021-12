Dilma, Cunha e outras figuras da República

Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul, se diz indignado: indaga ele como pode Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, tocar o impeachment, se ele próprio é acusado de corrupção por todos os lados.

Se é que ainda cabem indignações nesta República de tantas maracutaias impunes, tantos desmandos livres e tantas aberrações morais difusas no meio da luta pela tomada do poder de muitos que se dizem defensores dos bons costumes sem tê-los, tal colocação sugere três interpretações:

1 — É realmente um absurdo um presidente da Câmara com o carimbo de corrupto estar presidindo o impeachment de um presidente da República, fazendo tudo para acelerar o processo, quando ele está na mesma barca, melado até os dentes e usando o poder que tem para impedir a investigação contra si próprio sem que ninguém diga nada.

2 — Noutra linha, veja a que ponto Dilma chegou. Um corrupto carimbado preside o processo do impeachment e todo mundo quer o impeachment.

3 — A República está tão avacalhada que a voz de comando é tirar a presidente, mesmo que os interessados sejam ladrões.

Óleo no petróleo

Embora o presidente da Petrobras, Aldemir Bendine, já tenha comunicado oficialmente ao governador Rui Costa que em janeiro vai desativar as operações da empresa em terra na Bahia, o deputado Rosemberg Pinto (PT) acredita na reversão da decisão.

Ele está liderando um time para tentar convencer Bendine de que, muito além da contabilidade, a coisa é mais ideológica:

— Não é de hoje que tentam privatizar a produção na Bahia. Agora, estão aproveitando o momento para aplicar.

"Querem misturar homens públicos decentes com marginais, nivelar a todos na lama onde chafurdam, mas não conseguirão"

Antonio Imbassahy, líder do PSDB na Câmara, rebatendo as acusações de envolvimento dele em corrupção

Questão de ilógica

Paulistas fretaram um avião a Cuba para assistir o show dos Rolling Stones. Considerando que a CVC oferece viagens a Orlando, nos EUA, por R$ 490, durante quatro dias, e Imbassaí, que é ali em Mata de São João, custa R$ 1.500, explica-se.

Quem matou Marcus?

Afinal, quem matou o professor Marcus Vinicius, o Marcus Matraga, assassinato ocorrido na quinta-feira do carnaval no povoado de Pirajuia, em Jaguaripe?

A família, que mora em Minas, cobra respostas. A irmã dele, a jornalista Heloísa Alice, diz estar sabendo que o principal suspeito anda à solta. E a polícia, nem tchum.

Nova regra

O deputado Luciano Ribeiro (DEM) está empenhado em flexibilizar o dispositivo constitucional baiano que proíbe deputados de fazer emendas que gerem despesas:

— Até uma placa inaugural é despesa. E isso no Brasil só existe aqui. Queremos mudar o jogo e no mais que a gente siga a regra federal.

Intriga da oposição

Citado no esquema de propina da Odebrecht na década de 1980 com o codinome Almofadinha, o deputado federal Antonio Imbassahy, líder do PSDB na Câmara, diz ter visto o fato como intimidação e 'tentativa torpe' de envolver seu nome em processo criminoso, 'protagonizado pelo governo e seus apadrinhados'.

— O objetivo é confundir a opinião pública, incluindo nomes da oposição que estão à frente do impeachment de Dilma. Isso não vai me intimidar.

A gênese da questão — O nome de Imbassahy estaria relacionado à obra da barragem de Pedra do Cavalo, quando ele presidia a Desenvale (Companhia do Vale do Paraguaçu), órgão responsável pela obra.

POUCAS & BOAS

* As duas derrotas do Feirense para a Jacuipensa (2 a 1 e 1 a 0) levou desencanto aos torcedores do clube em Feira de Santana. Lá se diz que em 2014 ele começou o namoro com a segunda divisão do futebol baiano. Em 2015 noivou e em 2016 casou.

* Moradores de Pirajuia, em Jaguaripe, se dizem indignados com a expansão das fazendas de camarão. No fim de semana perdeu-se mais cinco mil metros quadrados de manguezais. E já são seis.

* O presidente do PT de Vitória da Conquista, Rudival Maturano, promete convocar coletiva para explicar como o partido resolveu o imbróglio que definiu o deputado Zé Raimundo como candidato do partido, quando ele concorria com outros três, Odir Freire, Marcio Matos e Marcelo Neves.

* Nem precisa explicar, a razão é elementar: com Zé Raimundo há chance de ganhar. Com os outros, era derrota certa.

Colaborou: Luan Santos e Luiz Tito, de Feira.

