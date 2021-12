Curto-circuito, o vilão dos nossos incêndios

Sabe o que a perícia vai dizer sobre a causa do incêndio nas secretarias da Justiça e do Sistema Prisional? Curto-circuito.

Pelo menos essa tem sido a resposta-padrão dos peritos ao apontar 'causas prováveis', já que não ficam indícios materiais de uma ação deliberadamente criminosa.

A Assembleia Legislativa já pegou fogo (1978), o Instituto Nina Rodrigues (1990), o prédio do antigo Instituto do Cacau (2012), mas a imaginação popular também ardeu em chamas com os incêndios do Ministério Público, em Nazaré (1998), e dos tribunais de Contas do Estado e dos Municípios no ano seguinte, mais a Secretaria da Educação do Estado (2003) e a de Salvador (2013), nos primeiros casos, por serem instituições que continham documentos de muita gente encrencada com o trato do dinheiro público e, nos segundos, por serem secretarias que movimentam somas vultosas.

Se com tais potenciais incendiários o curto-circuito sempre é o vilão, imagine na Secretaria da Justiça. Vai dar ele, com certeza.

Sem motivo - O secretário Nestor Duarte (Sistema Prisional) disse que só a perícia dirá as causas do incêndio de ontem, mas antecipou as suas convicções:

- Não vejo por que alguém teria motivo em querer tocar fogo nas duas secretarias.

SP marinou

Marina Silva tem, em São Paulo, 42% das intenções de voto, contra 23% de Dilma e 18% de Aécio, diz o Datafolha. É o segundo melhor desempenho dela até agora no país.

Pernambuco é onde Marina está melhor: 46%, contra 37% de Dilma e 2% de Aécio.

Ela lidera também no Rio, com 37%, contra 31% de Dilma e 11% de Aécio.

Dilma tem seu melhor desempenho, segundo o Datafolha, no Ceará: 57%, contra 24% de Marina e 4% de Aécio.

Em Minas - O Datafolha, que excluiu a Bahia (terceiro maior colégio eleitoral do país, só perde para São Paulo e Minas), traz outra novidade: em Minas, Aécio também embicou de vez para baixo: está em terceiro, com 22%, atrás de Dilma (37%) e Marina (27%).

Até 11 de agosto, Aécio tinha 41,8%, contra 32,5% de Dilma, segundo pesquisa do MDA.

"É claro que eu ficarei com minha presidente, mas não posso falar com quem vou ficar no segundo turno porque eu estarei no segundo turno. Eu quero saber é quem vai ficar comigo"

Lídice da Mata, respondendo como ela ficaria no segundo turno se Marina for para a disputa final com Dilma e, na Bahia, Paulo Souto for com Rui Costa

Cassações em série

A ex-prefeita de Candeias Amiga Ju, do grupo político da ex-prefeita Tonha Magalhães, foi cassada em abril de 2008 por abuso de poder econômico nas eleições. Quatro anos depois, em 2012, foi a vez de Maria Maia, então prefeita, de deixar o cargo acusada das mesmas práticas. Em junho daquele ano, assumiu Sargento Francisco (PSD), à época presidente da Câmara, que se reelegeu em 2012.

Agora, Sargento Francisco é acusado de contratar servidores temporários no período eleitoral e de abuso de poder econômico.

Corre sério risco de seguir o mesmo caminho dos seus dignos antecessores.

Ranking senatorial

O site politicos.org elaborou um ranking dos melhores candidatos ao Senado do Brasil.

Eliana Calmon (PSB) aparece como a segunda melhor opção, com 320 pontos. Otto Alencar (PSD), com 220, está em 88º; e Geddel Viera Lima, em 135º, com 170.

Critérios da lista - Os pesquisadores se baseiam em três critérios macro para formatar o ranking: formação acadêmica, processos judiciais e candidato na mídia.

O último, por exemplo, acrescenta 50 pontos por notícias boas publicadas e subtrai 50 em caso de notícia ruim.

Todos começam com 200. Geddel, por exemplo, perdeu 50 pontos por ser multado por propaganda irregular. Ganhou 20 pela formação acadêmica e fechou com os 170.

Cotação turística

Domingos Leonelli, ex-secretário de Turismo da Bahia, soltou foguetes porque Marina Silva declarou anteontem no Jornal da Globo que 'o turismo é uma atividade tão importante quanto o agronegócio'.

O foguetório tem lá suas razões. Leonelli vem conversando com Marina há tempos sobre a importância do segmento para a economia, fazendo a ressalva de que em alguns países, como a Espanha, tem força expressiva no PIB. Como ele acha que Marina vai ganhar...

Os senões da JAC

A operação de crédito em andamento para a JAC Motors está dando o que falar no meio empresarial. Dois pontos geram rebu:

1 - A empresa está querendo agregar às garantias exigidas por lei o terreno que ela recebeu de doação do próprio governo em Camaçari para instalar a fábrica.

2 - A Desenbahia, que não teve R$ 38 milhões para emprestar a ACM Neto, continua a não ter. O dinheiro da JAC teria que ter suporte do tesouro estadual.

O assunto pautou as rodas empresariais.

POUCAS & BOAS

O professor Yúri Carneiro lança hoje (11h) no II Fórum de Ciências Penais, que se realiza no Pestana, o livro Curso de Direito Penal Didático: Volume Único.

Se na maioria dos municípios a saúde vai mal, em Simões Filho, se não vai bem, está bem melhor. O secretário Alfredo Assis (Saúde) anunciou que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), lá funcionando todo dia e o dia todo, ou seja, 24h sem parar, de domingo a domingo, agregou quarta última mais uma novidade: urgência e emergência em odontologia.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Estrela top

Conta Robson Soares Freitas, taxista e filho de Mata de São João, que Deraldo Freitas, três vezes vereador por lá, marcou época na política local, principalmente durante as campanhas eleitorais, quando fazia memoráveis discursos.

Memoráveis no sentido humorístico da palavra. Deraldo quase sempre se enrolava com a pronúncia gramatical e virou sensação. Era o seu charme junto aos fãs, que logo descobriram uma forma de incentivá-lo a falar mais.

Lá um dia, ele começou:

- Meus povos e minhas povas!...

A plateia foi ao delírio gritando:

- De-raldo! De-raldo! De-raldo!

E ele arrematou:

- Hoje, não!... Tô retado com o prefeito e não quero aprausos.

Colaborou: Jeane Borges

