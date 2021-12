Crimes devem ser investigados

Ao referir-se ao assassinato do líder do MST, Márcio Matos, 33 anos, executado na quarta em sua casa, o governador Rui Costa, disse, nesta sexta-feira, 26, tratar-se de crime de mando e mobilizou um grupo especial da Polícia Civil para tratar do assunto. Louvável iniciativa. Marcinho, como era chamado, era filho do ex-prefeito de Vitória da Conquista, Jadiel Matos, filiado ao PT e ocupava cargo de secretário na Prefeitura de Itaetê.

Louvável também seria montar um grupo idêntico para investigar a morte da menina Geovana Nogueira, de 11 anos, que viu seu destino ceifado por um tiro na quarta-feira, 24, em um bairro popular de Salvador. Supostamente dois policiais estão envolvidos. Na sexta, eles foram afastados de suas atividades até a conclusão de Inquérito.

Esta iniciativa de apuração do fato também merece aplauso. Mas não basta. Com o mesmo empenho do caso Marcinho, espera-se que a investigação chegue a um desfecho, com punição aos culpados, caso a suspeita seja confirmada. Ou de quem quer que tenha executado o disparo.

Trindade pavimenta

O vereador José Trindade, atualmente no PSL e arqui-inimigo de Neto, está com tudo engatilhado para filiar-se ao Podemos (embora ainda haja conversas com o PDT e PSB) e sair candidato a deputado estadual, com forte apoio do governador Rui Costa.

Ele mesmo não confirma. Mas diz que é soldado do projeto Rui Costa.

Nos bastidores, já anda rolando ciumeira. Mas Trindade desconversa:

– Não tenho dúvida de que o governador deve ter vários candidatos que ele está buscando apoiar. Candidatos que têm identidade com o projeto dele.

Falta “tesão”

O ex-governador e atual secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Jaques Wagner (PT), afirmou faltar “tesão” para ser candidato à Presidência no lugar de Lula. Segundo ele, o único plano viável não é o A, o B ou o C, mas sim o L, “Lula presidente”.

– Se houver a interdição [da candidatura do ex-presidente] transitada em julgado, vamos ter que achar um candidato ou apoiar um candidato – disse Wagner.

Assumir a Presidência do Brasil, realmente, parece ser extremamente desafiador na atual conjuntura.

Até o fim – Com a condenação em segunda instância, Lula, em tese, vira “ficha-suja”. Mas até o registro da candidatura, em 15 de agosto, muitas águas vão rolar.

Briga de bambu

Enquanto o transporte público em Salvador passa por notórias dificuldades, o prefeito ACM Neto resolveu brigar com o governador Rui Costa por causa de 0,19% do bambuzal que antecede a chegada ao aeroporto de Salvador. Talvez nem Iansã, a dona do pedaço, sentisse falta de tão pequena proporção e certamente Exu, que alguns dizem ser o Orixá mais veloz, abençoaria a grandeza de espírito das entidades públicas pensarem na população que sofre com a deficiência de transporte, ao invés de olhar somente para seus próprios umbigos políticos.

Uma dica – Se a retirada de 0,19% do bambuzal está fazendo tanto rebuliço, que tal plantar mais 20% do lado contrário, para compensar em grandes proporções, e deixar a obra do metrô seguir para que a população tenha opção de transporte? Até Oxalá iria gostar...

