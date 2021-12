Detran suspende novas turmas para a Eptran

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) resolveu manter a suspensão de abertura de novas turmas para a Escola Pública de Trânsito (Eptran). Com isso, cursos gratuitos como de formação de motoristas, especializados para condutores de veículos, mudança de categoria, atualização para renovação de carteira de habilitação e de reciclagem para condutores infratores não serão oferecidos. A decisão, segundo portaria publicada no Diário Oficial do Estado de sexta-feira, segue recomendação do Ministério Público da Bahia, assinada pela procuradora-geral de Justiça, Ediene Lousado, e o promotor Cristiano Chaves. A suspensão foi motivada por um pedido do Sindicato das Autoescolas da Bahia (Sindiauto-BA) ao MP-BA, alegando que o oferecimento de cursos de formação de motoristas pela Eptran é ilegal. O órgão argumentou na recomendação que, ao oferecer cursos de 1ª CNH, a Escola fere a Resolução 515/2014 do Conselho Nacional de Trânsito e o artigo 74, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Por isso, a atividade deveria ser cessada. A portaria também foi baseada em parecer da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que recebeu do Detran um pedido de consulta sobre a manutenção, ou não, da suspensão dos serviços. O objetivo, com isso, era tentar regularizar a situação, o que não ocorreu.

Mais tempo -Com a nova portaria, o diretor-geral do Detran, Rodrigo Pimentel, manteve decisão do dia 25 de março, em que paralisou, por 60 dias, a formação de novas turmas para a Escola. O documento estabelece também que os candidatos já inscritos por processo seletivo no âmbito da Eptran poderão migrar os laudos para outros Centros de Formação de Condutores (CFC).

Congresso de Comunicação

Saiu a programação do XXI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste, o chamado Intercom Nordeste 2019, promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação.

A Bahia está representada com a apresentação de pesquisas por parte de professores das universidades federais e estaduais. O encontro aumenta de importância em razão dos cortes, ou contingenciamentos, que atingem a pesquisa universitária no Brasil. São Luís (MA) receberá os principais pesquisadores da área na região, entre os dias 30 de maio e 1º de junho. São pesquisadores, docentes, estudantes e profissionais do campo da comunicação de todo o Nordeste que vão se encontrar na Universidade Federal do Maranhão (Ufma).

Mais empregos

Construção civil e Serviços lideram a classificação dos segmentos que mais criaram empregos em Salvador nos primeiros quatro meses de 2019. O total positivo chegou a 3.105 novos postos de trabalho.

A informação do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged), divulgada anteontem, registra a criação de 7.595 empregos formais em Salvador, no acumulado dos últimos 12 meses, considerando de maio do ano passado a abril deste ano.

POUCAS & BOAS

Começa hoje, no bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus, a programação da 8ª edição do Projeto São João dos Bairros. Entre as atrações, o grupo de dança Art Dance, quadrilha junina Valentes Guerreiros, o tradicional desfile da rainha e princesa do milho, além de shows das bandas Macaxeira Estilizada, Nélio Jovito e Violino de Luxo.

Presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), o prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro, está na África, onde participa, a partir de hoje, da 1ª Assembleia do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat). O evento segue até o dia 30 de maio, em Nairóbi, no Quênia.

A 3ª Semana de Geologia da Ufob começará amanhã e movimenta o campus reitor Edgard Santos até sexta-feira. De acordo com os organizadores, o evento pretende divulgar o papel das diversas áreas das geociências. Palestras e minicursos integram a programação.

