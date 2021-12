Delegação de Congo suscita preocupações

Uma delegação do Congo, chefiada pelo ministro do comércio exterior do país, Jean Paul Nemoyato Begepole, vai desembarcar em Salvador na próxima sexta, 7, para encontro na Associação Comercial da Bahia com empresários baianos e integrantes do Pyball Patners Internacional e Associação França-Bahia.



O encontro tem apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.



O evento acontece justamente no momento em que o ministro da Saúde, Arthur Chioro, anunciou que o Brasil passou a medir a temperatura de passageiros que embarcam de Guiné, Serra Leoa e Libéria, países da África Ocidental onde há surto de ebola.



O Congo está fora da lista, mas cá na Bahia houve quem lembrasse: lá, 60 pessoas já morreram vítimas do ebola.



Veja a que ponto chegamos. O medo do vírus mortífero causa tais especulações até em relações comerciais de ponta.





Livres para voar

Luiz Caetano e Moema Gramacho, ex-prefeitos de Camaçari e Lauro de Freitas respectivamente, agora deputados federais eleitos pelo PT, estão definitivamente livres de pendengas judiciais. Nesta sexta, o ministro Luiz Fux, do TSE, negou os pedidos de indeferimento das candidaturas dos dois, feitos pela Procuradoria Eleitoral. Ou seja, liberou ambos.



O advogado Carlos Medrado, de Caetano, disse que Fux considerou os termos de ocorrência feitos pelo TCM insuficientes para gerar indeferimento de candidaturas.

Inversão de valores



Atenta aos gastos do TJ da Bahia, Marielza Brandão, presidente da Amab, diz que o Judiciário está gastando mal. Ela acha necessário rever o plano de cargos e apresentar uma solução para equilibrar o número de funcionários ao quantitativo de processos.



- Tem muito mais dinheiro sendo empregado no 2º grau quando é no 1º que está concentrada a maior parte dos processos.

A próxima eleição

Como no Brasil acaba uma eleição já se começa a discutir a próxima, a bola da vez são as disputas municipais, Salvador na ponta.



Embora ACM Neto ainda nem esteja na metade do mandato e as urnas de 2014 mal fecharam, a lista dos que são citados para, ou se declaram interessados em enfrentá-lo, só faz crescer: nela já estão Marcelo Nilo (PDT), Alice Portugal (PCdoB), Waldir Assunção (PT) Gilmar Santiago (PT), Alan Sanches (PSD) e até a primeira-dama, Fátima Mendonça.

Prevenção cardiológica



Jadelson Andrade, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, lança quinta (18h30), no Hospital da Bahia, o livro Tratado de Prevenção Cardiovascular, do qual ele é um dos editores, ao lado de Donna K. Arnett, ex-presidente da American Heart Association (Associação Americana de Cardiologia), Fausto Pinto, presidente da European Society of Cardiology (Sociedade Europeia de Cardiologia). Ele diz que a obra é da mais alta importância (leia mais em Ciência e Vida amanhã, na pág. B8) por uma razão elementar:



- Não temos tradição de fazer prevenção. Nos EUA, a experiência reduziu a mortalidade por doenças cardiovasculares em 30 por cento.

Cheeseburger - Aliás, os médicos dizem, Jadelson entre eles, que em matéria de prevenção cardiovascular nossa cultura deixa muito a desejar. A começar pelas cantinas de escolas e postos de gasolina, onde o menu é sempre cheeseburger e similares gordurosos.

Quase unida



A família Trindade permanece unida, embora não esteja no mesmo grupo político.



O deputado federal Maurício Trindade (PROS) não conseguiu se reeleger, mas permanece aliado de ACM Neto.



Já o irmão, o vereador José Trindade (PSL), colou em Rui Costa no primeiro e no segundo turno. Nenhum dos dois vê problema nisso.

Crédito ao quadrado

Paulo César (PDT), prefeito de Alagoinhas, está pedindo a Jaques Wagner que dê uma mão para a Casa Civil da presidência enviar ao Senado um pedido de empréstimo de R$ 33 milhões que ele postula junto ao CAS, banco venezuelano, para construir cinco novas avenidas e requalificar 170 ruas.

Como Rui Costa e Dilma venceram lá, ele evocou os seus créditos político e financeiro. Wagner prometeu ajudar.



O CAS foi criado por Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela, para atuar na América Latina. Zé Ronaldo (DEM), prefeito de Feira, foi um dos primeiros a usá-lo no primeiro mandato, quando Wagner ganhou o governo.



POUCAS & BOAS

A Secretaria da Cultura do Estado realiza quarta (21h), Dia Nacional da Cultura, no Teatro Castro Alves, a cerimônia de entrega da Comenda do Mérito Cultural da Bahia a 30 homenageados nas categorias Júnior, Sênior e Póstuma. A solenidade será presidida pelo secretário Albino Rubim.

Os usuários da Estação Pirajá dizem que há mais de 40 dias a área do viaduto sobre a BR-324 vive às escuras sem que a prefeitura de Salvador tome uma providência. O local está entre os que carregam o selo de 'risco de assalto'.



POLÍTICA COM VATAPÁ

Monumento

O Monumento à Cidade do Salvador é o nome do majestoso monumento que adorna a Praça Cairu, em frente ao Elevador Lacerda, ao lado do comando da Marinha na Bahia. Obra de Mário Cravo, um dos ícones das artes plásticas baianas no século passado, foi inaugurado por ACM em 1970.



Em forma de duas estruturas biovaladas superpostas, logo batizado jocosamente como 'os c... de ACM', já nasceu sob a égide de uma infinidade de piadas. No dia seguinte à inauguração, alguém estampou lá a pichação:

Mário Cravo, 100 milhões

Cobrou caro pra chuchu

Para levantar os bagos

Do Visconde de Cairu

adblock ativo