Costa do Cacau ganha certificação turística

O Ministério do Turismo (MTur) certificou a Câmara Técnica da Costa do Cacau, região localizada no Sul baiano, cenário dos romances de Jorge Amado e uma das primeiras regiões onde instalou-se uma capitania hereditária, no município de Ilhéus.

A Câmara é a primeira instância de governança institucionalizada da Bahia a ser reconhecida com esta certificação, cobiçada por pontos turísticos de todo o país.

Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), a câmara funciona como uma associação e tem como mantenedores os 11 municípios da zona turística, entre eles, Ilhéus e Itacaré, nacionalmente famosos pelas belezas naturais e liberdade nos hábitos.

Instituídas pela Lei Estadual do Turismo, as câmaras reúnem participantes do poder público, entidades da iniciativa privada e da sociedade civil. O objetivo anunciado é articular o desenvolvimento do turismo numa região.

Exclusividade – Segundo o diretor de Regulação e Certificação de Serviços Turísticos da Secretaria do Turismo da Bahia (Setur-Ba), Divaldo Borges, a Câmara da Costa do Cacau é a única a já funcionar nesse modelo.

– Com isso, é possível levantar fundos para realização de ações como promoção do destino e a também captar recursos governamentais para investimento, por exemplo", explica Borges.

De acordo com o novo mapa do turismo brasileiro, os municípios que compõem a Costa do Cacau são Ilhéus, Itacaré, Maraú, Ipiaú, Una, Canavieiras, Itabuna, Uruçuca, Santa Luzia, Pau Brasil e São José da Vitória.

Eu continuo leal ao presidente, mas não sou babá de marmanjo. Não tenho essa obrigação e eles sabem, eu já avisei. Comigo é ‘bateu, levou’. Lealdade é defender o Brasil, e não meninos mimados

Boas práticas de irrigação

A Bahia foi um dos destaques do workshop Boas Práticas para a Emissão de Outorga, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, com apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Os gestores compartilharam experiências positivas no processo de outorga para uso da água para irrigação.

Tomando como critério a eficiência do resultado, além dos gestores baianos, foram apresentados modelos desenvolvidos em São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O objetivo é facilitar as outorgas, consideradas ainda um dos principais entraves para o crescimento da atividade. O debate destacou a importância da irrigação para a geração de emprego e renda em áreas isoladas.

Integração tarifária modelo

O Workshop de Melhores Práticas ANPTrilhos 2019 terá como um dos destaques da sua programação, o metrô de Salvador e Lauro de Freitas. O evento, que reúne as principais operadoras do Brasil, acontece quinta-feira na capital paulista. O workshop objetiva apresentar ações inovadoras para o avanço dos sistemas metroferroviários, além possibilitar o intercâmbio de informações e aprimoramento das boas práticas no país. A CCR Metrô Bahia, administradora do modal no estado, foi convidada para apresentar as estratégias de sucesso, dentre elas a interoperabilidade de cartões de acesso e a gestão financeira da integração entre os sistemas de transporte de Salvador e RMS. O modelo é considerado referência para sistemas de transporte público coletivo.

adblock ativo