Coronel recebe título entre Rui e ACM Neto

Um dia depois de Marcelo Nilo (PSL), ex-presidente da Assembleia, ter vivido o seu 'pior dia', com a visita da PF, Ângelo Coronel (PSD), que o derrotou, viveu um dos melhores.

Aliado e amigo do senador Otto Alencar, mas cortejado por ACM Neto, ele foi à Câmara receber o título de Cidadão de Salvador e teve a presença dos dois.

Aliás, Neto tinha outro compromisso, o lançamento do livro ACM em cena, em homenagem ao avô, coordenado por Antonio Risério, com 62 textos de autores distintos sobre ACM, que se vivo fosse completaria 90 anos agora.

Mesmo assim, dividiu o tempo. Conduziu Coronel até o plenário e depois foi para o lançamento do livro. Era pertinho, no Espaço Itaú Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, mas primeiro bateu o ponto.

Tempo e espaço — O lançamento de ACM em cena teve também a exibição do documentário ACM – Tempo e Espaço, do cineasta Oscar Santana.

Pouco mais de um mês antes de morrer, o próprio ACM viu o filme. E aprovou.

Dedéu e Geddel

A apresentação de um projeto para a construção de um estacionamento na escarpa da ladeira da Barra movimentou o Yacht Clube da Bahia esta semana.

Mais de 600 sócios se reuniram, tal o interesse. Também, ressalte-se, o tal projeto está orçado em R$ 20 milhões.

Alguns diziam que seria ótimo, até que alguém levantou que a ventilação do clube iria para o espaço. Uma voz feminina ecoou:

– Vai ficar ruim pra dedéu!

Outra corrigiu:

– Dedéu, não! Ruim pra Geddel!

Gargalhada geral.

Dia da Responsa

Bernardo Pinto Paiva, presidente nacional da Ambev, estará hoje em Salvador para participar do Dia da Responsa, uma promoção educativa da empresa.

Boa chance de perguntar a ele sobre a fábrica da Bahia. Se diz que a empresa pretende desativar a de Camaçari para fazer uma maior. Alagoinhas briga com unhas e dentes para ganhar a preferência contra Olindina e Nova Soure.

O detalhe é que a Ambev nega qualquer intenção nesse sentido. Como é o Dia da Responsa, Bernardo pode explicar.

Skol na folia —E por falar em Ambev, a cervejaria é quem vai imperar no Carnaval de Salvador pelos próximos dois anos com a Skol, uma das suas 38 marcas.

O acordo está selado. Falta assinar.

A ponte e o túnel

João Leão, vice-governador e secretário do Planejamento, foi ontem a São Paulo, no Instituto de Engenharia, destrinchar para empresários o projeto da ponte Salvador-Itaparica e do Sistema Viário do Oeste (SVO), em custos e benefícios.

A ideia dos chineses de estudar a possibilidade de fazer um túnel, ao invés da ponte, segundo ele, não inviabiliza o andamento do projeto da ponte:

– Rui Costa vai fazer o que for melhor para os baianos. E a ponte está na frente.

Falha — Os chineses dizem que o preço de um túnel entre Salvador e Itaparica depende muito do tipo das rochas da Baía de Todos-os-Santos. Seja lá qual for, é visível que é muito caro. O trecho é uma falha geológica. E a profundidade chega a 70 metros.

POUCAS & BOAS

Hoje, Dia Mundial da Limpeza das Praias, o Projeto Baleia Jubarte e o grupo Patrulha Ecológica vão comandar cerca de 200 voluntários para limpar sete quilômetros de praias em Caravelas. A Petrobras patrocina a movimentação.

A maternidade do Hospital Roberto Santos realiza a partir de terça uma série de atividades para estimular profissionais de saúde a trabalhar na detecção e tratamento da sífilis. A programação termina sábado com uma ação intensiva.

Presidente da Fundação Luís Eduardo Magalhães e ex-presidente da UPB, Maria Quitéria foi ontem a Alagoinhas participar de encontro com prefeitos e administradores no projeto UPB Itinerante. Foi a convite do atual presidente, o prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro.

Colaborou: Fabiana Mascarenhas

