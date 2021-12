Coronel sai de cena por duas semanas

O candidato ao Senado Ângelo Coronel (PSD) deve ficar, pelo menos, duas semanas em repouso, depois de tirar emergencialmente pedra na vesícula na tarde de ontem, no Hospital Aliança. Segundo informações da assessoria, ele foi diagnosticado com colecistite aguda, após sentir dores e desconforto no abdômen. Ao fazer a consulta médica e ressonância magnética, foi constatado o problema.

A cirurgia foi através de laparoscopia, e Coronel espera estar de volta às atividades de campanha em breve, “com a graça do Senhor do Bonfim”, como disse.

Até seu retorno, será representado nos compromissos políticos pelo primeiro suplente, o deputado federal Davidson Magalhães (PCdoB).

Dirceu, armas e prisão

Em sua passagem por Salvador, o ex-ministro do governo Luiz Inácio Lula da Silva José Dirceu disse ser contra o porte de armas, com a ressalva feita de que costumava andar armado nos anos 1970, época em que vivia clandestino e quando, afirma ele, precisava se proteger.

Dirceu diz que hoje a situação é diferente e defende outro caminho:

– O Brasil precisa controlar suas fronteiras e tem que descriminalizar certas drogas, como a maconha – apontou.

O petista também comentou sobre a prisão do ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB), investigado pela Operação Lava Jato pelo recebimento de propina em obras dos governos estadual e federal. “O PSDB está pagando”, disse ele, numa referência ao fato de os tucanos terem criticado a corrupção no PT quando também têm pessoas de seus quadros sendo investigadas.

“Acho que é preciso haver moderação. Do contrário, daqui a pouco nós podemos inclusive tumultuar o pleito eleitoral”

Franquias fortalecidas

Com o objetivo de fortalecer as redes de franquias criadas na Bahia, a Consulting Consultores Associados, em parceria com a Fecomércio-BA e o Sebrae, realiza no dia 19 evento de lançamento do Núcleo Baiano de Franqueadores. O encontro, aberto a empresários, acontece a partir das 8h30, no 9º andar da Casa do Comércio. Na programação serão apresentados cases, modelos de negócios e informações sobre o ramo. O público-alvo é composto por franqueadores, franqueados, empreendedores e investidores. Serão mostrados os cases de sucesso das franquias A Fórmula, Companhia do Churrasco e Sal e Brasa, além de procedimentos para transformar o negócio em franquia e dados do mercado no Brasil. Inscrições podem ser feitas no site.

Plantando o futuro

No Dia da Árvore, 21 de setembro, estudantes da Escola Municipal Fernando Presídio, localizada em Paripe, vão concluir o primeiro espaço ecológico voltado para reciclagem e compostagem em escola pública de Salvador. O local possuirá uma composteira, além de mudas e plantas. Todo o mobiliário utilizado foi feito com as crianças e a partir de materiais reutilizados. A ação faz parte do projeto Sementinha, idealizado e realizado em parceria com a startup baiana Solos. Além do plantio de mudas, durante todo o dia, os alunos vão participar de atividades de educação ambiental na “Sala Verde”.

Foto do dia:

Em meio à rotina pesada do dia que começa cedo, envolve carregar peso e buscar saída para os produtos de onde tiram o sustento, os feirantes de São Joaquim encontram espaço para uma pausa de lazer de tabuleiro

adblock ativo