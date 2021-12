Constituintes homenageadas

A senadora baiana Lídice da Mata (PSB) está entre as homenageadas com o diploma Bertha Lutz que será entregue em sessão solene do Congresso, na quarta-feira, 7, às 26 mulheres que atuaram no processo constituinte entre 1987 e 1988. Na época, ela atuava como deputada federal, assim como as atuais senadoras Lúcia Vânia (PSB) e Rose de Freitas (MDB) e a deputada federal Benedita da Silva (PT), que também serão agraciadas.

– Somos poucas as que durante estes 30 anos permanecemos com mandatos políticos, e isso [o prêmio] é de um valor para a luta da mulher extremamente grande – registrou Lídice.

O diploma é dado a pessoas que se destacam na defesa dos direitos e da participação política das mulheres. Um conselho de senadores composto por um representante de cada partido político com assento no Senado escolhe os agraciados entre os candidatos indicados.

Bióloga e advogada paulista, Bertha Maria Júlia Lutz é considerada um dos ícones da luta feminista e da educação no Brasil do século 20. Ela defendeu o direito de as mulheres votarem e serem votadas e conseguiu se eleger como suplente para a Câmara dos Deputados em 1934, tendo assumido em 1936 para um mandato de pouco mais de um ano. Ela faleceu em 1976, no Rio de Janeiro.

PSB – A senadora Lídice da Mata será uma das vices-presidentes do PSB. O novo cargo dentro da executiva do partido foi definido no sábado, dia 3, durante o Congresso Nacional da sigla em Brasília. Durante o evento, a legenda definiu que uma das prioridades para o ano eleitoral será ampliar a bancada de deputados federais. Lídice é também presidente do partido na Bahia.

Escolha de relator

O presidente do Conselho de Ética, Elmar Nascimento (DEM-BA), conversou com dois dos três deputados sorteados entre os membros do colegiado e que podem ser escolhidos como relator do processo contra o baiano Lúcio Vieira Lima (MDB). O presidente disse que amanhã vai anunciar o nome. Os três são Covatti Filho (PP-RS), Hiran Gonçalves (PP-RR) e Zé Geraldo (PT-PA).

Elmar já havia sinalizado que o principal critério para a escolha será a imparcialidade. Ele defende a apresentação de um plano de trabalho que garanta a celeridade de tramitação. O relator escolhido apresentará um parecer para votação que seja pelo arquivamento ou admissibilidade do processo no prazo de 10 dias úteis.

Concurso na Câmara de Feira

A Câmara Municipal de Feira de Santana abriu ontem inscrições para concurso público (edital 005/2018), que visa ao preenchimento de 31 vagas para os níveis médio e superior. O certame está sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Com salários mensais que variam entre R$ 1.049,14 e R$ 2.640,63, são oferecidas vagas para analista de sistemas em redes, auxiliar legislativo II – administrativo, contador, fotógrafo legislativo, intérprete de libras, motorista, procurador jurídico adjunto, redator de debates, redator de notícias e técnico de suporte em informática.

A aplicação da prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório, está prevista para o dia 20 de maio deste ano, unicamente em Feira de Santana. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente por meio da internet, no endereço eletrônico do IBFC, até as 23h59 do dia 9 de abril, considerando o horário de Brasília. O valor da inscrição é de R$ 44 para nível médio e R$ 74 para nível superior, com jornada de trabalho de 30 horas semanais.

POUCAS & BOAS

Governadores do Nordeste se reúnem hoje em Teresina, no Piauí, para discutir a implantação de uma operação nacional de segurança, com articulação de forças policiais, equipamentos e infraestrutura para o combate à violência nos estados, além da criação de um fundo nacional destinado às ações de segurança pública. O encontro terá a participação do governador Rui Costa e também vai avaliar a proposta, feita pelo governo federal semana passada, de uma linha de financiamento de R$ 42 bilhões aos estados para segurança.

