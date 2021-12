Consórcio Fonte Nova faz proposta para construção do Centro de Convenções

O Consórcio Fonte Nova Participações (FNP), que explora a Arena Fonte Nova, apresentou proposta ao governo para a construção e operação do Centro de Convenções da Bahia (CCB) em área integrante do complexo multiuso.

Com isso, a empresa Reag/World Trade Center, já autorizada pelo governo a desenvolver estudos para o financiamento do empreendimento no Parque de Exposições, não deverá estar sozinha na disputa.

O secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, confirma a informação e diz que, caso sejam autorizados estudos para a nova proposta, caberá ao governo escolher o que oferecer maior vantagem ao Estado: menor custo, potencial de desenvolvimento, viabilidade para o trade, entre outros critérios.

Custo – Nessa primeira etapa não se apresenta custo. Em caso de autorização do governo é feito estudo econômico. A Tempo Presente apurou que a FNP entregou ante-projeto arquitetônico citando vantagens da localização e infra-estrutura já existentes – o que tenderia a gerar menos custo.

O projeto teria sido assessorado ‘pelas maiores’ empresas do ramo de convenções do País, de nomes não revelados, e após análise de grupo de arquitetos e técnicos sobre espaço e localização.

Demanda – Para além da disputa, fato é que a Arena Fonte Nova está suprindo, desde o fechamento CCB, uma demanda de mercado de congressos em Salvador. Em 2016, a Arena abrigou o Congresso Internacional de Desastre em Massa (Cidem), Congresso de Saúde e Atenção Domiciliar (Consad) e Congresso Internacional de Odontologia da Bahia (Cioba). Este ano, a edição do Consad já aconteceu. Sem falar no mega evento Campus Party.

Circunstâncias

A PPP da Arena é questionada no TCE em razão do custo da contrapartida paga pelo governo ao consórcio. A FNP sempre arguiu a circunstância do mercado à época do contrato para o cálculo da constraprestação. A Corte pediu o recálculo e o caso, que está nas mãos do conselheiro Pedro Lino, segue indefinido.

E o trade?

Resta saber a reação do trade com a nova proposta na jogada já que, para eles, o CCB nunca deveria sair do Stiep. Mas se há algo que parece certo nisso tudo é que nem com mil ‘abraçaços’ o CCB será onde sempre foi. Rui já bateu o martelo.

O prédio, que teve queda parcial da estrutura há um ano, está penhorado na Justiça em ação trabalhista. Com isso, nem perícia pode ser feita ali para saber as causas do acidente.

Diz Dauster que “mente” quem acusa que não houve manutenção no prédio, já que ali eram gastos mais de R$ 1 milhão/mês para manutenção. O governo fez ajustes emergenciais, como a cobertura do Teatro Iemanjá, e já estaria iniciando a segunda parte da reforma quando ocorreu o acidente.

Gari celebrity

No desfile cívico que comemorou o aniversário de Camaçari, na quinta, 28/09, não teve vez para prefeito e autoridades, quem ganhou os holofotes foi a agente de limpeza municipal Railda Melo, que além de varrer as ruas, também canta e compõe. A música "Cidade Mãe", que ela fez em homenagem à cidade, não só estava na boca dos populares, como também está bombando nas redes sociais e no whatsapp. Descoberta na rua, a gari Railda, casada e mãe de quatro filhos, teve até clipe gravado pela agência que atende a prefeitura. Talento descoberto.

