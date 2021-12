Cunha e Dilma: os dois rolaram a ribanceira

Um ano atrás, Eduardo Cunha cochichou com amigos: 'Se eu cair, ela vai junto'. Foi o inverso, mas dá na mesma. Ela caiu e ele foi junto.

É como se ele, melado até o pescoço na Lava Jato (que ao invés de tirar sujeira, bota), tivesse feito uma jura tipo rolar ribanceira juntos. Rolaram. Agora está ele na iminência de ir para Curitiba e ela de tornar-se dona de casa, ambos já perdidos, mas amuados, batendo o pé: não renuncio.

Nos dois casos, não é questão de querer. Com a ressalva: os destinos são distintos porque os motivos são distintos.

Dilma cai pelo conjunto da obra. Ao invés de governar, mascarou as contas públicas para fingir que o Brasil ia bem e quando as urnas foram lacradas, se viu que não ia. E a oposição se vingou inviabilizando a governabilidade e surrupiando-lhe o mandato.

Cunha cai fulminado pela Lava Jato, o escândalo da corrupção que faz o Brasil sangrar.

Nada a festejar, também ressalte-se. Nos dois casos, nós pagamos a conta.

Acerto de contas — Observe que o impeachment de Dilma nada teve com a Lava Jato e a queda de Cunha, da forma que foi, só teve. Ele caiu da presidência e foi afastado do mandato 'até que seja julgada a ação penal' na qual é réu por corrupção.

Outros políticos que foram arautos do impeachment, também melados, ainda estão devendo satisfações a justiça.

O clone

Júnior Marabá, candidato a prefeito de Luis Eduardo Magalhães pelo DEM, jovem de 25 anos, diz querer ser um clone de ACM Neto.

Se veste igual, fala bem, e promete administrar lá da mesma forma que Neto cá.As pesquisas feitas mostram que ele é competitivo. Mas de clone, até agora, só tamanho.

"Vamos devagar, mas estamos com pressa"

Henrique Meirelles, provável futuro ministro da Fazenda, sobre o que será o lema do governo de Temer.

"Na Democracia, o Governo é do povo, pelo povo e para o povo. Sou feliz por morar em um país democrático (.,.). Vocês vão se surpreender comigo"

Waldir Maranhão (PP-MA), presidente da Câmara em exercício, sinalizando que pode anular a sessão do impeachment de Dilma.

Na roda viva

Citado como um dos prováveis sucessores de Eduardo Cunha na presidência da Câmara, Antonio Imbassahy, líder do PSDB na casa, surfa na onda dos que trabalharam em favor do impeachment de Dilma.

Articulações não há, nem para ele e nem para ninguém, mas está na roda viva, junto com como Rogério Rosso (PSD-DF), que presidiu a Comissão do impeachment, e Jovair Arantes (PTB-GO), o relator do processo.

Fatura liquidada —Qual é a situação da presidência da Câmara, o cargo está vago ou o presidente temporariamente afastado?

Os deputados em Brasília querem resolver o dilema, já que Cunha resiste em renunciar. A vacância seria a melhor opção.

Mas Waldir Maranhão (PP-MA), embora todos digam que não tem condições, parece estar tomando gosto. Vai dar larido.

POUCAS & BOAS

Já passando dificuldades com a remuneração do SUS, há anos sem reajuste, as Obras Sociais de Irmã Dulce estão pedindo ajuda. Coleta doações para comprar um aparelho chamado Arco Cirúrgico, ou Arco C. Muitos pacientes estão na fila da cirurgia aguardando. Quem quiser ajuda o mapa da mina é www.kickante.com.br/irmadulce.

A Mulher Negra na Contemporaneidade é o tema das Polêmicas Contemporâneas que o professor Nelson Pretto toca. A nova rodada é amanhã (19h) na Faculdade Educação da UFBa, no Vale do Canela.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Vai dar Tabaco

Conta Pedro Marcelino, ex-vereador e ex-prefeito de Alagoinhas, no livro Alagoinhas - O que a memória guarda, que lá um dia numa das eleições se candidatou a vereador um cidadão de nome Tabaco.

Virou sensação, até pelos slogans que ele adotou: Vai dar Tabaco, Tabaco todo mundo gosta, todo mundo quer, Vou de Tabaco.

Hora da apuração. Era no tempo em que o voto era riscado numa chapa de papel (as urnas eletrônicas foram implantadas a partir de 1996). Lá uma hora apareceu um voto: xibiu. 'Voto nulo!', gritaram. Elecontestou, foi a juíza:

— Doutora, esse voto é meu.

— Não, senhor. O voto não é seu.

Depois apareceu outro voto: Xoxota. De novo discussão, de novo na juíza, que cortou a conversa:

— Senhor, o voto não é seu e não me venha mais aqui questionar esse tipo de coisa.

Fim da apuração, teve pouco mais de 200 votos, perdeu. E alguém perguntou-lhe:

— E aí, Tabaco, como foi?

— Fui o mais votado, mas fui garfado.

Puxava um papel do bolso e mostrava.

— Olhe aqui. Foram 200 em Tabaco, 150 em xibiu, 130 em xoxota e 190 em b...

