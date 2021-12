Crescem registros de seguro de vida

Um levantamento da seguradora multinacional Mongeral Aegon apontou que a procura por seguro de vida na Bahia registrou aumento de 46% em 2018, quando comparado ao mesmo período de 2017.

Segundo o superintendente da empresa, Rafael Rocha, este aumento é consequência de um conjunto de fatores.

– Dentre eles podemos citar a maior conscientização e aculturamento da população sobre a importância do planejamento financeiro. Contam também para este resultado o desenvolvimento e a oferta de produtos cada vez mais personalizados e aderentes às necessidades das pessoas – disse Rocha

Planos de Previdência – A seguradora também registrou um aumento de 22% na procura de planos de previdência complementar no estado, impulsionado, principalmente, pelas discussões em torno da reforma da previdência.

– O novo governo já sinalizou a urgência de mexer no INSS. Neste cenário, acreditamos que o mercado demandará ainda mais de planos privados para planejar a hora do merecido descanso – acrescentou o superintendente.

Foco nacional

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) foi bastante procurado pelas lentes dos fotógrafos durante a primeira sessão ordinária da Câmara. Em portais de grandes mídias nacionais, chamou atenção com uma pose já bastante conhecida pelos baianos: com a Bíblia acima da cabeça.

E tem mais, disse ontem que pretender trabalhar fardado em todas as sessões da Casa.

“Além da possibilidade de exercer influência sobre as investigações, a medida revela o descompasso entre os profissionais de segurança pública e o Judiciário no combate à corrupção”

Minha cota

A deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL) foi barrada antes da posse como parlamentar no Congresso Nacional por ter sido confundida como uma visitante.

Ainda sem as credenciais, a parlamentar, de 29 anos, protestou contra os seguranças. Segundo Sâmia, funcionários da Casa falaram que “não era comum ver mulher por ali”, referência direta ao baixo número de deputadas no Congresso.

Ao renovar quase metade do parlamento, apenas 15% dos congressistas são mulheres, mas independentemente de números, a deputada fez valer seu direito.

Apesar da pouca idade, Sâmia já ocupou o mandato de vereadora durante dois anos em São Paulo. Pelo Twitter, avisou ser “novidade naquele espaço de poder”.

União consciente

Dentro do café que fica atrás do Plenário da Câmara, antes da cerimônia de posse, conversavam os deputados Jorge Solla (PT), Antonio Brito (PSD) e Daniel Almeida (PCdoB). Solla e Daniel, que são de partidos de esquerda que tomaram caminhos diferentes quanto ao apoio à presidência da Câmara, ponderaram, apesar do resultado, que o importante é que a esquerda se una.

– O bloco não vai ficar desunido, vai estar cada vez mais próximo na ação política, no enfrentamento desses quatro anos. A agenda será comum e nós estaremos na mesma trincheira – registrou Almeida, que foi complementado por Solla:

– Rodrigo Maia é o representante do governo Bolsonaro e qualquer apoio a ele é um apoio consciente disso – alfinetou.

