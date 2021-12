Dilma cumpre agenda popularesca em Feira

O poder apodrece na medida em que envelhece nas mãos de um mesmo grupo, como é o caso do PT agora. Quando Lula venceu, em 2002, a ideia preconizada pelos arautos do partido era ficar 20 anos dando as cartas. Não é lá tanto tempo assim, mas, num regime democrático como o nosso, pouquíssimos logram chegar lá.



ACM imperou 30 anos na Bahia, com uma interrupção (a de Waldir Pires-Nilo Coelho de 1987 a 1990). Ainda assim, no cenário nacional, é uma das raras exceções.

O PT teve os oito anos de Lula, os primeiros quatro de Dilma e, se tudo correr como previsto, ela chega aos 16.



Foi a Feira ontem justamente tentar retomar a caminhada (a dos 20 anos). Se reelegeu no ano passado, mas o momento econômico não é bom. Aumentou os preços dos combustíveis, energia e, de quebra, tem o petrolão a azucrinar-lhe o juízo, sem falar na desarticulação política no Congresso.



Nesta quarta, 25, em Feira, ao explicar os reajustes que fez, engasgou. Pediu água e voltou:



- Poxa. Me engasguei comigo mesmo.



Para os místicos, é emblemático.



Firme na goteira - Quando Dilma falava com jornalistas nesta quarta em Feira choveu. Gilberto Kassab, ministro das Cidades, ao lado dela, ficou embaixo de uma goteira.

A água batia, molhava, mas ele não saiu. Jornalistas disseram que ele estava matando a saudade por causa da crise hídrica que castiga São Paulo.

Gueto é gueto - Na avenida principal do bairro Gabriela, um dos mais problemáticos da cidade, onde Dilma foi ontem inaugurar o conjunto do Minha Casa, Minha Vida, um carro estacionado ostentava a frase de Igor Kannário em um cartaz.



Dilma, é tudo nosso e nada dele.



Gueto é gueto.

Tempo quente



O clima esquentou na Câmara de Salvador ontem quando os vereadores Leo Prates (DEM), Cláudio Tinoco (DEM) e Alemão (PRP), todos aliados de ACM Neto, bateram boca. Entrou a turma do 'deixa disso', mas xingamentos e gritos foram ouvidos de longe. Alemão ameaçou os governistas:

- Se o meu nome não estiver na comissão de Transportes, vocês vão ver!

Cassações em massa

De uma só canetada, o juiz Genivaldo Alves Guimarães cassou o prefeito de Caetité, José Barreira (PSB), a vice, Maria de Fátima Oliveira (PCdoB), e mais cinco vereadores: Arual Rachid (PSB), Zacarias Nogueira (PCdoB), Mário Rebouças (PCdoB), Álvaro Montenegro (PR) e Cláudio Borges (PSB), todos acusados de abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral.



A sentença imputa ainda inelegibilidade de oito anos, mas determina que todos permaneçam nos cargos até o TRE dar a palavra final. Mas a cidade está agitada.



Segundo tempo



Depois de Dilma em Feira, o ministro Armando Monteiro (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) é a bola da vez na Bahia. Ele estará em Salvador para visitar a Cimatec, a joia da coroa da Fieb.



Aliás, na Fieb a visita dele é vista com bons olhos. Embora não esteja nos planos ministeriais anunciar investimentos, a expectativa é grande entre industriais.



Pelo menos dá para ouvir as demandas empresariais, que não são poucas.

Geilson desafia

O deputado Carlos Geilson (PTN) vai se reunir com o presidente estadual do partido, o deputado João Carlos Bacelar, na próxima semana, para decidir o destino dele.

Mas nega enfaticamente que tenha incentivado o PTN a aderir ao governo. 'Uma semana antes fui procurado por João Carlos e Maurício Bacelar e disse a eles que o partido ficasse à vontade'. E arremata:



- Desafio a quem seja que eu tenha assinado ata, dado declarações ou praticado qualquer outro ato de apoio à adesão.

Oposição zero - A bancada da oposição na Câmara de Salvador reuniu-se ontem, mas nenhum dos cinco vereadores do PTN apareceu. O líder do bloco, Carlos Suíca (PT), diz que convidou a todos.



Parece que essa de ser aliado de Rui Costa e oposição a Neto não deu liga.

POUCAS & BOAS



Depois de terem assassinado o pastor José Cândido Lima, da Igreja Batista Kairós, no povoado de Ponto Certo, em Cruz das Almas, na semana do Carnaval, bandidos assaltaram segunda o padre Theófanes e dois funcionários da igreja de Araci. É triste. Até os templos religiosos clamam por segurança.

Nada menos que 27 dos 42 vereadores de Salvador já assinaram o requerimento para instalar a CPI do Metrô. Apesar de a iniciativa despertar alguns temores na Câmara, parece que a coisa vai. Na Justiça, há uma ação de improbidade no caso do metrô envolvendo executivos das empreiteiras. Faltam os políticos.

O prefeito de Santa Inês, Zé Afrânio (PCdoB), vai responder a ação na Justiça por improbidade movida pelo Ministério Público Federal. Motivo: distribuiu fardas, compradas com dinheiro público, na rede municipal com o logotipo da administração dele. Surpreende é ele não saber que isso é proibido.

A deputada Luiza Maia (PT) não gostou da recusa do presidente da Assembleia, Marcelo Nilo (PDT), de instalar a Comissão da Reforma Política sob o argumento de que a casa já tem 'comissões demais'. Ela diz que ele não está entendendo que a reforma que está sendo discutida no Congresso 'é retrocesso'.



O 4º Encontro Nacional PTC Mulher vai acontecer amanhã no Boulevard Side Empresarial (Av. Tancredo Neves). Presentes, o presidente nacional do partido, Daniel Tourinho, e a deputada federal por Minas Brunni Gomes, além do federal baiano Uldurico Júnior.

O Laboratório Lundbeck, que tem se dedicado particularmente a doenças como mal de Parkinson e mal de Alzheimer, prorrogou para 13 de março o prazo de inscrições para o 6º Prêmio Lundbeck de Incentivo à Pesquisa. Os vencedores ganharão R$ 5 mil cada como patrocínio para participar de eventos científicos.

A assessoria da Saeb diz que o funcionamento do SAC no Centro e Cultura de Jequié não vai prejudicar as atividades culturais. Diz que o espaço usado no prédio é de apenas 12%, ou 231 metros quadrados de um total de 1.994.

Colaboraram: Biaggio Talento e Luiz Tito, de Feira de Santana.

adblock ativo