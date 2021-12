Deputados reeleitos cobram fatura na AL

A legislatura da Assembleia começou no início de fevereiro e de lá para cá foi cumprido o rito regimental para instalação das comissões temáticas, mas só.

A expectativa é que ainda leve uma semana para que as votações sejam iniciadas. Para além, os deputados, principalmente os novos, tentam valorizar o papel das comissões e usar a tribuna da Casa para comentar assuntos diversos.

O problema é que os colegiados podem e devem discutir as matérias, além de sugerir mudanças em projetos oriundos do governo estadual, mas poucas são as propostas de interesse do Poder Executivo que cumprem o rito, e, neste ano, embora se diga que será diferente, quase ninguém aposta nisso.

Ou seja, o governador enviará os projetos e o líder de governo colocará para votar o regime de urgência e depois a matéria será votada. A oposição diz que vai romper com esse ciclo.

Quase nada - Neste período de instalação de comissões, como determina o regimento da Casa, pouco pode ser feito em plenário. Isso não impediu que 20 deputados, todos reeleitos, solicitassem R$ 456 mil referentes à contratação de assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos no mês de fevereiro. O dinheiro pode ter sido gasto no ano passado, mas a fatura chegou agora. Nessa conta não entram os novos deputados. O campeão das despesas, nesse quesito das verbas indenizatórias, é Nelson Leal (PSL), com R$ 34,2 mil gastos.

Divulgação - Chama a atenção ainda a declaração de gastos, também com verbas indenizatórias, que foram utilizados na divulgação de mandato. Foram R$ 119,7 mil declarados por nove parlamentares. Carlos Ubaldino declarou ter gasto R$ 35 mil para divulgar suas ações.

De Suíca para Valmir

Ao assumir a liderança da oposição na Câmara de Vereadores de Salvador, Luiz Suíca (PT) ajuda o deputado federal Valmir Assunção (PT) na disputa, ainda embrionária, pela indicação a candidato do partido à prefeitura de Salvador em 2016. Suíca diz que vai trabalhar pela cidade e pela base. E diria o que se não isso?

"Esta é uma deliberação absurda da Mesa Diretora, da qual o PT não participa. É mais uma demonstração do tipo de política que eles fazem. Vamos lutar para derrubar esta decisão"

Afonso Florence, deputado federal (PT), que se mostrou indignado com a autorização para a Câmara bancar as passagens áreas dos maridos e esposas.

Ministra em campo

A ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, reuniu-se na última quinta com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), para solicitar a votação do projeto de lei 8.305/14, que modifica o Código Penal (decreto-lei 2.848/40). A matéria inclui, entre os tipos de homicídio qualificado, o feminicídio. Pediu ainda a votação do projeto de lei 7.371/14, que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra à Mulher. A expectativa é que os projetos sejam votados este mês.

Centro de Logística

O prefeito ACM Neto deve fazer o ato de inauguração do Centro de Logística Municipal nos próximos dias. A prefeitura contratou uma empresa para gerenciar os galpões, localizados em Pirajá, que concentram as compras da administração.

Mudança no projeto - A prefeitura paga R$ 3 milhões mensais para armazenar, principalmente, os produtos da Saúde, da Educação e do que é centralizado na Secretaria de Gestão (Semge). O valor é o mesmo que se pagava antes, contudo Alexandre Pauperio, chefe da Semge, acredita que a centralização favorece a prestação de serviço.

Caso - Pauperio dá um exemplo para ilustrar o argumento:

— Um produto (não quis dizer qual, apenas que era um alimento que seria distribuído nas escolas) foi entregue por um fornecedor antigo. A quantidade era suficiente para três meses. Só que o prazo de validade era de três dias. Se fosse na ponta, muito provavelmente teria sido recebido. Mas no Centro conseguimos reverter.

Antes - No ano passado, a licitação para a administração do Centro foi suspensa pela Justiça por haver indícios de favorecimento ao consórcio Embage. A licitação foi cancelada e outro edital lançado pela prefeitura. Dessa vez passou pelo Ministério Público, segundo Pauperio. A empresa que ganhou é a mesma.

Sobre Waldir

Dos poucos assuntos não tratados após a visita da presidente Dilma Rousseff a Feira de Santana, um é importante ressaltar. O ex-governador Waldir Pires (PT), agora vereador de Salvador, preferiu a discrição em um evento pomposo do PT, durante a entrega das moradias do Minha Casa Minha Vida.

Waldir sentou num canto, tranquilo, mas desta vez Dilma o enxergou de longe e pediu não apenas para que ficasse a seu lado, como prestou homenagens a um dos poucos petistas com prestígio nos diversos campos políticos ainda hoje.

POUCAS & BOAS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) promove amanhã, a partir das 8h, o I Encontro baiano de educação do campo e educação profissional e tecnológica. O evento acontece no Centro de Treinamento de Líderes da EBDA, em Itapuã.

A Associação de Capoeira Corda Bamba do município de Lençóis, na Chapada Diamantina, realiza o 2º Ciclo de Seminários 'Salve a Capoeira', no dia 21 de março, para debater a construção do Plano de Salvaguarda e do Conselho Gestor da Capoeira - Iphan. O seminário acontece em Lençóis.

Entre amanhã e quinta-feira, a cidade de Lençóis será sede da Oficina de Capacitação em Comunicação do Alto Paraguaçu. O evento reúne cerca de 35 representantes de prefeituras, agricultores, organizações da sociedade civil, grupos comunitários, instituições de ensino, professores e lideranças sociais que participam do processo de articulação e mobilização social em prol da bacia do rio Paraguaçu.

A Comissão Especial de Inquérito para investigar a venda de lugar na fila do Carnaval, sugerida pelo vereador de Salvador Arnando Lessa, ainda tem um longo caminho antes de ser instalada. Existem centenas de projetos na pauta. Só será instalada se for aprovado o regime de urgência. O que deve ser difícil, já que não há consenso em torno dela.

*Colaborou Luiz Tito

