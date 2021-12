CPMF não, mas Saúde terá novo imposto

O imposto do cheque, antiga CPMF, continua causando arrepios na sociedade que já paga o suficiente para financiar todas as políticas públicas deste país. O governo federal, no entanto, estuda uma forma de ampliar os recursos para Saúde. Terá outro nome, mas algo será acrescido. Não se enganem.

Neste cenário, os secretários estaduais da Saúde vem debatendo no Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) uma forma de ampliar os recursos para financiar o SUS. As ideias giram em torno de criar ou ampliar impostos sobre:

1. Cigarro ,

2. Bebida alcoólica ,

3. Comida industrializada com alto teor de sal ou açúcar,

4. Agrotóxicos,

5. Motos,

6. Veículos automotivos,

7. Loterias,

8. Arma de fogo.

As ideias estão postas. Agora é ver se prosperam.

Números alarmantes

Fábio Vilas-Boas, secretário da Saúde, diz que os números de acidentes com motos e carros são assustadores. Todas as segundas-feiras os hospitais estaduais fazem uma média de 300 atendimentos a pessoas acidentadas. Daí, a necessidade de se conscientizar a sociedade e de se taxar a indústria automotiva.

Olho de deputado

O deputado estadual Zó (PCdoB) foi a estrela da festa junina da Assembleia. Natural de Xique-Xique, fez carreira política na vizinha Juazeiro e mostrou intimidade com os clássicos de "Gonzagão". Mas o mais interessante aconteceu quando, no meio de uma música, dois documentos de identidade perdidos na festa chegaram para o cantor da banda.

— Zó, me ajuda aqui porque estou sem óculos e não tô enxergando nada.

E o deputado respondeu:

— Xi, compadre, eu só sei ler título de eleitor.

O povo caiu na risada.

"Eu escrevi para Caetano e Gil e não recebi nenhuma resposta, mas suponho que eles cruzarão a linha do piquete para tocar em Tel Aviv"

Roger Waters, Fundador do Pink Floyd pedindo para a dupla baiana boicotar o shows que farão em Israel devido a "crimes" cometidos contra palestinos. O show foi mantido e Waters apenas lamentou a decisão de Gil e Caetano.

Gabrielli tranquilo

José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, tem mantido a agenda de trabalhos normalmente.

À revelia dos que tentam colocá-lo no meio do furdunço de corrupção. Nos dois congressos do PT, Gabrielli foi saudado e homenageado como figura importante na fundação do partido. Mais interessante ainda é o comportamento dele.

Enquanto os políticos do partido confraternizavam no saguão do hotel Pestana durante o 5º congresso nacional do partido, ele assistia às palestras como aluno dedicado.

Guerra inglória

O deputado estadual Marcelino Galo (PT) está travando uma batalha inglória contra o uso dos agrotóxicos nas lavouras baianas. Diz que dos 50 agrotóxicos mais usados no Brasil - país que mais usa - 22 são proibidos na União Europeia. Três projetos de lei do parlamentar estão na Comissão de Constituição e Justiça para receber parecer. O fato é que a bancada "ruralista" já está mobilizada para rejeitar as matérias.

Projeto Um dos projetos proíbe a pulverização de agrotóxico realizada por meio de aeronaves, prática proibida na União Europeia. Estima-se que somente 30% dos agrotóxicos pulverizados atingem as plantas almejadas. O restante contamina o ar, terra, mananciais hídricos, fauna e população. O caso é grave.

Taxação Outro fato, no mínimo curioso, é que a Anvisa faz a análise do agrotóxico, sob o ponto de vista da saúde humana. A taxa para análise depende do porte da empresa, e no caso dos agrotóxicos, varia de R$ 180 a R$ 1.800. Já no caso dos medicamentos, esta taxa pode chegar a R$ 60 mil.

Ou seja: um remédio que pode salvar uma vida, inclusive prejudicada pelo consumo de agrotóxico, custa muito mais caro do que o valor das taxas cobradas aos produtores de agrotóxico.

Há aí uma clara inversão de valores.

POUCAS & BOAS

A mais de uma ano da eleição municipal o PCdoB cravou que o deputado estadual Fabrício Falcão será candidato a prefeito em Vitória da Conquista. O partido também afirma que a deputada federal Alice Portugal será candidata a prefeita de Salvador. Bom, dito já está, agora é hora de esperar para ver se de fato isso vai acontecer. O histórico joga contra o partido.

O presidente da Fieb, Ricardo Alban, tem conversado diariamente com o novo secretário estadual de Indústria, Jorge Hereda, para afinar as ações do projeto Aliança. O projeto foi lançado em 2007 e tem dois volumes. A ideia é manter o nível de diálogo para ampliar a participação da iniciativa privada na agenda pública do governo. É esperar para ver se a convivência permanece igual, com a saída de James Correa. Até agora, sim.

O deputado federal Valmir Assunção (PT-BA) disse esta semana que "o modelo do Congresso Nacional do PT demonstrou-se inócuo e privilegiou quem queria preservar posições burocráticas e verticalizadas" dentro do partido. Em análise, Assunção acredita que o tempo foi curto para as mudanças que as bases queriam. A conclusão dos debates não agradou a maioria dos 756 delegados.

Chamou a atenção dos jornalistas que cobriram a inauguração da nova fábrica da Basf, em Camaçari, na última quinta, o box de chapelaria disponibilizados para eles e para os outros convidados. Dois funcionários da empresa estavam lá, a postos, para salvaguardar os eventuais chapéus que aparecessem. Não houve demanda (como esperado), mas nas rodas de repórteres houve quem lamentasse ter esquecido o 'panamá' ou a 'boina'.

Ausência sentida no discurso da presidente Dilma Rousseff da última quinta foi a Rótula do Abacaxi, chamada carinhosamente por ela, de Rótula do Quiabo. Desta vez, Dilma se esqueceu. Pode ser reflexo da Operação Lava-Jato e das pedaladas fiscais que andam tirando o sono da mandatária.

*Colaborou Biaggio Talento

