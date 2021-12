Desavenças de Wagner e Neto emperram metrô

Sucumbiu nas desavenças políticas entre Wagner e Neto (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

O início da operação comercial do metrô de Salvador, previsto para o dia 15 deste mês, mais precisamente na próxima segunda-feira, não vai acontecer. Sucumbiu nas desavenças políticas (e administrativas) entre o governo de Jaques Wagner e a prefeitura de ACM Neto.

O secretário estadual do Desenvolvimento Urbano, Manoel Ribeiro, disse que a prefeitura de Salvador não cumpriu uma parte importante do contrato, a que prevê a implantação das linhas alimentadoras com as estações, o que inviabilizou o início da operação, já que não haveria passageiros suficientes.

Ele diz que o início da operação comercial deve acontecer até o fim de outubro. Até lá, o metrô continuará operando como hoje, gratuitamente, transportando 15 mil pessoas por dia. Sem a integração, a previsão é a de que apenas quatro mil pessoas usariam:

- Se a prefeitura não fizer o sistema alimentador, nós faremos um sistema auxiliar, o que também está previsto no contrato.

Ajuste metropolitano - Ribeiro diz também que até 15 de outubro algumas linhas metropolitanas (entre Salvador, Simões Filho e Candeias) terão alguns ajustes para que possam passar nas estações do Retiro e Rótula do Abacaxi, para integrá-las ao metrô.

Fala Fábio Mota - Fábio Mota, secretário de Transportes de Salvador, diz que a prefeitura tem toda a boa vontade em ver o metrô funcionando, mas cita que a integração do sistema requer um acordo entre governo, prefeitura, CCR (que opera o metrô) e Setps (sindicato das empresas de ônibus), que implica uma majoração da tarifa:

- Hoje o cidadão paga R$ 2,80 no ônibus. Com o metrô, a tarifa vai custar R$ 3,90. O que não dá é para fazer isso sem planejamento.

Troca de cartas - As divergências entre governo e prefeitura sobre o metrô foram 'oficializadas' numa troca de cartas.

No dia 29 passado, Manoel Ribeiro mandou a Fábio Mota carta cobrando providências para a integração física e tarifária. Nela, cogitou fazer, por conta própria, o sistema auxiliar.

No dia 9 de setembro, Fábio Mota respondeu. Disse que inúmeras licenças para o andamento das obras do metrô não foram tiradas, e, numa prova de boa vontade, a prefeitura deixa tudo andar. Mas deixou claro que vai impedir o sistema auxiliar do governo.

"Aceitar emprestar o nome para uma empresa em troca de uma bolsa de estudo?

Eu não sei nem se é um laranja. Parece mais um limão"

Colbert Martins, deputado federal,

falando sobre Roberto Pereira Matos, o dono oficial do Babesp,

o instituto de pesquisa de Marcelo Nilo, o DataNilo.



Sob suspeita

Um conhecido e respeitado estatístico, ao fazer uma análise crítica dos relatórios das pesquisas feitas pelo Ibope e o Babesp, vaticinou: não se deve confiar em nenhum dos dois.

Ele diz que ambos cometem falhas que possibilitam a alteração dos percentuais.

Voltaremos ao assunto.

Na tipoia

ACM Neto está andando com o braço direito na tipoia. Antes que o fato suscitasse más interpretações, ele se adiantou: trata-se de uma tendinite aguda que está sendo tratada com medicamentos e fisioterapia.

O outro alvo

O decreto de Jaques Wagner considerando o Hospital Espanhol de utilidade pública para fins de desapropriação teve um alvo bastante específico: barrar as expectativas da especulação imobiliária, que, segundo o governo, só aguardava o enterro da Real Sociedade Espanhola para abocanhar o espólio.

O governo recebeu informações de que já tinha gente muito animadinha com a ideia.

Barra vitaminada

A requalificação que ACM Neto fez na Barra vitaminou o interesse imobiliário pela área, que já foi (junto com a Graça) a mais chique, mas nos últimos tempos, nem tanto.

Hoje, o metro quadrado mais caro de Salvador é a área da Avenida Tancredo Neves, onde ficam a Casa do Comércio e A TARDE, na cotação do dia, algo em torno de R$ 9 mil.

Diz-se que a Barra, após a requalificação, é candidata forte a emparelhar ou passar.

Plano B

Manoelito Argôlo Júnior, do SDD, está registrado como candidato a deputado federal sob o nº 7733, mas não faz campanha. Ele é irmão do deputado Luiz Argôlo, também do SDD, que está enrascado no caso Youssef.

Em Entre Rios, terra dos dois, dizem que Manoelito é o plano B de Luiz.

A força do vento

A Renova vai ativar amanhã a energização da segunda etapa do seu parque eólico em Caetité, que totaliza um investimento da ordem de R$ 2 bilhões, totalizando a produção de 21,6 megawatts, algo que dá para atender uma população estimada de 500 mil pessoas.

A energia eólica lá produzida está sendo distribuída pela rede da Chesf.

Revolução - O secretário James Correia (Indústria e Comércio) exulta com os empreendimentos eólicos, segundo ele, uma revolução no semiárido:

- O investimento é menos da metade do que uma termelétrica para produzir energia limpa, barata, que ainda gera rendas para proprietários de terra no semiárido com o aluguel das áreas (em média R$ 6 mil) que ele pode continuar utilizando.

Xique-Xique - No início de outubro começam as obras do Complexo Eólico de Xique-Xique e Gentio do Ouro, investimento de R$ 2 bilhões. Segundo James Correia, no que já foi contratado, a Bahia é líder no setor.

POUCAS & BOAS

As urnas eletrônicas adotadas no Brasil são seguras? Aí está o tema do debate que o professor Nelson Pretto, da Faculdade de Educação da Ufba, vai realizar segunda (19h) na própria instituição.

Na mesa, gente que entende do ramo, entre eles a advogada Maria Aparecida Cortiz, do Comitê Interdisciplinar Independente (Cmind) e representante de partidos junto ao TSE em auditorias pelo Brasil afora.

O Abrigo Dom Pedro II realiza hoje o Festival de Tortas (14h) cobrando ingresso de R$ 25. Com isso, quer arrecadar recursos para ajudar a pagar a recreação na Semana do Idoso para os 74 velhinhos que moram lá.

O Círculo de Estudo Pensamento e Ação (Cepa) relança segunda (19h) no Museu Geológico da Bahia (Vitória) quatro livros do professor e escritor Germano Machado: Da Filosofia e do Filosofar - O Sentido do Viver Humano; Os Dois Brasis; Tempo Decorrido e Outros Tempos; e Um Glauber Inegável.

