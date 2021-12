Coronel começa a mudar cúpula da Assembleia

Angelo Coronel assumiu a presidência da Assembleia de fato nesta terça-feira,6,, quando sentou na cadeira oficial e usou a caneta.

Já avisou que não vai adotar a linha de perseguir eventuais aliados de Marcelo Nilo. 'Interessa é daqui por diante'. E que ninguém saberá de demissões pelo Diário Oficial. Conversará com todos antes. Por aí, demitiu os primeiros auxiliares diretos, em torno de quatro, entre eles o superintendente de Administração e Finanças, Gervásio de Carvalho. Mas manteve o superintendente de Recursos Humanos, Chico Raposo, a chefe do Serviço médico, Patrícia Andrade e o jornalista Paulo Bina na Assessoria de Comunicação.

Mais: já na próxima semana quer botar em votação o projeto que acaba a reeleição para a presidência da casa:

— Já está pronto. É só tocar.

Como na Câmara

A decisão do STF que carimbou o passaporte de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a presidência da Câmara dos Deputados esfriou a disputa pela presidência do TCM.

Maia se elegeu para cumprir mandato tampão após o afastamento de Eduardo Cunha e no TCM, Chico Neto, o atual presidente, também se elegeu depois que Paulo Maracajá se aposentou compulsoriamente.

Fica Chico Neto. A eleição é dia 15.

Abará ecológico

D. Dejanira de Souza, a criadora do abará de aipim com carne moída na merenda da Escola Municipal de Ilha de Maré, vai hoje a Brasília apresentar a iguaria a Temer e ao ministro Mendonça Filho (Educação), na cerimônia de anúncio de recursos para a merenda escolar de todo o país, no Planalto (11h).

Dejanira não estará lá por acaso. É convidada de honra. O quitute dela venceu o concurso com 1,4 mil receitas de todo o país.

" A ideia de que os casos de corrupção em geral acabam em pizza, presente no imaginário popular, está correta"

Deltan Dallagnol, procurador da República que atua na Lava Jato, no Face, criticando a pretensão de Temer de colocar Alexandre Moraes, ministro da Justiça, no STF, na vaga de Teori Zavascki.

Desde menininho

Ao falar ontem na comemoração dos 61 anos do Instituto Baiano de Reabilitação (IBR), ACM Neto confessou-se torcedor do Bahia desde criancinha. E ressaltou:

— Desde os quatro anos meu pai (ACM Junior) me levava para ver os jogos do Bahia na Fonte Nova. Era mais fácil discordar do meu avô na política do que do meu pai no futebol.

ACM, o avô, era Vitória.

Secura total

A deputada Fátima Nunes (PT) está rogando a Rui Costa que dê um jeito de acelerar a liberação das outorgas para o uso de água no sertão. A questão: a seca bate forte, cisternas são cavadas de 150 a 250 metros de profundidade, mas a Coelba só liga a energia (para acionar as bombas) com outorga.

— A demora agrava a angústia sertaneja.

Velocidade máxima

Usuários da Estrada do Coco, a rodovia que a Via Bahia explora, dizem que nas pistas, de boa qualidade, colocaram uma sinalização de velocidade para ninguém obedecer.

A velocidade máxima permitida é de 60 km. Quando se passa nos povoados, mesmo com as pistas separadas por guard rails, cai para 40, o que só é cumprido quando há engarrafamento, o que é frequente.

Aliás, velocidade lá só para os radares das multas. E como correm...

POUCAS & BOAS

Se depender da rapaziada que vende água mineral nas sinaleiras dos principais corredores de tráfego de Salvador, as obras podem atrasar o máximo possível que eles só têm a festejar. Os gigantescos engarrafamentos no fim da Paralela sentido centro viraram um baita mercado.

O pacote de medidas baixado pelo prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão (PMDB), está causando furdunço entre os servidores do município. O corte em horas extras tida como indevidas e afins pegou o pessoal em cheio. Herzem pretende reduzir 30%, ou R$ 8 milhões, de uma folha de R$ 24 milhões. O PT diz que o comércio vai sentir.

A partir de hoje, todas as terças, Lençóis, na Chapada Diamantina, vai assistir na praça principal, tudo 0800, o Cineclube Fruto do Mato, projeto que pretende exibir filmes de cineastas baianos como Glauber Rocha e Edgard Navarro, e também os novos.

A Associação Bahiana de Medicina (ABM) realiza sábado que vem (a partir das 12h) no estacionamento de sua sede, em Ondina, a 4ª Lavagem do Peritônio. A festa terá animação de uma banda.

