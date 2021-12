Delcídio espalha mais lama na sujeira federal

Delcídio do Amaral jogou vatapá no ventilador. Melou a própria Dilma, Aloizio Mercadante, ministro da Educação e antecessor de Jaques Wagner na Casa Civil, dizendo que ele tentou barrar a Lava Jato, e também Aécio Neves, o principal líder do PSDB no Senado, afirmando que ele recebeu propina de Furnas.

Claro que Mercadante e Aécio juram inocência. Normal, 100% dos políticos acusados até agora dizem a mesma coisa (a se acreditar neles, nesse jogo só tem santos).

O próprio Delcídio tornou-se um exemplo clássico da desfaçatez. Começou dizendo que a gravação que resultou na prisão dele foi uma armadilha. Depois saiu da cadeia jurando de dedos cruzados que não era louco de fazer delação. Agora, perdido, resolve levar com ele outros colegas.

Seja como for, temos 60 empresários presos e apenas três políticos peixes miúdos.

Já se dizia que 2016 era a vez dos políticos, portanto, a hora mais barulhenta.

Até aliados mais ferrenhos de Dilma admitem, intramuros: está ficando cada vez mais difícil para o governo aguentar.

Em desgraça — Delcídio envolve na delação dele mais outros cinco senadores além de Aécio: Renan Calheiros (PMDB-AL), Humberto Costa (PT-PE), Gleisi Hoffmann (PT-PR), Romero Jucá (PMDB-RR) e Valdir Raupp (PMDB-RO). Em desgraça com todos os lados, a cassação dele será sumária.

Debate animado

Governistas e oposicionistas engalfinharam-se ontem na Assembleia nos debates sobre a urgência de um conjunto de cinco pedidos de empréstimo do governo, que totalizam R$ 2,6 bilhões.

Os projetos já estão na casa desde a semana passada, mas só andaram depois que Marcelo Nilo (PSL) chegou da China.

Novo enfoque

Bruno Júlio, mineiro de BH, presidente nacional da Juventude do PMDB, esteve ontem em Salvador para ver os colegas baianos.

Diz que o governo Dilma não representa mais as esperanças do povo:

- Fomos parceiros de FHC, Lula e Dilma. Antes era a governabilidade que estava em jogo. Agora é a sobrevivência do país.

Epigrama do PMDB — E por falar em PMDB, essa de o partido ter decidido que seus membros estão proibidos de assumir cargos no governo pelos próximos 30 dias caiu na mira do poeta Antonio Lins, que tascou-lhe o epigrama:

Trinta dias sem poder,

Segundo a legenda diz.

Que sacrifício fazer

Para salvar o país?

"Infelizmente ela está sendo usada apesar de todas as safadezas da CBF. Usada como símbolo de uma campanha anti-PT, anti-Dilma, anti-Lula. O símbolo da corrupção está sendo usado emuma campanhacontra a corrupção"

Aldyr Schlee, jornalista, escritor e desenhista, criador do uniforme da Seleção Brasileira, criticando o uso da camisa nas manifestações contra o PT.

Soberania traída

Aliado de ACM Neto e inconformado com a tomada do seu partido para entregar ao governo e abrir espaço para a candidatura a prefeito do deputado Sargento Isidório, o deputado David Rios está de malas prontas para desembarcar no PMDB.

Já acertou tudo com Geddel.

No PROS, ele se sente traído pelo presidente nacional do partido, Eurípedes Macedo Júnior, que lhe prometeu soberania absoluta.

Velho Chico

A Globo fez Velho Chico, dizem os produtores, para voltar a focar na temática rural. A última experiência foi com Rei do Gado e a audiência pipocou.

Seja qual for o motivo, os defensores do Velho Chico, o rio, já anotam uma vantagem: a primeira reportagem que o Globo Rural exibiu domingo mostrou uma parte da vastidão das agressões que ele sofre.

Espera-se que isso sirva para o São Francisco ser tratado com o respeito que merece.

Menos energia —E por falar em Velho Chico, a seca do ano passado foi tão violenta que a produção de energia nas hidrelétricas de Paulo Afonso, segundo o deputado Paulo Rangel (PT), que já trabalhou na Chesf, despencou de nove megawatts para quatro.

A arrecadação da prefeitura desceu, por tabela, de R$ 18 milhões para R$ 13 milhões.

Encanto chinês

Marcelo Nilo (PSL), presidente da Assembleia, voltou da China (integrou a comitiva de Rui Costa) encantado com os chineses:

- Que povo trabalhador, rapaz. E lá só tem cinco dias de férias por ano.

É só propor aqui.

Primeiro ato — Aliás, assim que ele desembarcou praticou o seu primeiro ato.

Assinou a instalação da Comissão Provisória do PSL, o novo partido.

POUCAS & BOAS

Deu rolo no DEM de Itabuna. Fernando Gomes, ex-prefeito, lançou-se candidato dizendo que o ex-prefeito Capitão Azevedo tinha dois caminhos, ou ser vice dele ou sair do partido. Azevedo seguiu a segunda opção. Ou seja, saiu.

O professor Nelson Pretto realiza segunda (18h), na Faculdade de Educação da Ufba, mais uma rodada das suas Polêmicas Contemporâneas, desta vez com o tema Novas configurações familiares.

A rodada promete. Na mesa, Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da Bahia, a psicóloga Darlane Andrade, integrante do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, o pastor Emídio da Silva Neto, vice-presidente da Assembleia de Deus de Alagoinhas, a advogada Cláudia Viana, o candomblecista Antônio Monteiro e o professor da Faculdade de Educação Eduardo Oliveira.

Não é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Valença (IF Baiano - Valença) que está sem professores de português e matemática, como dissemos semana passada, e sim o Instituto Federal da Bahia, o antigo Cefet, em Valença. Que, aliás, sente falta de professores de português, matemática, física e filosofia no 1º ano de informática.

