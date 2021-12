Diálogo sólido entre Congresso e governo

O deputado federal eleito pela Bahia, João Roma (PRB), já busca relações amistosas entre o Congresso e o governo Bolsonaro. Esta semana, em diálogo com o deputado federal reeleito e futuro ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni (DEM), Roma disse que o diálogo sólido entre Legislativo e Executivo evitará “medidas açodadas”, como, por exemplo, a fusão entre os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente – que de acordo com Bolsonaro, podem ser mantidos separados.

– O deputado Onyx mostrou essa vontade de manter contato com o Congresso Nacional, o que é saudável em uma democracia. Quando é dito que o governo Bolsonaro não terá indicações políticas para ministérios, não quer dizer que não haverá diálogo político – disse Roma.

Agenda – João Roma e Onyx Lorenzoni se enveredaram, mesmo, na conversa sobre necessárias costuras que o Congresso faz ao longo de cada mandato, como agenda de votações do Casa e diálogos com líderes políticos. As alianças partidárias, no entanto, preocupam o deputado baiano no que diz respeito à composição dos ministérios. “Considero que não é bom misturar, por exemplo, órgãos de execução e de planejamento”, sugeriu Roma.

Mediante pagamento

O acesso às informações do Diário Oficial da União, em determinados horários do dia, agora será possível apenas mediante pagamento. A mudança foi anunciada na quinta-feira, 1º, no próprio jornal ligado à Casa Civil. É uma forma do governo capitalizar com o interesse privado em ler os atos do governo federal.

“Iniciamos uma intensa agenda com propostas para fazermos diferente de tudo que governos anteriores fizeram, desde planos para fomentar a economia, mas principalmente, resgatar a confiança do brasileiro”

Jair Bolsonaro,em mensagem, ontem, pelo Twitter

Imigração

Caravana de imigrantes da América Latina rumo aos Estados Unidos chamou a atenção da mídia internacional ao atingir o estado de Oaxaca, no México, devido à fragilidade de crianças expostas ao cansaço e aos perigos do trajeto.

Concurso cancelado

Um efeito suspensivo que bloqueou R$ 10 milhões nas contas da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) obrigou o cancelamento do concurso do órgão pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) na última quinta-feira, 1º. A não convocação dos últimos aprovados no concurso público em substituição aos cargos temporários no Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) foi o que alegou a justiça. Desta forma, novos temporários não podem ser contratados pela Alba até que os classificados anteriormente sejam convocados. Agora, a Alba deve apresentar as informações solicitadas e, caso o descumprimento continue, serão bloqueados os mesmos valores a cada 15 dias, a partir da data de intimação. Quem perde é a população.

Ensino Superior

É vista com bons olhos pelo atual ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Mctic), Gilberto Kassab, a possível transferência do zelo pelo Ensino Superior à pasta, até o fim do ano sob sua responsabilidade. “Há lógica”, disse Kassab, em aproximar a gestão do ensino superior público e privado ao estímulo ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Um elogio ao presidente eleito Jair Bolsonaro para cavar uma vaga no próximo governo? Só o tempo dirá, já que o posto de ministro do Mctic, mesmo, está confirmadíssimo para o ex-astronauta Marcos Pontes. “A pesquisa e a inovação estão muito atreladas ao ensino superior. (A proposta de transferir ao Mctic a responsabilidade pelo ensino superior) pode permitir ao Ministério da Educação jogar muito mais energia (atenção) para o ensino básico, bem como cuidar das novas atribuições”, acrescentou o ministro.

POUCAS & BOAS

A 2ª Semana de Promoção de Cultura e Paz da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em Ilhéus, vai envolver a comunidade acadêmica de 5 a 9 de novembro com palestras e oficinas, além de atividades que levam ao autoconhecimento e induzem a paz. A ação de extensão é coordenada pela professora de Ciência Política Milene Peixoto Ávila, do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas (DFCH).

‘Desafios da gestão educacional: propósitos para uma escola pública de qualidade’ é o tema do encontro Conversa entre Educadores, no Centro Cultural Rivelino Carvalho, Centro Histórico de Barreiras. O evento é amanhã e terá como mediador o professor Fernando Maluf.

