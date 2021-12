De Wagner para Rui, uma festa entre amigos

Somada a parte oficial, na posse, e a festiva, na transmissão do cargo, a ascensão de Rui Costa ao governo é algo que nunca se viu. Os Encourados de Pedrão junto com baianas na recepção na porta da Governadoria, a Orquestra Santo Antonio, de Conceição do Coité, e o balé infantil da Fundação Cultural da Bahia, deram um ar de pompa, embora as atrações em apreço tenham muito mais de atrelamento com nossas raízes culturais do que com o glamour do luxo. Mas, se comparado a outras posses, fizeram a diferença.



Entende-se. Jaques Wagner e Rui Costa faziam parte da direção do velho Sindiquímica (junto com Carlos Martins). São velhos amigos que deram certo. E nesta quinta-feira, 1º, ambos choraram diante de suas famílias e convidados.



Wagner veio do Rio para cá fugindo da ditadura e Rui um menino da Liberdade criado na Ribeira, pessoas humildes que lograram chegar ao topo do comando na Bahia.

Como frisou Wagner em seu discurso, 'sem termos os nomes de família nos registros dos livros de história da Bahia'.



Wagner fechou 2014 como o grande político da Bahia. Se elegeu, se reelegeu, elegeu o sucessor que quis e encheu a presidente Dilma com 2,9 milhões de votos a mais numa circunstância nacional difícil.



A expectativa é saber o que será de Rui.

Primeiro dia - Embora seja uma sexta-feira em que a grande maioria do funcionalismo público esteja no embalo de um feriadão, Rui Costa vai despachar nesta sexta, 2, na Governadoria. Diz que não quer perder tempo na conclusão da arrumação do governo.

Ausência notável - O desembargador Eserval Rocha, presidente do TJ, não foi e nem mandou representante para a posse de Rui Costa nesta quinta, embora o nome dele constasse no discurso escrito do novo governador distribuído à imprensa.



Diziam lá que a ausência foi proposital. Ele estaria chateado porque Rui vetou os cargos para a criação da Câmara do Oeste.

Presença discreta - ACM Neto foi a posse, onde foi discrição pura. Sentou-se na mesa ao lado de Otto Alencar, com quem ficou batendo papo, e cumprimentou Rui protocolarmente. Na festa da transmissão de cargo, não apareceu.



Ele e Rui vão se encontrar este mês.

Dica - "Deixe o seu fígado para os bons vinhos e os bons uísques. Não gaste o seu fígado com rancores, isso não leva a nada", aconselhou Jaques Wagner, ao despedir-se, na tramissão do cargo.



Vai o outro



Com ascensão de Rui Costa ao governo e João Leão a vice, e as nomeações de Josias Gomes e Nelson Pelegrino para o secretariado, todos quatro deputados federais eleitos em 2010, deveriam assumir as vagas, em Brasília, para exercer os mandatos nos próximos 30 dias, os suplentes Sérgio Carneiro, Joseph Bandeira, Zé da Pesca e Domingos Leonelli.



Mas na última vaga quem vai é Bebeto Galvão (PSB), deputado federal eleito agora.



Leonelli abdicou do direito. Motivo:

- Não gosto de ganhar sem trabalhar.

Ruído comunista - Álvaro Gomes (PCdoB), deputado estadual não reeleito que vai assumir a Secretaria do Trabalho e Esportes, não renunciou ao mandato de deputado estadual como se esperava, o que abriria espaço para o primeiro suplente, Wenceslau Júnior, assumir por 30 dias, durante o recesso. Mas ele apenas se licenciou.

Há algum ruído no PCdoB, presume-se.

É com Deus



E por falar em Nelson Pelegrino, ao ser indagado ontem se ainda pretendia disputar a Prefeitura de Salvador em 2016, foi evasivo:



- Rui Costa me convidou para ficar na Secretaria de Turismo durante os próximos quatro anos. Mas o futuro a Deus pertence.



Pelegrino tem o controle do diretório do PT em Salvador. Se Deus precisar de ajuda...

Na rota da Embasa



Rui Costa chegou pouco antes das 20h na casa de Marcelo Nilo (PDT) em Guarajuba, para uma visita familiar de fim de ano, e só saiu de lá depois da meia noite.

Voltou para casa levando dois nomes no bolso, Gervásio Prazeres de Carvalho, hoje Superintendente de Recursos Humanos da Assembleia, e Marcos Presídio, superintendente administrativo-financeiro.



Marcelo quer emplacar um dos dois na presidência da Embasa, hoje administrada por Abelardo Oliveira, do PT.

POUCAS & BOAS

Os ataques da senadora Marta Suplicy (PT-SP) a Juca Ferreira, novo ministro da Cultura, foram entendidos no meio artístico mais como uma reação política, segundo a Folha. Após um período de boa vivência, os dois se afastaram quando Juca se transformou no guru cultural da campanha de Dilma.

Marta disse que 'a população brasileira não faz ideia dos desmandos que este senhor promoveu à frente da cultura, referindo-se a Juca. Ele não quis responder: 'Não li, não me interessa, não tenho nada a falar sobre isso'.

O juiz Alysson Camilo da Silva determinou por meio de liminar que o governo e a Fundação Estadual Saúde da Família prorroguem os contratos de 78 funcionários que trabalham no Hospital Regional Luiz Viana Filho, de Ilhéus. Os servidores teriam seus vínculos encerrados nesta quarta e deixariam os pacientes em má situação.

Apesar dos 89 anos, o vereador Waldir Pires (PT) ainda mostra-se bem disposto ao cumprir o ritual do vai e vem político entre Salvador e Brasília. Nesta quinta, foi assistir a posse de Dilma. Nesta sexta (10h), estará na Câmara participando da eleição da nova mesa diretora.



No rol das estatísticas negativas, Fátima, no nordeste baiano, foi palco da última explosão de banco do ano (Banco do Brasil, em 26 de dezembro). Já a primeira foi a agência também do Banco do Brasil ontem em Esplanada.

Colaborou: Patrícia França

adblock ativo