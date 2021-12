Desejo por Salvador vence crise da Avianca

A expectativa de muito trabalho para os hoteleiros no próximo feriadão, entre quinta-feira, 18, e o Domingo de Páscoa, 21, faz a categoria esquecer, provisoriamente, o impacto da crise da empresa Avianca no turismo baiano. A presidente da seção baiana da Associação Brasileira de Agências de Viagem (ABAV), Ângela Carvalho, afirma que o “crescente desejo” do visitante em conhecer ou voltar a Salvador não terá na Avianca um obstáculo, pelo menos por ora. Segundo Ângela, a empresa aérea vem remanejando bilhetes emitidos com antecedência para outros voos, de forma a não prejudicar a demanda de turistas aguardados para, mais uma vez, curtir o melhor de Salvador.

– Para este período a ausência da Avianca não está impactando ainda porque os serviços são contratados bem antes e dá para resolver o problema – disse a presidente da Abav.

Ela acrescentou que Salvador está muito bem cuidada, e com isso aumenta a expectativa do receptivo por uma presença cada vez maior de visitantes na cidade, a cada feriadão ou período festivo.

– Os turistas que vêm pra cá dão um bom feed-back e terminam atuando também como divulgadores para que o destino Salvador cresça como desejo – aponta.

Na pauta– Após o feriadão, no entanto, a Avianca volta à pauta da Abav e de todo o trade turístico, uma vez que a companhia aérea está em processo de recuperação judicial. Recentemente, a convite do coordenador da Câmara de Turismo da Fecomércio-BA, José Manoel Garrido, o diretor-presidente do Aeroporto Salvador Bahia, Julio Ribas, apresentou um estudo detalhado do impacto da possível saída da Avianca do aeroporto baiano. Entre os dados apresentados, a Bahia perderia 400 mil visitantes e 2,1 milhões de passageiros por ano.

Mucugê inova no turismo

O município de Mucugê, na Chapada Diamantina, dá sequência ao plano de produzir um calendário turístico com um grande evento por mês, como forma de escapar à sazonalidade que afeta os seus vizinhos na região. A novidade, agora, é a criação da Rota das Frutas Vermelhas, aproveitando que o município produz morango, amora e framboesa, além das menos conhecidas pitaia, fisális e mirtillo, todas cultivadas em áreas onde o clima é ameno.

– Nossa ideia é desenvolver a rota para o turismo rural, associando produção agrícola à atividade turística – diz o secretário de Turismo de Mucugê, Euvaldo Ribeiro.

Para este mês, a novidade é a Corrida do Diamante, no sábado (20), em trilhas historicamente usadas por garimpeiros.

POUCAS & BOAS

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, promove de 24 a 26 de abril o III Simpósio da Residência Multiprofissional em Saúde. O evento é aberto ao público e tem como tema, neste ano, ‘Cuidando do cuidador: um olhar para além das práticas profissionais’.

Convocada por professores, estudantes e técnicos, uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Juazeiro vai debater hoje a situação da Universidade Estadual da Bahia (Uneb). O evento, que começa às 17h, faz parte do calendário de mobilizações dos departamentos de Ciência Humanas e de Tecnologia e Ciência Sociais do campus III, na cidade.

O Conselho Consultivo do Parque Nacional da Chapada Diamantina está com inscrições abertas até o dia 20 de abril. As vagas são voltadas para instituições públicas e privadas e representantes das comunidades que fazem parte do parque. A convocação é do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração do local.

A 35ª edição da Meia Maratona Tiradentes acontece no dia 28 de abril, em Juazeiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 23, nas categorias de 21 km e 5 km, com limite de 600 participantes. A taxa é de R$ 60. Os vencedores das categorias masculino e feminino levam para casa R$ 3.700. Já o segundo lugar fatura R$ 2.700, e o terceira R$ 1.900. A competição faz homenagem ao mártir da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier

Miriam Hermes e Redação

