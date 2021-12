Cruzada solidária reúne indústrias

Embora a informação sobre a pandemia já seja de conhecimento de todos desde janeiro, quando a China emitiu seu primeiro e grave alerta, as mobilizações no Brasil vão acumulando-se apenas agora, cinco meses depois.

O improviso, no entanto, pode ser um paliativo melhor do que nada, como pode-se verificar na mobilização de recursos por mais de 400 empresas lideradas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A “cruzada solidária”, como vem sendo divulgado pelas federações estaduais das indústrias, alcançou a soma de R$ 336 milhões em investimentos em ações emergenciais em todas as regiões do país.

Apesar de o Norte e o Nordeste apresentarem os maiores índices de carência, por conta das dificuldades econômicas perenes nestas regiões, o montante vem sendo distribuído, aplicando-se o princípio de igualdade.

Uma das principais iniciativas é a manutenção e o conserto de centenas de respiradores mecânicos que estavam desativados, mas agora representam a última chance de vida para contaminados em situação de apresentar sintomas da Covid-19.

Ao todo, já foram recebidos 3,4 mil respiradores, dos quais 1.318 já foram consertados e devolvidos a unidades de saúde de 223 municípios. Os aparelhos, que estavam sem uso, passaram por reparo em 40 postos de manutenção localizados em 20 estados.

ITENS – Ao todo, foram distribuídos cerca de 20 milhões de máscaras cirúrgicas, 15,3 milhões de máscaras de uso comum,365 mil protetores faciais, 505 mil litros de álcool em gel, líquido e glicerinado, além de 300 mil pares de luvas e 495 mil vestimentas para profissionais de saúde.

Mulheres empresárias

A dificuldade de acesso ao crédito, agravada pela necessidade de pagamento de contas, entre folhas de pagamento e parcelas de aquisição de ferramentas, estão entre as principais preocupações das mulheres empresárias neste período de pandemia. Com o objetivo de reduzir as dúvidas deste segmento, a Federação do Comércio (Fecomércio-BA), por meio da Câmara da Mulher Empresária (CME), tem promovido encontros com especialistas e dirigentes de bancos, em ambiente digital. O mais recente se deu entre o superintendente estadual do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), José Gomes da Costa, e as afiliadas à CME, que puderam tirar dúvidas sobre empréstimos, limites de crédito, regras para microempreendedor individual e linhas emergenciais, entre outros temas.

Cardiopatia congênita

Hoje é o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita, problema que afeta entre8e 10crianças a cada mil nascidos vivos. Referência em tratamento na Bahia, o Hospital Ana Nery aproveita a data para destacar a importância do diagnóstico e tratamento, alertando para os riscos provocados pela redução da procura pelo serviço no hospital por contada pandemia. Os pais das crianças estão sendo chamados a atualizar dados cadastrais para que possam ser localizados.

POUCAS & BOAS

. Entre as opções que os devotos tiveram para acompanhar de casa, ontem, as celebrações referentes a Corpus Christi estava aquela transmitida pelos canais de comunicação do santuário de Bom Jesus da Lapa. A tradição de confeccionar tapetes para a procissão foi mantida no espaço interno do santuário, pelo trabalho de representantes de pastorais e estudantes, adotando as medidas de precaução preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

. Começa hoje o curso virtual Geoparque – Meio Ambiente, Turismo e Cultura, promovido pela equipe do projeto Geoparque São Desidério, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo local e a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob). Valendo certificado de participação de 12h, o evento prossegue até o dia 29 de junho. De acordo com a equipe que criou o projeto, a formação geológica de São Desidério apresenta ‘registros notáveis de fenômenos cársticos’, com cavernas, dolinas, rios subterrâneos e sumidouros, que justificam a criação do geoparque.

