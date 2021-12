Convocação extra na Assembleia, sem jetom

A pedido do presidente do TJ, Marcelo Nilo vai convocar a Assembleia segunda próxima. Pauta: apreciar e votar (o que deve acontecer num só dia) o projeto de lei que faz a configuração do quadro de servidores que vão trabalhar na Câmara do Oeste.

A convocação deste ano traz uma novidade: os deputados abdicaram do direito de cobrar o jetom, e, mesmo se quisessem, Marcelo já disse que não iria pagar.

O jetom de convocações extras significaria mais dois salários para cada um, algo em torno de R$ 50,6 mil por cabeça, ou a bagatela de quase R$ 3,2 milhões no conjunto.

Os deputados tiveram juízo. Se recebessem, seria um escândalo (embora legal). E se assim o é, já que perguntar não ofende, por que eles não acabam logo com essa lei?

Na legislatura passada, o ex-deputado Álvaro Gomes (PCdoB) até apresentou um projeto nessa linha. Não passou.

Abraçaço na Santa

Em torno de 500 pessoas, entre funcionários e amigos, vestidas de branco, mais prefeitos de todo o baixo sul vão dar amanhã de manhã um abraçaço na Santa Casa de Valença. Único hospital a atender à região, até novembro do ano passado vivia na base do empate, o que entrava gastava. A Sesab cortou repasses que somam R$ 1,4 milhão, e o provedor, Guido Magalhães Filho, avisa:

- Se continuar assim, em dois anos fecha.

Apoio zero — A Santa Casa de Valença tem serviços de urgência e emergência 24 horas por dia. E soma mais de 100 atendimentos anuais. Guido diz que já esgotou todas as instâncias para pedir ajuda.

A mobilização regional é total.

Lealdade total

Ironia do destino: sobrinho de ACM, o deputado Paulo Magalhães tornou-se um dos mais aguerridos do governo. Ele subiu à tribuna da Câmara para festejar a visita dos ministros Gilberto Kassab (Cidades) e Gilberto Occhi (Integração), anteontem, quando destacou que entre os R$ 600 milhões anunciados ACM Neto levou R$ 167 milhões. E completou:

- É por isso que estamos unidos com Dilma. Não podemos aceitar golpe.

"Eu não vou cair. Eu não vou, eu não vou. Isso aí é moleza.É luta política"

Dilma, em entrevista à Folha de S. Paulo.

"Tudo que contrariao PT, e os interessesdo PT, é golpe"

Aécio Neves, em resposta aos petistas, que dizem que ele está pregando o golpe.

Cacau na ladeira

Acostumado a fazer festivas inaugurações, ACM Neto enfrentou rebu ontem ao pretender abrir ao tráfego a inconclusa Ladeira do Cacau (em São Caetano): um grupo organizado disparou vaias e jogou areia na brincadeira. Na real, a obra, tida pela prefeitura como 'complexa', virou uma novela. O povo reclama há mais de dois anos.

A briga se estendeu para a Câmara. Os vereadores aliados de Neto responsabilizaram os colegas Arnando Lessa e Moisés Rocha, chamados de 'vozes do atraso'.

Capetinha reciclado

Lembra aquela história do jornalista Rogaciano Medeiros, que foi espancado por seguranças de Edilson Capetinha, ex-jogador da seleção brasileira? O episódio, ocorrido em 4 de janeiro de 2013 no campo da Ufba, em Ondina, teve um desfecho na Justiça. Edilson reconheceu a culpa.

Após sete audiências, num acordo firmado ante o juiz Edson Cunha, da 3ª Vara Criminal, ele se comprometeu a pagar R$ 6 mil em duas parcelas à Liga Bahiana contra o Câncer e a pedir desculpas públicas.

Mui amigo — Rogaciano e Edilson são amigos de longas datas, de jogarem bola juntos desde garotos. Durante o processo, Edilson alegou que não foi ele quem agrediu. Rogaciano retrucou:

- Os seguranças eram seus, você era meu amigo e não fez absolutamente nada.

A partir daí ele assumiu a culpa.

Sem socorro

Com um sangramento no nariz, a jornalista Regina Ferreira ligou para a Vitalmed, que ela paga há oito anos. Após uma espera, atendeu a médica de prenome Vanessa, que a ouviu, depois perguntou:

- Você não está floreando esses sintomas, não? Se é assim, já deveria ter procurado socorro numa emergência.

- Mas é isso que estou fazendo...

Agora ela pergunta: está pagando para quê?

Mala cheia

Após o encontro com Gilberto Kassab esta semana, João Bosco (PT) voltou para casa de alma lavada (e mala cheia).

Conseguiu R$ 192 milhões de verbas, R$ 23 milhões dos quais já licitados, para investir em infraestrutura urbana, principalmente saneamento no núcleo urbano.

- Teixeira de Freitas é uma cidade plana, alaga muito. As obras que vamos fazer são fundamentais, há muito esperadas.

Ele diz que tem contado com apoio decisivo do senador Otto Alencar, que é do PSD, o partido de Kassab.

POUCAS & BOAS

Só por curiosidade, Renato Aragão, o humorista cearense, é a personalidade mais pesquisada no Google, entre os homens. Já no campo feminino quem impera absoluta é a cantora Anita.

Perspectiva da Economia Brasileira é a palestra que José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras e doutor em economia (é professor da Ufba aposentado), fará amanhã (19h) para alunos da Faculdade Visconde de Cairu. Ele dirá se há risco de o Brasil virar uma Grécia.

A Fundação Casa de Jorge Amado vai ganhar um anexo, o Zélia Gattai. O prédio foi cedido pelo governo baiano, via Conder, dentro da estratégia de revigoração do Centro Histórico de Salvador.

Santo Mancuso, o festejado conferencista italiano (especialista em segurança internacional), bateu ponto no restaurante de Alaíde do Feijão, no Pelô, anteontem. Ele faz um tour por Salvador para divulgar seu novo livro, Sociologia e Diplomazia, due facce della stessa medaglia. A edição em português sai em setembro.

A Saem está convocando todos os 13 mil inativos da PM para se recadastrar. O prazo vai de julho até agosto.

Valmir Oliveira dos Santos, o Valmir de Duzinho (PRP), 55 anos, vereador por quatro mandatos em Arataca, figura bastante querida (e polêmica), perdeu ontem sua última briga: contra o câncer.

Colaborou: Marcos Venâncio

