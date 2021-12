De Santa Luz, um ti-ti-ti na disputa Rui x Neto

O senador Otto Alencar (PSD), que acompanhou Rui Costa segunda a Santa Luz na 300ª viagem governamental, criou furdunço na política de Feira de Santana com imbricamentos estaduais.

Disse à imprensa, e as rádios feirenses reproduziram, que o prefeito Zé Ronaldo (DEM), de Feira de Santana, tinha ligado para ele duas vezes e que as portas do PSD estão abertas para ele, inclusive para cogitar uma disputa ao Senado na chapa de Rui Costa.

Em miúdos: Zé Ronaldo é prefeito da segunda maior cidade da Bahia, é bem avaliado e o maior aliado de ACM Neto no interior baiano. Não diz, mas gostaria de disputar o Senado. Os aliados de Rui, como Otto, botam pilha. Tipo, 'tem negócio'.

Resultado: ontem Ronaldo fez aniversário. Uma grande caravana de opositores de Rui Costa, com ACM Neto à frente, foi a Feira de Santana cantar os parabéns.

Volta ao mundo — E por falar em Feira de Santana, o vice-prefeito de lá, Colbert Martins (PMDB), ironiza o fato de Rui Costa ter calculado que em suas 300 viagens ao interior andou 150 mil km:

– É andar muito. Uma volta ao mundo tem 40 mil km. Significa quase quatro.

Pedida política

A APLB decidiu fazer mais duas paralisações, hoje e amanhã. Com isso, já são 16 os dias sem aula por conta de paralisações.

Oito desses dias foram por conta de protestos contra a reforma da Previdência.

A APLB pede reajuste de 14,5%, a prefeitura de Salvador diz que está fora da realidade.

Aliás, aliados de ACM Neto dizem que a movimentação tem forte viés político. O xis da questão: o governo deu zero de reajuste e não houve paralisação alguma.

Pero no mucho

Criticado pela esquerda quando assumiu o cargo, o secretário Fábio Vilas-Boas (Saúde) surpreendeu ao bater ponto na posse do novo presidente do PT em Salvador, Gilmar Santiago, no Sindae.

Espremido na extensa mesa entre os irmãos Marta e Jerônimo Rodrigues, ele discursou. E surpreendeu: o tom foi político. Criticou ACM Neto e recebeu palmas. No fim, falou sobre as especulações de candidatura:

– As velas estão hasteadas e navegaremos para onde o vento soprar, mas sem pretensão de qualquer ordem.

Jorge lá

Já nomeado diretor do Sebrae, Jorge Khoury mantinha cautela. Motivo: o diretor Advan Furtado ainda não tinha sido demitido.

Agora vai. Advan sai dia 30.

Antes tarde

Está em pleno vigor a lei que autoriza preço diferenciado para quem paga à vista, em dinheiro. Em alguns postos de gasolina, por exemplo, a diferença chega a R$ 0,7.

Comerciantes dizem que é justo e o consumidor também. Antes, tanto fazia pagar à vista ou a prazo, o preço não mudava.

Pior: os comerciantes levavam a culpa. Mas era a lei que proibia, acredite.

POUCAS & BOAS

* Plínio de Arruda Sampaio Jr., professor da Unicamp, vai abrir sexta o IV Congresso da Associação dos Docentes da Uneb, que se realiza até domingo em Salvador (Cabula). O evento, que traça as balizas da instituição, terá como tema Universidade pública e a crise brasileira.

* A Caixa Econômica Federal está definhando, pelo menos em número de funcionários. Eles vão se aposentando e não há reposição. Os que ficam admitem. Dizem que a política do banco é estimular cada vez mais as pessoas a usarem a internet. E as agências, vão acabar?

* O almoço de negócios do Alô Alô Bahia, hoje no Restaurante Pereira, vai contar com um bate-papo de peso, comandado por Verena Kirchhoff. Ela, que tem passagem por empresas como Morya, Odebrecht, Costa do Sauipe e Propeg, vai falar sobre Compliance e Conformidade, o tema da moda nas grandes empresas do mundo inteiro.

* Fabrizzio Müller, superintendente da Transalvador, pede a correção: a blitz que tanto infernizou o trânsito na Avenida Jequitaia domingo não foi com eles, não. Foi do Detran. Ok. Mas como diz o desembargador Lidivaldo Brito, seja lá de quem for, algumas viram abuso de paciência.

Colaborou: Yuri Silva

