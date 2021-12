Deputados aprovam contas de 2015

Os deputados estaduais aprovaram o orçamento de 2015 em uma sessão tranquila nesta segunda-feira, 5. Os quase R$ 40 bilhões que Rui Costa terá para administrar estão garantidos e agora a expectativa gira em torno de como será a gestão. Rui diz que vai planejar e cobrar metas audaciosas em um ano que se mostra difícil. A engenharia não será fácil e ele precisará mais da Assembleia do que seu antecessor, Jaques Wagner. A relação com os parlamentares, por enquanto, é boa, mas o tempo dirá se esta é a regra ou se é apenas empolgação com o novo governo.

Despedidas - Bira Coroa e Mário Negromonte Júnior se despediram da Assembleia. O primeiro está sem mandato, mas é o primeiro suplente da coligação. Já o segundo vai para a Câmara dos Deputados e disse, aos prantos, que defenderá o legado do pai por lá.

Foco no segundo escalão

O PP pode sair em condição privilegiada na montagem do governo Rui Costa. O partido do vice-governador João Leão terá, ao que tudo indica, o comando da Cerb, Sudic, SEI e Bahia Pesca.

O PSD, de Otto Alencar, tem assegurada a Agerba e pode ficar com a Desenbahia. A ex-prefeita de Barreiras, Jusmari Oliveira, tem o nome cotado para assumir a função.

Javier Alfaya, que assume nesta terça, 6, o mandato de deputado estadual por menos de 30 dias, também quer uma vaga no segundo escalão. Diz que o PCdoB deve ficar com a Bahiagás e tenta a Bahiafarma e a CAR.

Valmir rebate Katia Abreu

O deputado federal Valmir Assunção (PT-BA) não gostou nada da declaração da nova ministra da Agricultura Kátia Abreu, de que não existe latifúndio no Brasil. Os dados do Incra mostram que mais de 100 milhões de hectares de terra passaram para as mãos de latifundiários no país.

"Me comprometo em entregar a lista dos latifúndios existentes no Brasil, dados que o Incra possui, assim que as atividades da Câmara forem retomadas", afirmou.

Valmir militou no MST e já havia criticado a escolha da presidente Dilma Rousseff.

Crise no PV

O deputado estadual Marquinhos Viana declarou guerra publicamente à atual direção de seu partido, o PV, liderado por Ivanilson Gomes. Em pronunciamento na Assembleia disse que não foi comunicado da mudança, que aconteceu em dezembro, e que o partido não foi ético.

Em resumo: Marquinhos quer ficar com Rui e o partido está com Neto.

Ivanilson responde - Ivanilson Gomes afirma que Marquinhos mente ao dizer que não foi comunicado. Pior, diz que Marquinhos vivia no gabinete do presidente nacional José Luiz de França Penna tentando ficar com a chefia do partido.

Mas não conseguiu.

Carballal de saída

Mesmo com a saída do PT dada como certa, o vereador Henrique Carballal não comenta abertamente o assunto. Argumenta que não fez nada que justifique uma expulsão e não foi comunicado de nenhuma iniciativa da direção estadual do partido com esta finalidade. As declarações são legítimas, mas não se enganem, o vereador está de malas prontas. Só não sabe para onde vai ainda.

Neto e Rui disputam

Carballal está no meio de uma disputa que será travada entre o prefeito ACM Neto e o PT em 2016. É neste contexto que a saída do vereador do partido deve ser trabalhada para não "perdê-lo" para o campo do prefeito. Contudo, os últimos sinais da aproximação de Carballal com Neto estão postos. Ele participou do último anúncio dos novos secretários da gestão e tem recebido convites de prepostos do prefeito. Ele nega, mas este tipo de informação não tarda a chegar.

Ajuste para o PTN

ACM Neto não mexeu na Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, chefiada por Henrique Trindade. Este deve ser o espaço concedido ao PTN. Falta agora o nome de consenso. Esta é outra mudança esperada,

Quitéria na frente

A disputa pelo comando da UPB continua em ritmo acelerado com os anúncios dos aliados de cada um dos candidatos. Maria Quitéria, candidata à reeleição, conseguiu dois apoiadores de peso. Geddel Vieira Lima (PMDB) e Marcelo Nilo declararam apoio à atual presidente da instituição dos prefeitos.

Somente Marcelo Nilo pode arregimentar um time de 40 prefeitos. Geddel tem mais ou menos o mesmo número.

Ricardo Machado (PT) foi na Assembleia pedir voto para os deputados. Diz que o PSB de Quitéria está apoiando e que a própria Lídice da Mata está ao seu lado. Ele aposta que o PT o apoiará na reta final.

POUCAS & BOAS

O governador Rui Costa inaugurou nesta terça a alça de ligação da BR-324 com a Avenida Luís Eduardo Magalhães. É o primeiro ato oficial de Rui como chefe do Executivo. A obra, contudo, já era esperada há algum tempo pois com ela será possível sair da rodovia federal em direção à Paralela sem passar pela região do Iguatemi. Demorou, mas saiu. Bom para Rui, que vai entregar.

Para quem mantém a rotina de trabalho durante os períodos de festas na cidade os pontos de ônibus são verdadeiras zonas de insegurança. Os assaltos são frequentes e abusos são cometidos em decorrência da falta de efetivo policial. Diversos são os relatos de roubos e, para piorar, nesta segunda -feira as luzes das passarelas da Avenida Tancredo Neves simplesmente apagaram. O pânico foi geral.

A área da Saúde é uma das mais críticas no Estado brasileiro. Entre as diversas denúncias de maus tratos em corredores de hospitais estaduais, vale um elogio. A Maternidade de Referência José Maria de Magalhães Neto, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador, tem dado conta do recado e tratado muito bem as mães e pais que chegam lá. Além da equipe médica especializada, o sistema de segurança é impecável. Portanto, parabéns aos envolvidos.

O titular da coluna Tempo Presente, Levi Vasconcelos, está de férias.

adblock ativo