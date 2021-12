Dia de cão no trânsito. Não se aflija. Vai piorar

Dizem os médicos que quando se vai extirpar uma doença pela via cirúrgica há sempre uma agressão periférica ao local em que o mal está instalado. Mas é uma agressão do bem. O transtorno temporário é a garantia do principal, vida saudável.

É mais ou menos essa imagem que as autoridades passam para explicar os transtornos que intervenções cirúrgicas no tecido urbano causam. Como o dia de cão vivido ontem no trânsito de Salvador.

Culpa do metrô, que impõe gargalos em frente ao Detran e na ladeira do Cabula.

Se assim o é, não se avexe. Vem aí a linha da Paralela, o principal corredor de tráfego da capital baiana. E vai ser pior.

Agora, no caso em apreço, bom lembrar: a intervenção dói, mas não há garantia de cura, apenas atenuar o problema.

Em 2000, quando o metrô começou, Salvador tinha 412.852 veículos, menos de cinco mil de motos. Hoje (até dezembro do ano passado, segundo o Denatran) são 819.237, quase o dobro, com 111.731 motos.

Em suma, estão fazendo agora o que já devia ter sido feito há décadas. O mal cresceu e o tratamento de hoje é só paliativo.

Fogo amigo

Dilma e Lula não vão ter vida fácil no congresso nacional do PT que vai se realizar em Salvador sexta que vem. Vão enfrentar o fogo amigo e o inimigo.

No amigo, algumas alas petistas dizem que não engolem o ajuste de Joaquim Levy (Fazenda) e prometem bradar.

Fogo inimigo — O coordenador nacional do Movimento Brasil Livre (MBL), Kim Kataguiri, articulador de protestos nas redes sociais, também vem para a festa.

Quinta (16h) ele comanda protesto nas cercanias do Pestana, onde o PT fará o encontro no dia seguinte, atacando os petistas.

Surpresa e recíproca

A APLB aprontou uma surpresa para ACM Neto na coletiva em que ele apresentava o projeto Ouvindo nosso bairro: professores em greve fizeram um apitaço em frente ao Cais Dourado, onde acontecia o evento.

Neto respondeu com outra surpresa. Chamou Elza Melo, líder da APLB, para discursar. Ela foi. Desconcertada, mas foi.

"De que serve toda covardia que o Lula e a Dilma fizeram na ação penal 470 e estão repetindo na Lava Jato? Agora estamos todos no mesmo saco, eu, o Lula, a Dilma"

José Dirceu, que foi condenado a sete anos e 11 meses por conta do mensalão, em desabafo a amigos, segundo reportagem do jornal O Estado de S.Paulo domingo.

Questão Faeb

João Martins, presidente da Faeb, distribuiu nota qualificando de 'inverdades' as acusações contra ele feitas pelo opositor, Wilson Cardoso. Diz que as normas eleitorais foram aprovadas há mais de uma década e estão sendo rigorosamente seguidas, é que o processo é 'transparente e democrático'.

Cardoso o acusa de estar manipulando e sonegando informações.

Indefinição — O fato é que a eleição que seria realizada ontem foi suspensa, e Cardoso quer a nomeação de uma comissão eleitoral paritária. João Martins diz que a eleição será realizada 'brevemente'.

Shoppings na mesa

Os donos de shoppings de Salvador têm encontro marcado com o secretário Sílvio Pinheiro (Urbanismo). Pauta: a cobrança nos estacionamentos.

Para lembrar, a prefeitura muito resistiu, mas os shoppings ganharam na Justiça.

UFSB avança

É hoje o dia em que a Ceplac assina o termo de cessão (via Secretaria do Patrimônio da União) de 37 hectares para a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) implantar o campus Jorge Amado (toda a estrutura para o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, e os Centros de Formação em Tecnociências e Inovação e de Formação em Ciências e Tecnologias Agroflorestais).

A prefeitura de Itabuna dará outros 40 hectares. Sofridas com a debacle do cacau, enfim Itabuna e Ilhéus têm uma boa notícia.

Salto adiante — Naomar Almeida, reitor da UFSB, diz que o fato marca um novo tempo na região do cacau.

A UFSB inicia a construção do seu patrimônio físico e também será o polo de conhecimento que abrirá novas perspectivas na combalida economia do cacau.

Juvenal Maynart, superintendente da Ceplac na Bahia, bate o carimbo:

- Eu estou completando meu ciclo na Ceplac com a consciência de que estamos montando os pilares de um novo tempo.

Impaciência na Paciência

Moradores das cercanias da Praia da Paciência, no Rio Vermelho, bateram palmas para ACM Neto pelo início das obras de requalificação da área, antes esquecida. Mas não sabiam que com elas viria um transtorno extra: as quedas de energia tornaram-se frequentes, com a queima de aparelhos.

Agora, eles estão perdendo a paciência. E querem saber quem vai pagar a conta.

POUCAS & BOAS

O lago de Sobradinho continua ampliando sua agonia. Está com 21,2% da capacidade (contra 27,7% do mesmo período no ano passado) justamente agora quando começa o período seco.

O diretor de operações da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), Mozart Arnaud, diz que é o pior volume da história. A vazão, que está em mil metros cúbicos por segundo, vai para 950. Se cair a menos de 900, para de gerar energia. É isso que se tenta evitar.

O assalto ao Banco do Brasil de São Francisco do Conde na semana passada mostra a que ponto chegou a insegurança: a cidade tem entrada única e sistema de videomonitoramento. Os assaltantes não respeitaram nada. E também nada lhes aconteceu.

O superintendente de participações governamentais da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Carlos Sanches, vai hoje pela manhã à Comissão de Finanças da Assembleia. O deputado Alex Lima (PTN), o presidente, quer esclarecer como se faz a partilha dos royalties.

A Editoração Cepa lança sexta (18h), na Biblioteca dos Barris, o Dicionário de Escritores Contemporâneos da Bahia. Diversos autores listados farão sessões de autógrafos de suas obras.

Apesar da crise que fustiga a maioria dos municípios, Teolândia, no Baixo Sul, dá bananas ao vento. A Festa da Banana, que começou sábado passado e termina domingo, terá sábado que vem Paula Fernandes, cujo cachê é dos mais altos hoje, como atração top.

Colaborou: Fabiana Mascarenhas

