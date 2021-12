Déficit da previdência assusta governo

O governo estuda uma forma de utilizar os R$ 400 milhões de superávit técnico do Baprev para reduzir o rombo no Funprev. Explica-se: o Baprev é um fundo de previdência criado para atender os servidores estaduais convocados a partir de 2008, portanto, tem uma despesa baixíssima. Já o Funprev vem sendo o "calo no sapato" do governo há muito tempo. Ou seja, o governo tem um fundo com dinheiro "sobrando" e outro com prejuízos imensos.

Somente este ano, Manoel Vitório, secretário da Fazenda, estima o aporte de R$ 2,4 bilhões dos cofres estaduais para cobrir o rombo da previdência. A previsão é menor do que a projetada no ano passado, à época se esperava gastar R$ 3 bilhões.

Para se ter uma ideia, desde 2006, o governo já utilizou mais de R$ 8 bilhões dos cofres públicos para cobrir o rombo.

A utilização do "superávit" , portanto, está em análise e deve sair.

Compensação — Em paralelo, o governo está empenhado em obter 100% da compensação previdenciária. Esta compensação é constituída pelo valor pago pelo servidor quando trabalhava em regime privado. Antes de se tornar servidor.

Caixa — Uma conta chamada 'Funprev Capitalizável' foi criada para receber estes recursos de compensação. A ideia era deixar o dinheiro ali, rendendo. Mas não deu. São arrecadados, em média, R$ 15 milhões por mês. No entanto, até o último dia 10, o fundo tinha apenas R$ 200 mil.

Sem parceria

Há muito tempo os donos dos shoppings de Salvador aguardavam a autorização judicial para cobrar o estacionamento. Conseguiram e começaram a engordar os cofres ontem.

O problema é que a "fome" pelo lucro foi maior do que a noção de convivência com os colaboradores e parceiros. Eles esqueceram ou ignoraram os trabalhadores dos centros comerciais que estão indignados com isso. Funcionários do shopping Barra já fizeram piquete ontem. Os dos outros shoppings também prometem ir para as ruas.

E eles estão certos.

"Neste domingo correu um boato de que eu estava internada. Vocês acham que eu estava? "

Dilma Rousseff, Presidente nega boataria sobre internação logo após a apresentação do Plano Safra para Agricultura Familiar. Dilma ainda mandou beijos para os jornalistas e foi embora sem mais declarações.

Práticas convencionais

No início do mandato como estreantes na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento e Paulo Azi, ambos do DEM da Bahia, andavam juntinhos pelos corredores do Congresso Nacional, meio isolados. Mas a dupla não levou muito tempo para aprender as práticas convencionais de lá.

Elmar, por exemplo, criou um grupo no whatsapp para deputados novatos, mas não contava com a divulgação do conteúdo. Um trecho da conversa foi vazado para a Folha de São Paulo e ganhou repercussão negativa, pois lá se discutiu como trocar apoio nas votações de interesse do governo por emendas parlamentares. É o mau exemplo servindo como base para ascensão dos novatos. O fato é que deu certo e o governo cedeu. Deputado novato terá direito a emenda.

Cartão de ponto

O secretário Geraldo Reis (Direitos Humanos) está em crise com seus funcionários, especialmente os ocupantes de cargos comissionados. O motivo: ele tem sido rigoroso na observância do cartão de ponto.

Nas últimas semanas as críticas se intensificaram. Reis decidiu acompanhar pessoalmente o caderno de ponto e não pretende parar.

Quebra de cultura — Os críticos do secretário dizem que 'isso não deveria ser função dele' e que o rigor estabeleceu uma rotina com a qual os funcionários 'não estavam acostumados'.

Ou seja, o costume era ficar à vontade. Ou fingir que ia, sem ir trabalhar.

Dá para entender a revolta?

CPI na Alba

O deputado Adolfo Viana (PSDB) iniciou a coleta das 21 assinaturas para instalar a CPI que vai investigar a cobrança de vistoria veicular do Detran e o contrato de R$ 21 milhões para administrar o pátio da órgão. A bancada de oposição conta com 18 membros, além de David Rios (Pros) que é apontado como membro adjunto. Em um cenário de insatisfação dentro do grupo governista, as duas restantes devem aparecer com facilidade.

PSDB cresce e PT, cai

A crise econômica e as denúncias investigadas pela Operação Lava Jato podem ser apontadas como as principais propulsoras da crise política que atinge o PT. O partido, desde a metade da década de 1990 aparecia como o preferido da população em pesquisas. Embora mantenha a liderança, como aponta a última Datafolha divulgada ontem, o PT perdeu espaço e assiste, impotente, o crescimento do PSDB. O PT tem 11% e os tucanos 7% da preferência.

POUCAS & BOAS

Eduardo Cunha (PMDB), presidente da Câmara dos Deputados, encontrou uma forma de melhorar sua relação com seus pares. Liberou os deputados nordestinos do trabalho na quinta. Já que o Nordeste, em tese, tem o São João mais festejado do País.

A criação do PL avança no País e com ela crescem as especulações dos deputados estaduais que devem migrar para o novo partido. Além de Marcelo Nilo (PDT) estima-se que outros seis deputados baianos devem pular a cerca. O assunto é tratado nos bastidores, mas tem partido nanico que deve perder representatividade na Assembleia.

A Câmara de Salvador só deve voltar a funcionar depois do São Pedro, dia 29. Até lá, pode até acontecer sessão plenária, mas ninguém aposta nisso. Enquanto isso, o trabalhador se desdobra para pagar os impostos.

Na Assembleia Legislativa a única agenda que pode tentar os deputados a passarem por lá é a votação da LDO. Isso porquê a aprovação abre o recesso e tem muito deputado reclamando de cansaço. Acreditem!

O ex-presidente Lula, ícone do PT, voltou a metralhadora para o partido e disparou sem dó. Não se sabe se a estratégia é se despregar do que vem sendo identificado negativamente em sucessivas pesquisas ou se é de fato uma maneira de evitar a autocrítica. Afinal, é de conhecimento público que ele é o principal exemplo do partido, portanto, o monstro reflete o criador.

