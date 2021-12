D. Lenise: 'Sofremos uma grande derrota'

Ex-presidente da Associação Comercial de Vera Cruz, delegada do Sindilojas e diretora estadual da entidade, D. Lenise Andrade, também uma antiga líder comunitária na Ilha de Itaparica, não escondeu a revolta ante o que interpretou como o fracasso da sua luta com a tragédia desta quinta, 24:

– Foi uma tragédia anunciada. Eu culpo o dedo do governo do estado, a Capitania dos Portos, que é omissa, e também a Justiça, que não julga as demandas encaminhadas pelo próprio Ministério Público.

Ontem, o ex-marido de D. Lenise, Edmilson Andrade, estava embarcado na lancha Cavalo Marinho. Escapou. A irmã, Lilian, também estaria. Não foi porque perdeu o horário. Pelos dois, um alívio. Pelos 18 mortos, um grande sentimento de perda.

Conta D. Lenise que a antiga administradora do ferry, a TWB, vendeu indevidamente uma balsa pertencente ao governo do estado, a Bartira, que foi resgatada e fundeada em Bom Despacho para servir de atracadouro das lanchas de Mar Grande quando o tempo estivesse ruim:

– Nunca funcionou. E ninguém faz nada. Deu nessa tragédia que daqui a algum tempo todo mundo esquece. Falam da ponte. E enquanto a ponte não vem, vamos morrer?

Essa não dá para esquecer, D. Lenise.

Em família — D. Lenise é irmã do deputado Zé Neto (PT), líder do governo na Assembleia. Ela conta que ele está ciente de tudo, com a ressalva de que o Hospital Geral de Itaparica (HGI) é uma lástima:

– Domingo mesmo, lá na nossa casa, em Feira de Santana, briguei com ele por isso.

Na mídia — A notícia do acidente em Mar Grande repercutiu na mídia do mundo inteiro, com destaque. Da Ásia aos EUA. Ou seja, nunca houve tragédia lá, quando aconteceu, foi com T maiúsculo, infelizmente.

Na China

Ao lamentar ontem a tragédia em Mar Grande, o vice-governador João Leão, também secretário de Planejamento, fez coro com grande parte dos moradores da Ilha de Itaparica, que turbinaram as redes sociais ontem com a necessidade da ponte.

– Está virando um clamor. E entendemos que é um grande bem para a ilha e a Bahia.

Aliás, Leão assume o governo à tarde, quando Rui Costa embarca para a China com uma extensa agenda. No meio dela, a ponte.

Nova direção — Se o projeto se consumar, depois da ponte a ilha jamais será a mesma. Hoje, com uma população de 60 mil habitantes (20 mil em Itaparica e 40 mil em Vera Cruz), o plano diretor elaborado para o impacto prevê que a ilha terá 400 mil habitantes em 10 anos e 600 mil em 30.

O aviso de Saul

Em 28 de janeiro de 1988, quando era procurador da prefeitura de Salvador, na gestão de Mário Kertész, o advogado Saul Quadros (ex-presidente da OAB-BA) mandou ofício para o então Capitão dos Portos, o capitão de mar e guerra Egberto Raymundo da Silva Filho, denunciando a precariedade do serviço nas lanchas da travessia Mar Grande-Salvador, das condições das lanchas até a insegurança que elas induziam.

– A resposta dele foi uma confissão.

Resposta — A resposta oficial do capitão Egberto veio dez dias depois, em 11 de fevereiro de 1988. Nela, ele explica que as vistorias eram feitas regularmente. E conclui:

'Considerando que os passageiros correm sérios riscos de sofrer acidentes nos embarques e desembarques em Mar Grande, principalmente na baixa-mar, quando são obrigados a fazer o transbordo para uma embarcação miúda, sugiro a V. Excia sejam feitas gestões junto à Secretaria dos Transportes do Estado, visando à modernização desse sistema de transporte'.

Como se vê, em matéria de embarque e desembarque em Mar Grande, a tal modernização nunca aconteceu.

