Criação do PL mexe com a política baiana

A criação do Partido Liberal tem grandes chances de causar estardalhaço na política baiana. Marcelo Nilo, presidente da Assembleia, e o deputado federal José Rocha são os nomes cotados para assumir a liderança das ações na Bahia. Se por um lado o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, é apontado como operador, por outro, o comando da nova sigla deve ficar com Cleovan Siqueira de Goiás. Amigo do ministro, é ele que trabalha para reestruturar o PL. Cleovan conversou com Nilo na última terça-feira.

Negativa - Nilo nega que vai deixar o PDT e trabalha para comandar o partido na Bahia. Não quer guerra com Félix, mas ela está instalada nos corredores do partido.

Agora é esperar para ver se a criação do partido vai acontecer e se de fato o que se projeta hoje vai acontecer no futuro.

Targino - O deputado estadual Targino Machado disse que seguirá Marcelo Nilo. Quando falou isso, não havia ainda a possibilidade de Nilo deixar o PDT. Agora a chance é real. Nelson Leal (PSL), Reinado Braga (PR) e Jurandy Oliveira (PRP) também podem embarcar no PL.

Larga o osso, Bonfim

Desde setembro de 2014, João Bonfim é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Mas isso não o impediu e tampouco o constrageu ao manter a presidência da Albaprev, que é a previdência privada dos servidores e deputados estaduais. Os ex-colegas estão indignados. Estima-se que as aplicações ultrapassaram os R$ 60 milhões. Bonfim, na condição de conselheiro, não poderia estar nessa função, mas...

Conquista em disputa

A terceira maior cidade da Bahia, Vitória da Conquista, está no olho do furacão da política estadual. Por lá, Herzem Gusmão (PMDB) e Fabrício Falcão (PCdoB) já anunciaram suas pré-candidaturas e o PT, que está à frente da gestão municipal há 20 anos consecutivos, passa uma crise interna.

Guilherme Menezes, atual prefeito, acha natural as disputas internas.

No PT, Cori e Zé Raimundo aparecem como possíveis candidatos.

Empurra-empurra

O Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza (Sindilimp) mobiliza seus associados para bater na porta da secretaria estadual de Educação, amanhã. Outra vez, os trabalhadores dizem que estão com os salários e os direitos trabalhistas atrasados. Para variar, o jogo de empurra permanece.

O Estado diz que pagou e as empresas terceirizadas dizem que não receberam.

Quem deixa de receber é, como sempre, o trabalhador.

O protesto acontece às 8 horas.

— Quem perde são os trabalhadores. Reivindicamos uma pronta ação do governador Rui Costa, que pela sua origem humilde sabe o que os trabalhadores enfrentam.

Custo UPB

A eleição que reconduziu Maria Quitéria, prefeita de Cardeal da Silva, à presidência da UPB, aconteceu há menos de uma semana e seu adversário Ricardo Machado, prefeito de Santo Amaro, revelou a estimativa de gastos com a campanha: R$ 50 mil "rateados" entre os "amigos e parceiros" .

A quantia é pequena diante de toda a mobilização vista ao longo do último mês e no dia da eleição.

Quitéria, deduz Ricardo, gastou a mesma quantia. Ele, sozinho, diz ter gasto entre R$ 10 mil e 15 mil.

OK, mas não é o que parece.

Maré vermelha de Ricardo

Foi em 2007 que a maré vermelha atingiu a Baía de Todos-os-Santos e exterminou mais de 50 toneladas de peixes. A cidade de Santo Amaro foi uma das atingidas pelas microalgas que asfixiaram os cardumes.

Agora, Ricardo Machado, prefeito do município, vive seu próprio drama. Depois de ser derrotado na disputa pela presidência da UPB, foi acionado pelo Ministério Público por ter gasto R$ 2 milhões na Festa da Purificação e também por contratar funcionários sem convocar os aprovados no concurso público. Ele garante que já apresentou respostas ao MP e que está tudo tranquilo, mas a maré ainda não virou.

Antecipando o problema

O presidente do TJBA, Eserval Rocha, já prepara o terreno para atender aos pedidos dos magistrados por estagiários da Corte. Um decreto publicado ontem autoriza o TJ a firmar convênios com instituições de ensino superior caso não sejam preenchidas as 1,3 mil vagas previstas no concurso realizado para estagiários. Até a última sexta, 816 novos estagiários se integraram ao TJ. A convocação vai até o dia 2 de fevereiro.

POUCAS & BOAS

As praias de Ilhéus, no sul baiano, estão de fato sujas. O prefeito Jabes Ribeiro (PP) diz que tenta manter a limpeza, mas que precisa comprar um máquina para resolver o problema. Essa máquina custa aproximadamente R$ 300 mil e a prefeitura não tem dinheiro para pagar. Isso quer dizer que pelo menos por enquanto, a limpeza continuará comprometida.

O compositor, arranjador e violonista Aderbal Duarte apresenta o show Tons sobre Tom, uma homenagem a Jobim, hoje, às 20 horas, no Teatro Sesi Rio Vermelho. No repertório, clássicos como Desafinado, Garota de Ipanema, Anos Dourados, Eu Sei Que Vou te Amar, Samba do Avião, em arranjos originais na linguagem da bossa nova.

Moradores de um condomínio na rua Prof. Jairo Simões, Imbuí, estão inconformados com a instalação de uma barraca/bar em frente ao campus da Unifacs. Dizem que com recursos próprios plantaram 87 árvores e cuidaram do bosque. Mas um barraqueiro, com autorização da prefeitura, lá se instalou e, para tal, destruiu nove árvores. Outros ambulantes surgiram e trouxeram lixo, engarrafamento, barulho e até tráfico para a área. Agora, outra barraca foi instalada. Os moradores prometem protestos e reivindicam providências.

A Vila de Igatu, município de Andaraí, na Chapada Diamantina, estará em festa, hoje. Pelo 18º ano consecutivo, o Cortejo das Baianas do Jarê faz a sua caminhada durante a festa que acontece em comemoração ao dia do padroeiro da Vila, São Sebastião, santo católico que no candomblé é representado pelo senhor da floresta, o caçador Oxóssi. O evento começa às 17 horas.

*Com Rodrigo Aguiar

