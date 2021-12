Consórcio fortalece união dos estados

Os governadores das regiões Norte e Nordeste participam hoje de reunião para criação de uma entidade chamada ‘Consórcio dos Estados’. A informação foi divulgada pelo governador baiano Rui Costa no seu discurso de posse do segundo mandato.

O objetivo, segundo Costa, é viabilizar uma ajuda geral entre os estados do consórcio, situados nas regiões mais carentes. O encontro de fundação está previsto para Brasília, ao meio-dia, na representação do Ceará, tendo o governador baiano como principal articulador.

Embora não tenha antecipado a pauta, a segurança deverá ser o tema mais relevante a ser debatido. No discurso de posse, o governador disse que “a violência não será reduzida apenas por meio de uma política de expansão do uso das armas, como querem fazer crer alguns”.

Entre as boas notícias que o governador poderá levar aos demais integrantes do Consórcio dos Estados destaca-se o funcionamento do Vídeo Polícia. Trata-se de um sistema digital de identificação de pessoas procuradas pela Justiça que transitem em locais de grande fluxo.

Apesar de reeleito com o recorde de 75,5% dos votos, o governador entende que a ‘correria’, mote de seu governo, não pode parar, especialmente na questão da segurança, mas também na educação, que tem sido alvo de críticas de companheiros de seu próprio partido, o PT.

Costa disse ter construído 30 novos prédios escolares, ampliado outros 57 e recuperado um total de 500 escolas. O governador afirma que estão em andamento 450 obras para beneficiar a estrutura educacional

– Construirei mais 60 novas unidades escolares e entregarei 600 quadras cobertas até 2022 – calcula.

Preocupação

Ambientalistas de Ipiaú, no sudoeste, passaram subitamente a manifestar-se preocupados com a atuação de uma mineradora que construiu uma barragem de rejeitos na rota de cidades da região. Um acidente poderia causar sérios danos a municípios como Barra do Rocha, Ubatã, Ubaitaba, Aurelino Leal, Taboquinhas e alcançar até a cidade turística de Itacaré.

Exagero ou não, pela extensão imaginada, vale a pena uma ação de monitoramento por parte das autoridades responsáveis pela defesa do meio ambiente. Mais um efeito do chamado ‘crime da Vale’, com a catástrofe ocorrida em Brumadinho. Vale para Ipiaú e para todas as barragens, estejam em risco ou não, de modo a prevenir outras ocorrências similares.

