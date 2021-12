Dilma começa a tentar se reabilitar em Feira

O deputado Zé Neto (PT), líder do governo na Assembleia, diz que a escolha de Feira de Santana para a primeira visita de Dilma após as eleições é emblemática:



- O pessoal lá do Planalto nos disse que a escolha foi pessoal dela. Na campanha, ela teve uma das maiores manifestações em todo o Nordeste.



Diz Zé Neto que lá ela tem o que mostrar. Além da recuperação da Lagoa Grande, obra de R$ 64 milhões, ainda está fazendo as partes leste do Anel Rodoviário e a Norte.



No pior momento, com o governo desarticulado politicamente, medidas impopulares e a Lava Jato no encalço, a escolha foi milimetricamente planejada.







Lado a lado - Zé Neto diz que não vê problemas no fato de o prefeito Zé Ronaldo (DEM), de quem é adversário, estar na festa. Muito pelo contrário, até aplaude:



- Se nós juntássemos as forças, seria bem melhor para a cidade. Mas há o problema de acharem que eu possa ter alguns créditos.



Desperdício na pista - Na greve dos carreteiros que nesta terça-feira, 24, travou Feira, contra o aumento do diesel, detalhe curioso: enquanto estavam enfileirados em protesto, uma carreta do JBS, o frigorífico da Friboi, deixava o óleo vazar na pista.



Os carreteiros ficaram indignados:



- Nós aqui protestando contra o preço e ele deixando desperdiçar.

Secretário Bruno

Bruno Reis (PMDB) se despediu ontem da Assembleia para assumir a Secretaria da Promoção Social de Salvador.



Nesta segunda ele jurava que não sabia quando sairia. Já começou enrolando.

Nossas desculpas

Disse ontem que a Câmara de Salvador aprovou a autorização para ACM Neto tomar empréstimo de R$ 550 milhões na Caixa para aplicar no BRT. Erro nosso.

O que a CCJ da Câmara aprovou foi a retirada da autorização para Neto tomar empréstimo de R$ 100 milhões na Desenbahia. O empréstimo do BRT, a relatoria foi entregue ao vereador Alfredo Mangueira e será votado no dia 9. Nossas desculpas.

Fusão incubada

Se é verdade que PTB e DEM estão discutindo a fusão, a bancada federal do partido nada sabe, pelo menos oficialmente. O deputado baiano Antônio Brito disse que, como os colegas, está acompanhando o assunto pela imprensa. E que na Bahia nada muda.

Na berlinda

Ligado ao prefeito Zé Ronaldo (DEM), de Feira, mas também um dos incentivadores da aliança do PTN com o governo, o deputado feirense Carlos Geílson corre o risco de ter se metido numa boa enrascada.



Ele dá sinais de que não vai acompanhar o partido e o deputado Bruno Reis (PMDB), agora secretário de ACM Neto, que pretende desmontar o PTN, referenda a tese.

O PTN dá outros sinais, bem mais desagradáveis para o deputado: expulsá-lo e entrar na Justiça para pedir o mandato.

Expulsão amigável

O vereador Henrique Carballal deve ter a sua saída do PT oficializada hoje. O diretório municipal do partido, em Salvador, se reúne para decidir o caso. A expulsão 'pacífica' é o desfecho combinado entre ele próprio e a direção estadual do partido.

O destino mais provável do vereador é o PV. Ele não se mostra preocupado com a possibilidade de perda do mandato. Diz que, juridicamente, está bem embasado.

Convidado a sair - Carballal diz que até hoje não entendeu direito a razão pela qual o PT não quis mais saber dele.

Cita que os motivos elencados, como ter votado a favor da desalienação de terrenos, não se justificam. No frigir dos ovos, fala que praticamente foi convidado a sair.

Conta baiana

João Leão, vice-governador e secretário do Planejamento, diz que a Bahia tem 6.372 km de estradas federais pavimentadas, 376,4 km em pavimentação, 601,1 km de 'leito natural' (barro) e 4.326 planejados. Ele quer até o fim do governo projetar o que falta e implantar pelo menos a metade.

- Dilma ganhou aqui com três milhões de votos. Ela vai pagar com estradas. Vai dar 20 mil votos por cada quilômetro.

POUCAS & BOAS

'O melhor Carnaval de todos os tempos', como diz ACM Neto, não teve eco entre os jornalistas e outros servidores da Agecom, alijados do trabalho na festa. Só cargos comissionados e convidados foram convocados para atuar na folia, em detrimento dos servidores da casa, que sempre tiveram a preferência e contavam com a gratificação.

Aliados de ACM Neto vibraram com as declarações do senador Ronaldo Caiado (GO) de que o prefeito de Salvador pode ser candidato à presidência da república.



Lembraram que no Carnaval Márcio Victor, do Psirico, falou a mesma coisa. Dizem que as citações são só cortesias, mas 'é assim que começa'.

Kelly Magalhães (PCdoB), ex-deputada que perdeu a reeleição em outubro passado, tornou-se assessora especial de Álvaro Gomes na Secretaria de Trabalho, Emprego e Esportes. Detalhe: Álvaro também perdeu a reeleição.



O forte temporal que desabou sobre Jacobina anteontem causou muitos transtornos, mas mais alegria. O rio Itapicuru, que corta a cidade ao meio, antes agonizante, voltou a correr. Causou alegria, mas nem por isso as agressões cessam. O velho rio é o desaguadouro principal dos esgotos lá.

A Fundação José Silveira lança hoje (9h30) no auditório do Ibit o Prêmio Professora Maria Theresa de Medeiros Pacheco, que pretende premiar médicos e estudantes de medicina do Brasil que realizam trabalhos de pesquisa científica. O tema é Sequelas clínicas e radiológicas da tuberculose pulmonar.

Colaborou: Jeane Borges

adblock ativo