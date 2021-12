Cuidados nas festas reduzem movimento

O movimento no comércio de alimentos, artigos religiosos e instalação de brinquedos para crianças cairá a zero este ano, pela primeira vez, na tradicional festa dos santos reis, cuja participação popular costumava fechar o trânsito no bairro da Lapinha.

Os ternos de Reis, antiga tradição mantida por senhoras dedicadas como Dona Sila, na primeira travessa da Rua Lima e Silva, estarão recolhidos, por conta de a comunidade reconhecer risco de aumento de infecção pela Covid-19.

Apesar de tudo, uma discreta solenidade religiosa está prevista na igreja onde pontificou padre Pinto, cuja rica história A TARDE lembrou recentemente.

Com o tema central “Glória a Deus no mais alto dos céus, que nos deu o Seu Filho Jesus. Só a Ele o nosso louvor e gratidão”, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição realiza o tríduo em preparação à Solenidade da Epifania do Senhor – Festa de Reis.

Um total de 100 fiéis – número autorizado, embora já considerado de risco – poderá participar do tríduo, às 18h. O ritual individual, dentro de casa, entre as famílias, no entanto, deverá ser mantido e até ampliado, seguindo a ideia de ser capaz a fé de remover montanhas e pandemias.

Além de afetar a economia em torno da festa religiosa da Lapinha, o prejuízo não será pequeno com a adaptação da festa do Senhor do Bonfim, cujo movimento com venda de bebidas, alimentos e similares incluía 6,5 quilômetros do percurso desde o Comércio.

O culto será entre os dias 8 e 17, com adaptação da programação para os fiéis prestarem homenagens seguindo protocolos de segurança. As celebrações serão realizadas, apesar do pequeno recinto da igreja, com acesso por ordem de chegada e transmitida pelo youtube.

“Não pode haver

competição por vacina

entre rede pública e

privada [de saúde]. (...)

O Brasil sonha com um

programa de vacinação

que respeite a saúde e a

ciência e não o ‘salve-se

quem puder’”

Rui Costa, governador da Bahia, em publicação ontem em seu perfil no twitter, repercutindo as notícias de que a rede privada de saúde estaria negociando a compra de milhões de doses de vacinas

Dinossauros no Stiep

Salvador é a segunda cidade baiana a criar um espaço para a apreciação pública de réplica de dinossauros, como já ocorre em Santaluz, a 267 quilômetros da capital baiana. O DinoVale, como é conhecido o trabalho desenvolvido pelo paleoartista Anílson Borges, agora tem seu correspondente soteropolitano, a Lagoa dos Dinossauros, denominação substituta da Lagoa dos Frades, como o local era chamado. Fica próximo ao antigo Centro de Convenções, no Stiep, onde será possível admirar aspectos de animais extintos há pelo menos 65 milhões de anos. A divulgação da presença dos novos soteropolitanos poderá evitar um provável susto de quem passar pela região, pois as cópias de dilofossauros, braquiosauros e anquilossauros correspondem às características originais.

Prefeito reduz salário

Empossado na última sexta-feira, o novo prefeito de Jacobina, Tiago Dias (PCdoB) assinou o primeiro decreto, que reduz o próprio salário em 92%, ao valor do salário mínimo, ou seja, R$ 1.100 pelos próximos 12 meses.

– Estamos em um momento de pandemia e quero fazer a minha parte para trazer dias melhores para nossa cidade – disse.

POUCAS & BOAS

Com fazendas no oeste baiano, o empreendedor rural Julio Cesar Busato responde desde o dia 1º de janeiro pela presidência da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), cujo mandato termina em dezembro de 2022. Ele, que já foi presidente da Aiba e da Abapa, é um dos fomentadores do projeto Brazil Cotton, que, com um escritório em Singapura, visa estreitar os laços entre os cotonicultores brasileiros com os consumidores dos países asiáticos.

Em Ibicoara foi reaberto no feriado de ano novo o Parque Natural Municipal do Espalhado, com visitação máxima por dia de 120 pessoas e agendamento prévio obrigatório pelo portal www.janoo.com.br, onde o visitante consegue marcar também as visitas para os demais atrativos da região. O parque é um dos mais visitados na Chapada Diamantina por abrigar a trilha da cachoeira do Buracão, uma queda d’água de 85 m apreciada pelos turistas. Para reabrir o parque o município capacitou os guias e demais pessoas envolvidas na atividade turística local, com foco nas normas sanitárias que visam à contenção do avanço do novo coronavírus (Covid-19).

