Contas de Wagner fecharam no azul

Manoel Vitório, secretário da Fazenda, fechou as contas do governo do estado do último ano de mandato de Jaques Wagner. O resultado, pregado pela oposição como potencialmente desastroso, foi positivo.

Ao menos é o que os números oficiais demonstram.

A receita final de 2014 foi de R$ 35,9 bilhões ante uma despesa de R$ 34,7 bilhões, gerando um superávit de R$ 1,2 bilhão. Em 2013, a receita ficou em R$ 32 bilhões, com despesas de R$ 31,7 bilhões.

Manoel Vitório comemorou o resultado final pregando cautela em 2015. A previsão de que este será um ano duro não mudou. Mas o cenário é um pouco melhor do que o imaginado.

A previdência continua sendo propagada como o grande problema a ser solucionado. A previsão de déficit é de R$ 2,45 bilhões, ou seja, este valor terá que sair dos cofres do estado para bancar a aposentadoria.

TCE — Os números consolidados serão apresentados em breve pelo secretário na Assembleia; no entanto, as contas do governo serão apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado somente no final do primeiro semestre. Apenas depois do relatório prévio é que Jaques Wagner poderá respirar tranquilo em Brasília.

Ainda sobre o TCE, Inaldo da Paixão, presidente do órgão de controle, diz que não existe esta história de "tribunal carinhoso", como o ex-deputado estadual Carlos Gaban (DEM) rotulava a atuação do colegiado.

- Se julgássemos de forma carinhosa, estaríamos julgando mal. O tribunal jamais será um tribunal carinhoso. O TCE sempre será um tribunal justo.

Índices — Ainda sobre as contas do último ano de gestão de Wagner, foram investidos 27,63% em educação (o mínimo prescrito é 25%) e 13,09% em saúde (o mínimo é 12%). Os números por si garantem a aprovação das contas. Os problemas maiores estarão na análise dos contratos e convênios, mas o otimismo é grande por parte dos representantes do governo.

Análise — Será preciso que os conselheiros avaliem também se as recomendações, como aumento de controle nos gastos, foram cumpridas neste último período.

Calma, deputados!

Além de pedir calma aos deputados, após o racha entre Marcelo Nilo e a bancada do PT, Rui Costa anunciou que vai convocar pelo menos dois mil PMs da reserva para ocupar cargos administrativos. Quem estava fazendo isso vai sair do gabinete, inclusive da Casa Militar do governador, para ir para a rua. Medida dura e positiva.

PTN x Neto

O rompimento do PTN com o prefeito ACM Neto continua rendendo. Ontem, na Câmara, o vereador Beca acusou o prefeito de persegui-lo porque a prefeitura mandou derrubar uma escadaria feita por moradores de Luís Anselmo para refazer a obra. A prefeitura, por sua vez, diz que a escadaria foi derrubada porque não atendia às normas técnicas. Em seu discurso, Beca disse que ACM Neto ameaçou "destrui-lo" caso o PTN saísse da sua base e apoiasse Rui Costa.

Elogiando Wagner —Em uma demonstração da nova fase do PTN, o vereador Carlos Muniz se juntou a Beca para criticar o prefeito. Disse se "lembrar de 1964, quando vivíamos uma ditadura militar", apesar de ter nascido em 71. Sobrou até elogio para Jaques Wagner, o "governador republicano" que acabou com o "tempo das malvadezas", ao ser eleito em 2006.

Indicação amiga

Com João Leão na Secretaria de Planejamento, foi confirmada a indicação do PP para a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI). A ex-deputada Eliana Boaventura foi nomeada diretora-geral do órgão. Eliana chegou a ser cogitada como possível vice na chapa de Rui Costa.

Um governo de "todos"

A ex-prefeita de São Sebastião do Passé e prima da deputada federal Alice Portugal, Tânia Maria Portugal, será assessora especial na Secretaria de Trabalho, que ficou com Álvaro Gomes, do PCdoB. Quando esteve à frente da prefeitura de São Sebastião do Passé, Tânia teve as contas rejeitadas e foi multada pelo TCM. Exemplo de gestão.

POUCAS & BOAS

O ex-deputado Luciano Simões elegeu o filho para a Assembleia e agora diz que vai se apresentar à Procuradoria Geral do Estado, de onde é servidor. Mas ficará pouco tempo. Ele pretende entrar com um pedido de licença-prêmio e irá cuidar da fazenda onde cria peixes, como surubim.

Nos corredores da Assembleia Legislativa é dado como certo que o deputado Carlos Geilson fará oposição ao governo. Se isso se confirmar, Geilson dificilmente teria condições de permanecer no PTN, que comanda o Detran e apoia Rui Costa. Entre as legendas que já o convidaram a mudar de partido estão o PSDB, o PTC e o PRB. O problema é criar as condições para ser candidato à prefeitura de Feira de Santana em 2016.

O vereador de Salvador Isnard Araújo anunciou ontem no plenário da Câmara que, caso dispute a reeleição no próximo ano, não será pelo seu atual partido, o PR. Isnard reclamou da postura da legenda, que cobrou a saída de César Borges do Ministério dos Transportes, o que levou à desfiliação posterior do ex-governador.

Paulo Câmera cumpriu o rito legislativo ao ser exonerado da Secretaria da Agricultura, na última sexta, para tomar posse como deputado estadual. Ontem voltou a se licenciar para ser nomeado novamente na pasta. No seu lugar na Assembleia entrou Bira Corôa.

Rosemberg Pinto não demonstrou nenhuma intenção de voltar atrás na decisão de entrar com o mandado de segurança e com a ação direta de inconstitucionalidade da eleição para presidente da Assembleia. Novos capítulos virão.

