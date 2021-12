Decreto do Judiciário regula sessões online

A cadência de prestação de serviço ao jurisdicionado sofrerá alteração com a suspensão do atendimento presencial às partes, advogados e interessados, de acordo com Decreto Judiciário número 385, publicado ontem.

Com a medida, divulgada no Diário Eletrônico da Justiça da Bahia, caberá a cada unidade judiciária manter canal de atendimento remoto, embora não se refira à necessidade de, ao menos, conservar a velocidade de movimentação das diversas etapas até a exaração das sentenças.

A orientação partiu do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como forma de prevenir o contágio do coronavírus, causador da Covid-19, cuja rapidez de propagação teria a tendência de superar a de conclusão de vereditos e baixa processual.

O decreto reforça medidas já implantadas anteriormente e traz dispositivos de atuação relacionados ao atendimento virtual às partes, advogados, membros do Ministério Público e Defensoria Pública durante a pandemia.

Fiscalização – Aos magistrados competirá fiscalizar a efetividade dos canais de comunicação disponíveis no site do Tribunal de Justiça, quais sejam, número de telefone fixo e e-mail das unidades.

– É importante salientar que o atendimento presencial será medida de exceção, através de rodízio entre servidores, quando absoluta a impossibilidade de atendimento virtual – ressalva o documento.

A publicação regulamenta o atendimento, por videoconferência, aos advogados, membros do Ministério Público e Defensoria Pública em momentos de necessidade de acesso direto aos magistrados, aos quais caberá definir horários e datas da videoconferência.

ACB fortalece campanha

A Associação Comercial da Bahia (ACB) homologou em reunião realizada ontem a criação do Núcleo Made in Bahia, para institucionalizar e tornar permanente a campanha lançada pelo Business Bahia no mês passado. O secretário da Associação Comercial e líder do Business Bahia, Carlos Sérgio Falcão, foi escolhido presidente do novo núcleo.

– O objetivo principal do núcleo será manter viva essa motivação atual e assessorar as empresas baianas para que possam fortalecer a cadeia produtiva no nosso estado, através da priorização de aquisição dos produtos feitos na Bahia e na contratação de serviços também nas empresas locais – explica Falcão.

O presidente da Associação Comercial, Mário Dantas, afirmou estar “muito confiante no sucesso” do “programa”.

Mineradoras contra a Covid

Mineradoras decidiram unir-se para doações de equipamentos visando ampliar as chances de sobrevida de infectados pela Covid-19 enquanto não se descobre a vacina. O Sindimiba, sindicato representante da categoria, divulgou um balanço com oito mil testes rápidos, 332 mil máscaras e 42 mil cestas básicas, totalizando R$ 9 milhões em recursos doados.

