Desapropriações das Dunas estão anuladas

Lembra aquela história que João Henrique desapropriou 12 terrenos no Parque das Dunas, a área do entorno do aeroporto e Lagoa do Abaeté, por R$ 341,8 milhões?

Só para esclarecer: o Parque das Dunas é uma Zona de Proteção Rígida (ZPR), o que quer dizer que o proprietário é dono, mas não pode fazer nada a não ser trilhas para pesquisas científicas e afins.

ACM Neto baixou decreto, publicado no Diário Oficial de terça última, mandando a Procuradoria de Salvador providenciar a anulação judicial da transação.

O valor a ser pago seria convertido em créditos tributários, que o decreto manda anular, ressalvando aqueles que adquiriram tais créditos de boa fé, mas pedindo o ressarcimento dos que já foram efetuados.

Também manda a Controladoria Geral do Município apurar as responsabilidades de agentes públicos no caso.

Se houver culpados, agentes públicos ou particulares, serão acionados para ressarcir o erário. Ou seja, pagar o que foi descontado.

Assinam o decreto, além de Neto, o chefe de gabinete João Roma, o secretário da Fazenda Paulo Souto e o secretário de Urbanismo Sérgio Guanabara.

Unidos do Canal

O Canal do Sertão, o projeto que pretende puxar água do Rio São Francisco para as bacias do Salitre, Paraguaçu, Jacuípe, Curaçá-Vargem, Macururê, Tourão-Poções, Itapicuru e Vaza-Barris, ideia tão festejada por Rui Costa, ganhou um aliado insuspeito.

O deputado José Carlos Aleluia (DEM) conseguiu incluir no Orçamento da União de 2017 uma verba de R$ 15 milhões para a elaboração do projeto básico:

— Se não fosse isso esse projeto, de suma importância e com estudos já apontando a viabilidade, ficaria parado.

Mais pra cá

O deputado Jânio Natal (PTN) vai ser diplomado hoje como prefeito de Belmonte, mas na Assembleia dá-se como certo que ele não assumirá. Vai renunciar e ceder o lugar ao vice, o irmão Janival Natal.

Jânio admite que é possível, embora ressalvando que só vai decidir mesmo no dia 1º.

— A oposição vai ganhar um discurso, mas entre nossos aliados, o problema é zero.

Outro discurso — Mas o radialista Uziel Bueno (PTN), o suplente de Jânio, está uma arara. No programa Na Boca do Povo, que ele apresenta com o jornalista Evilásio Júnior na rádio Excelsior, ele diz que é estelionato:

— É como se Ivete Sangalo se canditasse a prefeita de Juazeiro e depois passasse para o irmão, Jesus Sangalo, que não é bem quisto.

Uziel ameaça até a sair do PTN.

Conquista no topo

O plano estratégico que salvou a Santa Casa de Misericórdia da falência e a levou a tornar-se uma referência no atendimento no sudoeste baiano foi o vencedor do Benchmarking da Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos da Bahia. Foram previamente selecionados oito cases (experiências diferenciadas).

Em segundo lugar, ficou o Hospital Santa Isabel, que apresentou um projeto para o controle do uso de antibióticos e em terceiro o Martagão com a bem sucedida campanha Um dia pode mudar o mundo'.

No calendário — Maurício Dias, presidente da FESFBA, diz que ante o sucesso do evento, realizado no Fiesta, a partir de 2017 o Benchmarking vai integrar o calendário da entidade:

— Compartilhar experiências bem sucedidas é sempre enriquecedor e positivo.

POUCAS & BOAS

Amigos do ex-deputado Luiz Argolo, preso em Curitiba, condenado a 11 anos e 11 meses de prisão pelo envolvimento no escândalo da Lava Jato, lamentavam ontem a má sorte dele ao tornar-se uma curiosa exceção à regra. Normalmente os que estão estão na cadeia se beneficiam com a redução da pena, mas com ele se deu o inverso. Na segunda instância, a pena aumentou para 12 anos e oito meses.

O jornalista Paulo Alencar, ex-assessor da Tibrás, depois Odebrecht, vai mesmo ser o secretário de Comunicação no segundo mandato de ACM Neto. O jornalista Roberto Messias, o Porquinho, que ocupa o posto, vai tornar-se assessor especial. Está saindo porque quer, ressalte-se. Ele costuma dizer que a secretaria 'é uma máquina de moer gente'.

Colaborou: Patrícia França

