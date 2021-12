Decisão do STF soma à igualdade racial

A divisão proporcional das verbas referentes a campanha e propaganda em rádio e TV entre candidatos negros e não-negros passará a valer nas eleições municipais deste ano e poderá ter forte impacto no pleito em Salvador, cidade de afrodescendentes.

O Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecido em plenário virtual, já havia aprovado a medida em meados da tarde de ontem, com maioria de ministros acompanhando o voto favorável de Ricardo Lewandowski.

Embora estivesse previsto o término do julgamento para zero hora de hoje, a imediata aplicação de referendo anterior do TSE já era dada como certa pelos combatentes contra o racismo, antecipando em dois anos a decisão desta corte.

Lewandowski, relator da ação, votou favorável à medida cautelar pois, segundo ele, a decisão do TSE não altera o curso do processo eleitoral, daí a oportunidade de aplicar seus efeitos antirracistas já nestas eleições municipais.

Na prática, embora favoreça uma tendência de equilibrar as forças, de um viés essencialmente étnico, a medida não estabelece vantagem para qualquer partido, pois há candidatos negros em todos eles.

- O incentivo às candidaturas negras estabelecido no plenário do TSE introduziu um aperfeiçoamento nas regras relativas à propaganda, ao financiamento das campanhas e à prestação de contas, todas com caráter eminentemente procedimental, disse Lewandowski.

Os ministros favoráveis à tese do relator foram unânimes em apontar a desigualdade racial como um problema a ser enfrentando no sistema político eleitoral brasileiro, tendo seus efeitos amenizados agora pela justiça reparadora, com mais recursos para negros.

“Agora, você furar teto

para fazer política,

para ganhar eleição,

para garantir, isso é

irresponsável com as

futuras gerações. Isso é

mergulhar o Brasil no

passado triste de

inflação alta”

Paulo Guedes, ministro da Economia, após supostas críticas a ele feitas pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, terem sido noticiadas pela imprensa durante o dia de ontem

Demissões na pandemia

Enquanto crescem o trabalho informal e o grupo de desocupados e desalentados, o corte no mercado formal atinge principalmente quatro segmentos: os vendedores, as mulheres, os trabalhadores acima de 50 anos e aqueles com ensino médio completo. Apesar das repetidas notícias sobre retomada econômica, em meio ao convívio com os efeitos da peste, a política de proteção ao emprego não tem surtido efeito, na análise de dados divulgados pelo próprio responsável das medidas, o governo federal. Informa o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que já somam 850 mil empregos formais a menos, desde janeiro. Na estatística do Caged, a maioria das novas desempregadas foi de mulheres, com 63% do total.

SACs móveis mudam horário

As duas carretas do SAC Móvel, atendendo no Shopping Bela Vista e no Salvador Norte Shopping, vão alterar o horário de atendimento. A partir de segunda-feira, será das 11h às 18h por conta da mudança de horário dos shoppings na capital. É importante ressaltar que o atendimento é 100% agendado, através do SAC Digital.

POUCAS & BOAS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu ontem um alerta para seis estados do Nordeste, entre eles a Bahia, sobre o perigo potencial entre ontem e amanhã com previsão de umidade relativa do ar entre 20% e 30%. Este percentual é preocupante não só para risco de incêndios, mas, conforme a OMS, também exige atenção para a saúde da população, que deve se hidratar e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

A viabilidade de uma rota navegável entre a Barra do Paraguaçu, município de Salinas de Margarida e o município de Cachoeira será estudada com a meta de incrementar o turismo na região. Hoje o secretário de Turismo do Estado da Bahia, Fausto Franco, vai assinar um protocolo de intenções para estudar a construção de uma rota navegável, para embarcações de esporte e lazer.

A Cia de Teatro Improviso Salvador encerra amanhã o evento online Feminimpro. Aberta ontem, a iniciativa conta com participação de seis artistas de destaque no desenvolvimento da técnica, dentre elas Rhena de Faria, Hebe Alves e a argentina Mariana Palau. As atividades são dirigidas para arte-educadores, criadores cênicos e todo público interessado.

