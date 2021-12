Contra a violação do segredo profissional

O vazamento de prontuários médicos, exames e imagens de pacientes, atualmente punidos pelos conselhos profissionais, poderá ser crime tipificado no Código Penal Brasileiro, pelo que prevê o projeto (PL 7.237/2017), aprovado ontem na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara de Deputados. Conhecido como Lei Marisa Letícia, o projeto estipula pena de prisão de três meses a um ano e pagamento de multa aos profissionais que divulgarem fotos, vídeos e prontuários médicos sem a autorização do paciente ou familiar responsável. O autor do texto, o deputado Jorge Solla (PT-BA), acredita que o PL tramitará rapidamente, uma vez que cria “retaguardas jurídicas mais adequadas aos tempos de WhatsApp”.

Segredo profissional

A proposta altera o Art. 154 do Código Penal, o mesmo modificado em 2012 pela Lei Carolina Dieckmann, que trata da violação de segredo profissional.

– A internet e as novas dinâmicas de profusão das informações exigem uma adequação do texto legal para tornar estes crimes mais objetivos e menos suscetíveis a interpretações diversas do juiz. A Lei Carolina Dieckmann é necessária e é um sucesso. Queremos agora dar mais um passo na garantia de direitos individuais – explicou Solla.

Cotas no TJ-BA

O primeiro concurso com cotas para a magistratura no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) foi comentado pelo presidente da Comissão de Igualdade, Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos Humanos (Cidis) do órgão, o desembargador Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto. O edital já foi publicado e a prova será aplicada em janeiro, com 15 vagas para afrodescendentes. Britto ressaltou que esta ação atende a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, no que diz respeito ao Judiciário brasileiro adotar políticas afirmativas com 20% no mínimo de cotas.

– A proposta da comissão ampliou para 30%, considerando a maioria da população negra, e também por equiparação ao estatuto da igualdade racial da Bahia – destaca.

Por mais debates

Contrários ao projeto conhecido como Escola sem Partido (Projeto de Lei 7.180/2014) têm atuado em diferentes frentes para tentar impedir sua implementação. Além da atuação dentro do parlamento, tentando adiar a votação na comissão especial que analisa a matéria, também há tratativa com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para que se vote uma ação de repercussão geral sobre o assunto. Ontem, o presidente da Comissão de Educação da Câmara, deputado Danilo Cabral (PSB-PE), a segunda-vice-presidente, a deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), e o terceiro-vice-presidente, deputado Aliel Machado (PSB-PR), reuniram-se com o presidente do STF, Dias Toffoli, pedindo para que se vote as ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) 5537, 6038 e 5580, contra uma lei aprovada em Alagoas que institui a chamada “Escola Livre”, que, segundo os deputados, é a versão local do tal Escola sem Partido. A votação das ações em questão foram adiadas por causa da análise do indulto de Natal dado pelo presidente Michel Temer em 2017.

