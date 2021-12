Dauster diz que laudo sobre CCB é ‘incorreto’

Bruno Dauster, secretário da Casa Civil de Rui, decidiu abrir fogo e diz que se o laudo do DPT sobre as causas do acidente do Centro de Convenções da Bahia estiver, de fato, responsabilizando a falta de manutenção pelo episódio, trata-se de ilação. Ele ainda não teve acesso ao documento.

– Eu diria que se o laudo técnico diz isso mesmo, é superficial e incorreto. Trata-se de ilação pois não tem base fática. Ilação é dizer que não houve manutenção e, por isso, caiu. A ilação não está baseada nos fatos, mas no desconhecimento dos técnicos.

Tirantes – Ele explica. Diz que a empresa contratada pelo Estado para a manutenção já seguia um programa de trabalho estabelecido quando ocorreu o desabamento parcial da estrutura.

Naquele momento, dos 21 tirantes, 20 deles já estavam colocados, somente aguardando o corpo de prova – amostras testadas para aferir resistência – para serem soldados. Os novos tirantes teriam o dobro da espessura em relação aos originais.

Havia corrosão, concorda Dauster, em razão do salitre da região, mas que em nenhum momento houve indicação técnica de que havia risco de ruptura. Um vento muito forte naquela noite, aliado à situação do prédio, pode ter levado ao acidente, diz.

Dois centros – Ele diz, ainda, que sai em 60 dias o nome da empresa que vai construir e administrar o novo CCB estadual, seja no Parque de Exposições (Reag/World Trade Center) ou na Arena Fonte Nova (Consórcio Fonte Nova Participações). O governo mantém firme o projeto após anúncio do centro municipal no Aeroclube por Neto?

– Por que o governo irá parar um processo que já havia sido anunciado antes do Centro de Convenções do município?

Bruxa solta no PSD

Coincidência ou não, três ações da PF ou ministério público caíram em cima do PSD semana passada: Claudia Oliveira (Porto Seguro), José Robério (Eunápolis) e Agnelo Santos (Santa Cruz Cabrália). Depois veio Jusmari Oliveira, hoje na Sedur. E, na sexta, a deputada Ângela Sousa. As acusações vão de fraude em licitações a desvios. O PSD é o principal aliado de Rui. Na Bahia, possui o maior número de prefeituras, 83, e tem como presidente o senador Otto Alencar.

Abaixo o “bolinho de Jesus”

Na já tradicional campanha “Baiana Legal” promovida pela Abam todo mês de novembro, quando se comemora o Dia da Baiana (25/11), o alvo são os “descarados” que comem o “bolinho de Jesus” – nome que as baianas evangélicas dão ao acarajé.

Pelo menos é o que diz um trecho de mensagem da campanha da associação:

– Você come bolinho de Jesus? Está em qual versículo da Bíblia essa indicação? Se sim, você é mais descarado do que elas (as ‘falsas baianas’). Não é proibido vender, lembrem, “mas não troquem o nome nem o contexto!”.

A preocupação tem fundamento: baiana de acarajé é patrimônio imaterial pelo IPHAN e não se pode alterar as características originais, nome... enfim, nada.

Da escravidão de Valois

Vem de lá o colunista Roberto Pompeu de Toledo, que usou a exposição do publicitário e fotógrafo baiano Alexandre Augusto, “Mulheres de pedra” – sobre o trabalho nas pedreiras da Chapada Diamantina, que estreou semana passada em São Paulo – para fazer uma comparação certeira em um tempo em que se confunde o conceito de trabalho escravo.

A cada mil paralelepípedos que cada mulher que trabalha na pedreira produz, ganha R$ 55. No mês o salário soma R$ 800. Esse valor é a quarta parte dos cerca de R$ 3.300,00 que Luislinda Valois alega ganhar como ministra – após descontado o salário –, fora a aposentadoria de desembargadora, de R$ 30,4 mil. Somando os dois salários, o vencimento dela chega a R$ 33,7 mil, o teto constitucional.

Está convidada – Toledo usou essa imagem a propósito da reclamação de Luislinda, de que trabalhar por R$ 33,7 mil, se assemelha a trabalho escravo. Na visão da ministra seu salário deveria ser R$ 61,4 mil – a soma do salário de ministra e de desembargadora aposentada. Bom seria uma visita da ministra à pedreira da Chapada.

