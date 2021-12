Corrupção e reforma, a lambança continua

Tido pelos petistas como a joia da coroa na mídia, o jornalista Paulo Henrique Amorim comentou, num bate-papo:

- Só não dá para dizer que foi o PT quem inventou a corrupção, não é?

Claro que não. No jogo político a corrupção sempre ponteou em todos os governos. O xis da questão é: os episódios foram pontuais ou originários de uma doutrina?

É aí que está o fio da meada. A oposição, cheia de corruptos carimbados (alguns pela própria Lava Jato) faz vistas grossas (quando não defende) os seus santos do pau oco para tentar induzir o senso comum de que no caso do PT foi doutrinário, sistêmico.

E foi? Se não foi, parece. Há, entre os petistas (em conversas reservadas, óbvio), os que lamentam a chance perdida com Lula no auge de ter promovido as reformas que detonassem o modelo de financiamento privado. Algo assim: jogou-se o jogo sujo, mas, uma vez lá, as regras teriam que ser mudadas. Muito pelo contrário, fez-se o inverso e o dinheiro que irrigava 'o projeto' era tão fácil que alguns resolveram se irrigar.

Não foi o PT quem inventou, mas, convenhamos, deu uma escala nunca vista.

E põe a culpa no modelo de financiamento. É isso, vá lá, mas não só isso. Tem também o respeito que arautos da moralidade, comuns na política, como eram os petistas antes, devem impor a si próprios.

Mais: a reforma política da forma aprovada muda o cenário para pior. Hoje acusam-se indivíduos. Financiamento privado só para partidos agrava o quadro.

E coitados de nós. Já ruins, os nossos partidos são candidatos a virar quadrilhas.

Novos baianos I — No relatório em que a PF pediu ao STF para ouvir Lula na Lava Jato, Mário Negromonte, conselheiro do TCM, se deu mal. O pedido é extensivo a Mário Negromonte Júnior, filho dele e deputado federal, e Daniela, também filha.

Enfim, o inferno astral da Lava Jato baixou de vez na família Negromonte.

Novos baianos II — Até agora fora da Lava Jato, José Sérgio Gabrielli também é citado no relatório do delegado Josélio Azevedo de Sousa. O deputado federal Antônio Imbassahy (PSDB) diz que é o elo fatal:

- Está claro o entendimento de que Lula comandava, José Dirceu fazia a estratégia e Gabrielli operava.

"A dependência é o calabouço da liberdade mantida em cárcere privado pelo traficante. O dependente é vítima e não criminoso germinal. (...) O usuário em situação de dependência deve ser encarado como doente"

Edson Fachin, ministro do STF, ao votar a favor da descriminalização dos portadores de maconha para o consumo próprio, julgamento em andamento.

Efeito explosivo

No rastro da onda de explosões de caixas eletrônicos que varre a Bahia, o Exército ampliou o rigor na liberação de dinamite, e os que trabalham com o explosivo, como pedreiras e garimpeiros de esmeraldas em Campo Formoso, sentiram o baque, segundo o deputado Adolfo Menezes (PSD).

As dinamites usadas pelos bandidos são de assaltos a caminhões que as transportam. As restrições nas pedreiras e minas não parece ter surtido efeito até agora.

Ópera-bufa

Circula na imprensa a informação de que o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) decidiu irrigar os cofres dos governos petistas comprando (federalizando) assentamentos estaduais.

Segundo o que se diz, o primeiro caso é no Piauí, mas Bahia e Ceará estão na fila.

É estranho o noticiário. Na Bahia, o secretário Manoel Vitório (Fazenda) diz que desconhece completamente o assunto.

- Nunca ouvi falar nisso.

Ilustre incerto

Joaquim Levy, o ministro da Fazenda, convidado ilustre para o 87º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), que acontece entre os dias 23 e 25 de setembro (ao lado de Michel Temer), pode ser uma baixa no evento. Não se sabe se ele virá para cá ou acompanhará Dilma na reabertura da Assembleia Geral da ONU.

Em compensação, Dilma também ficou de ver se dá para dar uma passadinha aqui. A Assembleia da ONU é dia 24.

Confirmados — No Enic já está confirmada a presença do vice-presidente, Michel Temer, e do ministro Gilberto Occhi (Integração), mas Joaquim Levy é tido como peça fundamental para empresários.

Todos querem saber como o Brasil vai sair do buraco. E também dar o recado deles.

POUCAS & BOAS

É da Morya, agência de publicidade, a campanha Vá de Ferry, encomendada pela Internacional Travessias para estimular o uso do ferryboat. É um conjunto que inclui spots de rádio e outdoors espalhados por Salvador e mais 9 cidades.

Tecnicamente, a Vá de Ferry é bem-feita. O problema é que o produto não se ajuda. No feriadão do 7 de Setembro, com os outdoors já espalhados, quem foi de ferry se estrepou. Houve espera de até 4 horas.

Auditores fiscais da Sefaz de Salvador estão intensificando contatos com a bancada federal pedindo que eles votem a favor da PEC 186, a ser apreciada dia 30, que dá autonomia a eles e 'tira a influência política do fisco', dizem.

A Sucom voltou a interditar e multar o bar Clube da Esquina, no Rio Vermelho, e suspendeu um show que seria realizado anteontem. O espaço não tem projeto de segurança e é candidato a virar a versão baiana da Boate Kiss.

Aliás, o tal bar já foi interditado duas vezes em março e em agosto. Em ambos os casos não deu bola e reabriu. A Sucom estuda o valor da multa.

Colaborou: Gilson Jorge

POLÍTICA COM VATAPÁ

Nocaute zero

Essa quem conta é Jolivaldo Freitas, jornalista e escritor.

Ano 2012. Campanha para prefeito em Santa Luz. Acelino Freitas, o Popó, foi lá apoiar o amigo Joélcio Filho em plena festa do 7 de Setembro.

A cidade toda em polvorosa para receber o ídolo do pugilismo, o pessoal do marketing da campanha aproveitou e mandou Ricardo Araújo, produtor e repórter, fazer uma sonora (gravação) com Popó pedindo voto para Joelcinho, que era para colocar no programa de rádio.

Texto pronto, Popó gravou uma vez, duas, três e na quinta tentativa o produtor perdeu a paciência:

- Popó, só lhe dando umas porradas!

E Popó:

- Não precisa, não, vou acertar agora.

E acertou. Dizem que o mais eficaz com Popó é a ameaça de nocaute.

