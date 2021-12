Cotação de Imbassahy sobe e desce com o STF

Embora sejam amigos pessoais, não foi tão amistosa assim a disputa entre Antonio Imbassahy e Jutahy Magalhães, os dois únicos deputados tucanos baianos, pela liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.

Jutahy, aliado incondicional do senador José Serra, de São Paulo, que disputa com Aécio Neves a primazia do tucanato, estava tão convencido da vitória que chegou a sair para comemorar na noite de terça.

Imbassahy, mais próximo de Aécio, ganhou a liderança por 28 a 23 e também a condição de tornar-se protagonista de proa no processo de impeachment de Dilma.

Todos estavam convencidos de que o relatório do ministro Luiz Fachin dizendo que o voto secreto da comissão processante instituída por Eduardo Cunha prevaleceria.

A decisão do pleno do STF, reconhecendo a competência do Senado para instaurar ou não o processo e a exigência do voto aberto para formar a Comissão na Câmara, tirou grande parcela da visibilidade que ele teria.

Fora Dilma — Imbassahy partilha incondicionalmente a tese tucana de que com Dilma na Presidência não há condição de o país sair do atoleiro em que está:

- Há um convencimento generalizado de que Dilma já se exauriu. Se ela ficar, com certeza teremos um cenário muito ruim. Os investidores não colocam um centavo no Brasil.

Alento paraibano

Os defensores da preservação do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) exibiam ontem na Assembleia um alento que vem da Paraíba: a Assembleia de lá enviou ao governador Ricardo Coutinho protocolo pedindo a criação do TCM paraibano.

Dizem eles que não aumentaria despesa porque significaria 0,4% da receita do TCE. A Paraíba tem 223 municípios e a Bahia, 417.

"Brasília está assim: toda hora o dragão sai do pântano e pega um. O que se pergunta hoje é quem será amanhã"

Otto Alencar, senador, sobre clima político em Brasília.

Com decoro

O deputado Targino Machado (DEM) diz que em nenhum momento faltou com o decoro quando se pronunciou contra o coronel Yuri, chefe da Casa Militar da Assembleia, por conta dos episódios da semana passada. Ele mostrou o discurso no qual criticou a convocação da PM e afirmou:

- Com efeito, as atrocidades cometidas o foram sob o comando do despreparado e arrogante coronel Yuri, chefe da Casa Militar deste poder, de onde já deveria ter sido afastado, exonerado.

Vitória sem festa

Lembra de Carlos Ferreira Brito, que no dia 27 de novembro submeteu-se a um transplante de coração no Hospital Ana Nery, marcando a retomada de tais procedimentos na Bahia após seis anos? Ele está bem e vai receber alta hoje, no final da manhã.

Já Patrícia Oliveira de Macedo, que no mesmo dia submeteu-se ao primeiro transplante de pulmão na Bahia, infelizmente morreu. Teve problemas de rejeição.

Elas por elas

O Sebrae da Bahia conclui em janeiro estudo técnico sobre o impacto da mudança da alíquota do ICMS (de 17% para 18%) nos pequenos negócios. O superintendente regional, Adhvan Furtado, diz que microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas e governo não perdem nem ganham.

O aumento da alíquota vai suprir as perdas por conta da ampliação dos limites de faturamento para enquadramento tributário.

No limite

O deputado Eduardo Salles (PP) realizou um périplo por Brasília para avisar autoridades do Ministério da Integração, Meio Ambiente e afins: ou o governo toma imediatas providências para revitalizar o São Francisco ou num futuro próximo será tarde demais.

Em 13 de dezembro de 2014, o volume útil da Barragem de Sobradinho era de 16,40 metros cúbicos. Dia 13 último, era 1,86.

- E o ministro Gilberto Occhi (Integração) está dizendo que ou a transposição acontece ou as regiões metropolitanas de Fortaleza e Recife entrarão em colapso. Perguntei a ele: vai transpor o quê?

No Natal — Dia 25, Natal, a Agência Nacional de Águas (ANA) decidiu que vai reduzir a vazão de Sobradinho para 850 metros cúbicos e para 800 daí em diante.

Segundo Eduardo, à jusante da barragem já se fala até em colapso de água para o consumo humano.

POUCAS & BOAS

ACM Neto vai dar coletiva hoje (9h30) para anunciar os cortes que fará nos gastos da prefeitura de Salvador por conta da crise (leia-se queda de arrecadação).

Entre as decisões tomadas por Neto, três são certas: as obras em andamento não vão parar, o Hospital de Cajazeiras será mantido e a reserva financeira para problemas eventuais, como as chuvas.

Inaldo da Paixão (presidente), Gildásio Penedo Filho (vice) e Antônio Honorato (corregedor) foram reeleitos ontem no comando do TCE para o biênio 2016-2017. O trio teve as candidaturas lançadas pelo conselheiro João Bonfim.

Teve furdunço entre funcionários da Assembleia, ontem. Alguns queijos da cesta de Natal, fornecida pelo supermercado São Roque, de Feira de Santana, estavam podres.

Colaborou: Joyce de Sousa

