Dez vereadores de Salvador são "milionários"

Aumentou o número de "milionários" eleitos para a Câmara de Vereadores este ano, em relação ao pleito passado. Dez candidatos que declararam bens acima de

R$ 1 milhão foram eleitos domingo passado, contra oito em 2012.

Os mais ricos, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, são:

Edvaldo Brito (PSD) - R$ 5.894.304,78;

Alfredo Mangueira (PMDB) - R$ 2.812.679,44;

Tiago Correia (PSDB) - R$ 2.205.262,34;

Trindade (PSL) - R$ 1.436.458,12;

Silvio Humberto (PSB) - R$ 1.391.929,65;

Palhinha (DEM) - R$ 1.385.054,14;

Carballal (PV) - R$ 1.237.431,41;

Atanazio Júlio (PSDB) - R$ 1.120.000,00;

Paulo Magalhães Junior (PV) - R$ 1.187.266,64;

Maurício Trindade (DEM) - R$ 1.079.377,85.

Zero - Dois vereadores eleitos não declararam bens ao TSE. A primeira é Ana Rita Tavares (PMB), que doou R$ 1 mil à própria campanha e gastou apenas R$ 950.

O outro foi Igor Kannario (PHS), nascido Anderson Machado de Jesus, dito "Príncipe do Gueto". O conhecido cantor de pagode Kannario recebeu R$ 2 mil de doações e gastou R$ 2,7 mil na campanha.

Combate à corrupção

Após o julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal, na quinta-feira, que manteve a prisão de condenados em Segundo Grau, em decisão apertada (seis votos a cinco), os olhares da Nação agora devem se voltar à Comissão Especial da Câmara dos Deputados que estuda as dez medidas contra a corrupção, proposta pelos mentores da Operação Lava Jato. A próxima audiência pública será amanhã, e na pauta está prevista a discussão da criminalização do caixa 2 nas campanhas eleitorais.

"Como o filho de um pai assassinado pode frequentar um estádio em que o assassino de seu genitor esteja presente?"

Luís Roberto Barroso, ministro do STF ao defender a manutenção da prisão em segunda instância

Escândalo

Falando nos atrasos da Justiça, lembremos do assassinato do sindicalista Paulo Colombiano e esposa: 6 anos sem julgamento.

BRT de Feira

Passada a eleição, o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM), vai se concentrar agora na conclusão do projeto BRT. Diz que 30% da obra já foi executada e espera finalizar tudo em dez meses. Informou que nunca houve problema de fluxo de recursos do governo federal. "O Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal sempre acreditaram no projeto".

BRT de Salvador

Enquanto isso, em Salvador o canteiro central da Av Antonio Carlos Magalhães já apresenta piquetes de marcação, aparentemente do BRT. O que se espera é que o projeto não erradique as árvores do local.

POUCAS & BOAS

A marca Habeas Copos será leiloada dia 19, no auditório do Fórum Juiz Antônio Oliveira, em Salvador. O leilão ocorrerá em razão de débito trabalhista. A marca foi avaliada em R$ 500 mil e pode ser arrematada com lance de 30% do valor.

O humorista Marko Ajdaric lançará, amanhã, projeto homenageando "baianos porretas". São caricaturas de 1,90 m.

O 1º é Luíz Tarquínio. A peça será instalada no colégio Luiz Tarquínio (Boa Viagem). Depois "visita" outros pontos da cidade.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Prefeito safadão

Mário Alexandre, popular, boa praça, conhecido como Doutor Marão (PSD) foi eleito prefeito de Ilhéus com mais de 36 mil votos, 21 mil a mais que o segundo colocado, Cacá Colchões (PP).

Com fama de "pegador", na véspera da eleição, sexta-feira, os adversários vazaram via whatsapp imagens do Doutor em cenas calientes com uma eleitora. Em Salvador, uma eleitora do Doutor Marão, assessora de um deputado federal, procurou um jovem mais experiente, economista, coordenador de campanhas. E mostrou as "evidências".

- Estou preocupada. Você acha que isso pode prejudicar o nosso candidato? - indagou.

- Fique tranquila, isso ajuda muito mais que atrapalha - respondeu o economista.

O vídeo viralizou, Dr. Marão se elegeu e resolveu comemorar na baixada, no bairro popular Teotônio Vilela.

Em carro aberto, com a patroa ao lado, a mulherada rasgando as vestes e ele sob o glorioso coro: "Ão, ão, ão, o prefeito é f*dião".

adblock ativo