Cunha e Wagner na barganha incubada

Só dois sabem que Eduardo Cunha sempre jogou com o impeachment de Dilma para salvar a pele: Deus e o mundo.

A forma como isso se deu no jogo do submundo político, do governo e da oposição, é que não se sabe. Se não, por que Cunha demorou tanto em aceitar tocar o processo de impeachment?

Nesta quinta, 3, Cunha disse que Dilma mentiu ao negar a barganha porque teria proposto, através do deputado André Moura (PSC-CE), aliado dele, que os deputados do PT votassem a favor dele no Conselho de Ética em troca da aprovação da CPMF.

O ministro Jaques Wagner (Casa Civil) chamou Cunha de mentiroso e vice-versa.

Deixa lá. Se Cunha tivesse algum pudor em matéria de ética ainda valeria questionar Wagner. Mas convém ressaltar: veja a que ponto nós chegamos, um presidente da Câmara acusado de corrupção tentando se livrar da cadeia paralisa o país e pauta toda a mídia com coisas que pensávamos só existir nas picuinhas políticas do interior.

É lamentável.

Com Wagner - Em coletiva, nesta quinta, Jaques Wagner admitiu que ele, e não Dilma, conversou com André Moura, não uma, mas várias vezes. Não disse o que negociou.

Rebeldia em rede

Um grupo de policiais da PM soltou nas redes sociais (em várias) um longo texto intitulado Carta ao povo baiano.

Diz que a violência cresce e culpa a PM.

E complementa: 'Cabe à Instituição (...) o policiamento ostensivo (e preventivo) e a preservação da ordem pública, mas, como alcançar tais objetivos, se nossos policiais são absurdamente mal formados'.

O comando obviamente não gostou.

'É uma clara retaliação à perspectiva de derrota no Conselho de Ética'

Alessandro Molon (RJ), líder da Rede na Câmara, se posicionando contra o impeachment

Plástica empresarial

Reunidos esta semana para um almoço em um restaurante de Salvador, os presidentes das federações da Indústria, Ricardo Alban; do Comércio, Carlos Andrade; e da Agricultura e Pecuária, João Martins, revelaram indignação com a imagem do empresário brasileiro, muitas vezes visto como vilão do setor produtivo, quando é o promotor de emprego e renda e motor da economia.

Rendeu resultados práticos: no próximo dia 10, as entidades lançam uma campanha midiática de valorização do empresário.

A agência Morya está com a missão de botar botox na imagem empresarial.

Mar vira Velho Chico

Evandro Almeida (PP), prefeito de São Francisco do Conde, vai assinar protocolo com a Rede Globo, segunda-feira, para a cessão da ilha de Cajaíba, onde a emissora pretende filmar a partir de janeiro parte da novela Velho Chico, que terá como um dos personagens principais Antonio Fagundes.

E um braço do mar da Baía de Todos-os- -Santos vai virar o rio São Francisco.

Outra parte da novela será filmada em Bom Jesus da Lapa, no Velho Chico de verdade.

Pela culatra

Prefeita de Cardeal da Silva e presidente da UPB, Maria Quitéria (PSB) estava ontem soltando foguetes: o TCM aprovou as contas dela de 2014. Ocorre que Cardeal da Silva é 0,6, o mais baixo grau na escala de repasses do FPM, o que dá aí em torno de R$ 500 mil.

Sem querer, deixou muitos colegas em maus lençóis. Se, com tão pouco dinheiro, ela equilibra as contas, por que os outros não fazem?

Caso Vanádio

Alexandre Brust, presidente da Companhia Bahiana de Pesquisas Minerais (CBPM), pediu explicações formais a Vanádio Maracás sobre o vazamento de uma solução com pH básico, ocorrida no fim da semana passada.

Kurt Herwig Menchen e Paulo Guimarães Misk, diretores, disseram que estão monitorando com análises em vários pontos o córrego João e os rios Jacaré e de Contas.

As análises preliminares, garantem eles, mostram que não há problemas.

POUCAS & BOAS

Rui Costa vai neste sábado de manhã a Lagoa Real e no início da tarde estará em Rio do Antônio. Vai anunciar a construção de duas escolas, uma em cada lugar, com investimentos de R$ 5,4 milhões. É a primeira vez que anuncia obras desse tipo no governo dele.

Os deputados Jorge Solla (PT) e Alice Portugal (PCdoB), mais a senadora Lídice da Matta (PSB) foram ontem ao ministro da Educação, Aloizio Mercadante, falar da crise na Ufba. Mercadante os recebeu solícito. Mas cadê dinheiro?

Wilson Andrade, cônsul da Finlândia na Bahia, realiza hoje (16h) o Dia da Finlândia na Fenagro 2015. Vai apresentar um painel sobre Negócios Brasil x Finlândia e Oportunidades de Investimentos em Florestas Plantadas.

Decifre-me ou devoro-te: o enigma do impeachment brasileiro é a palestra que o presidente da Associação dos Procuradores da Bahia (Apeb), Marcos Sampaio, fará hoje (20h30) dentro do painel Um quadro de Dali ou um filme de Felini? O surrealismo como signo da política brasileira, no Seminário de Direito e Arte, que se realiza no Icba (Vitória).

Colaborou: Joyce de Sousa

