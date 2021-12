Crise está afugentando investidores da Bahia

Abordado por jornalistas sobre a situação do país nesta quarta, 24, após a solenidade de assinatura de um convênio com prefeitos para a recuperação de estradas vicinais, Rui Costa contou que semana passada recebeu uma comitiva de chineses, que ele tenta atrair para investir na Fiol e no projeto do SVO, que inclui a ponte Salvador-Itaparica.

– Aí eles me perguntaram: 'Você sabe quem será o presidente do Brasil daqui a 40 dias?'. Não soube responder.

Traduzindo: a permanência de Temer é vitamina para ampliar a crise.

Rui disse que vai convidar os outros governadores para discutir a situação em conjunto. Mas foi otimista:

– A Bahia não ficará de joelhos e nem se deixará asfixiar pela crise. Continuaremos de pé e sendo admirados no país inteiro.

Fala Lídice - A senadora Lídice da Mata (PSB) disse ontem que os líderes do governo tentam fazer crer que está tudo bem. Em vão, ao que parece, pelo que se viu ontem:

– Há crise porque não há confiança nas instituições. Mas como confiar com o fogo queimando a cadeira do presidente?

Ela diz que passou mal nesta quarta em Brasília, no meio dos protestos:

– Quase morri. O gás não é como o do nosso tempo, sufoca, deixa a gente quase sem respirar. Passou um homem com uma garrafa de água e agarrei. Foi a salvação.

O bem-amado

Ainda cumprindo a determinação judicial de ir para casa às 18h, o deputado Soldado Prisco (PPS) dizia ontem que o STF determinou a sua reintegração ao Corpo de Bombeiros, a 11ª, duas no STJ, três no STF, cinco no TJ da Bahia e uma na Auditoria Militar. O governo não cumpriu nenhuma, Por quê?

– É porque eles me amam.

Efeito bozó

Lembra o caso do vereador Ron do Povo (PTC), de Feira de Santana, que disse que as câmeras da sua residência filmaram o suplente dele, Oliveira Jhony, botando um bozó para ele perder o mandato?

Pois parece que o bozó está fazendo efeito. Anteontem Ron subiu a tribuna da Câmara para dizer que o assessor de um vereador lhe ofereceu drogas. Na polícia, disse que foi fora da Câmara e não se lembra da pessoa.

O corregedor da Câmara, Alberto Nery (PT), diz que ou ele prova o que disse ou pode ser punido até com a perda do mandato.

No metrô

Apenas alguns gatos-pingados estão usando o metrô na Paralela, como D. Maria das Dores, de Sussuarana. Ela gostou

– Difícil é chegar nele, mas é outra coisa.

Festa no TCA

Nos 50 anos do Teatro Castro Alves, a Assembleia realizou ontem à noite uma sessão diferenciada: no próprio TCA, com show da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e Neojiba.

A deputada Fabíola Mansur (PSB), madrinha da ideia da sessão lá, diz que o TCA deveria colocar no panteão dos seus 50 anos gente como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Fernanda Montenegro e Paulo Autran, os ex-governadores Antônio Balbino e Lomanto Júnior:

– Balbino é o pai da ideia, lançada em 1948, quando ainda era deputado estadual. E Lomanto inaugurou em 1967.

POUCAS & BOAS

O deputado Benito Gama (PTB) pediu ao ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a inclusão da profissão de baiana do acarajé na lista de Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Em 2005, o Iphan reconheceu as baianas como patrimônio imaterial do Brasil.

Herzem Gusmão (PMDB), prefeito de Vitória da Conquista, vive dias de inferno-astral. Enfrenta desde segunda-feira uma greve dos servidores, que pedem 10% de aumento, até agora sem perspectiva de entendimento.

Davidson Magalhães (PCdoB), deputado federal, soltou nota dizendo que seu nome não consta e nem constará de nenhuma lista de delação. Alfinetou desta forma o ex-deputado Geraldo Simões (PT), adversário na política de Itabuna, que semanas atrás foi citado.

A CCJ do Senado aprovou ontem relatório do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) no projeto que proíbe a importação de café do Vietnã, desconstruindo instrução do Ministério da Agricultura que autoriza a prática. Os cafeicultores estão soltando foguetes.

Colaborou: Marjorie Moura

