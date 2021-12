Desfile fortalece o Natal Solidário

“Fazer o Bem é Bom D+”. Quem ainda tinha alguma dúvida do fundamento ético baseado na compaixão, proposto pelo Sistema Fecomércio, já não tem como hesitar, com o resultado obtido em um desfile de moda infantil.

Foram 300 quilos de alimentos arrecadados para a campanha Natal Solidário, durante o ‘Diego Rodrigues Fashion Show’, organizado pela entidade representativa de 35 sindicatos de empresários lojistas, no bairro de Itapuã.

Com ingressos trocados por alimentos não perecíveis, o público entendeu a proposta do desfile, que proporcionou a crianças de famílias de baixa renda a oportunidade de sonhar com a carreira de modelo.

Mais de 60 pequenos candidatos representaram a proposta de transmitir a sensação de beleza, admirada por uma plateia desacostumada aos eventos de moda com este alcance de experiência estética.

Apresentações musicais – Criado pelo estilista carioca Diego Rodrigues, o projeto social conta ainda com apresentações musicais de revelações pouco divulgadas, como o cantor Felupz, de musicalidade afropop.

Também estiveram presentes o grupo Eterna Juventude, composto por diversos dançarinos da terceira idade, e artistas com necessidades especiais de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador.

A cantora e modelo mirim Nicole Macêdo também contribuiu para o êxito do encontro, cujo objetivo, além de arrecadar alimentos, é reunir roupas e brinquedos em bom estado para distribuição em mais de 100 instituições.

“Reclama o presidente da OAB que não é recebido no MJSP. Terei prazer em recebê-lo tão logo abandone a postura de militante político-partidário e as ofensas ao PR (presidente) e a seus eleitores”

Sérgio Moro, ministro da Justiça, em reação a críticas do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, a Bolsonaro

Semana do MP

Começou ontem a ação comunitária da ‘Semana do Ministério Público’, com atendimentos diversos ao público, sempre até as 17h, na Estação da Lapa. O evento, que vai até amanhã, este ano conta com o tema ‘41 anos de MP – Avanços e Desafios’.

Realizado pela quarta vez na Lapa, o ‘MP Comunidade’ foi aberto pelo promotor de justiça José Renato Mattos Oliva, coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), que ressaltou a importância da parceria com a Concessionária Nova Lapa, que cede o espaço gratuitamente para a realização dos atendimentos.

– Por aqui passam mais de 500 mil pessoas por dia. Estar na Lapa é uma oportunidade para termos um contato direto com o cidadão” – afirmou o promotor.

Valmir à disposição

Enquanto o PT mantém o mistério sobre qual será o nome para disputa da prefeitura de Salvador em 2020, cresce um clamor interno para que o escolhido faça parte da chamada bancada do feijão, formado por políticos e militantes negros. Entre os nomes que buscam um lugar ao sol está o do deputado federal Valmir Assunção.

– Vivemos em uma cidade que tem 80% de sua população negra, e que nunca elegeu um prefeito negro. É importante ressaltar, em um país que é referência para muita gente, que é os Estados Unidos da América, eles já elegeram um presidente negro. E o interessante é que o próprio PT, o partido mais democrático, uma força social, um partido grande, em Salvador nunca teve um candidato negro – pontuou o deputado.

Em seu terceiro mandato, o ex-secretário de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza do governo Wagner se coloca à disposição para representar a sigla em 2020.

– Se o PT achar que devo ser o nome, estarei à disposição para ser o candidato. Eu, enquanto militante negro, devo aproveitar a oportunidade para debater com a sociedade a importância do papel do negro na construção de Salvador e na reafirmação de uma política inclusiva para a cidade – ressaltou Assunção.

Desafios da Mulher 4.0

A Fecomércio abriu inscrições para o Seminário Desafios da Mulher 4.0, programado para a próxima segunda-feira, das 16 às 20h. O encontro marca o encerramento das atividades de 2019 da Câmara da Mulher Empresária da Fecomércio e tem a participação do Sebrae. As inscrições, gratuitas, são aceitas pela internet, por meio do site lojavirtual.ba.sebrae.com.br. Basta preencher o formulário virtual e levar 2kg de alimento não-perecível para a campanha Natal Solidário.

