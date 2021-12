Conscientização sobre autismo marca o mês

Seguindo a campanha lançada pela Organização Mundial de Saúde, este mês de abril será azul, com objetivo de chamar atenção para a importância do conhecimento visando lidar melhor com os fenômenos proporcionados pelo autismo nas pessoas.

Nesta sexta-feira, 2 de abril, dia mundial de conscientização, terá início a divulgação, em escala planetária, de uma série de conteúdos relacionados à relevância da inclusão do portador como forma de afirmar seu direito à vida em sociedade.

Denominado pelos cientistas de Transtorno do Espectro Autista, conhecido no ambiente de pesquisa como TEA, o autismo vem sendo mais debatido pela população, embora setores mais conservadores insistam em uma visão menos acolhedora.

Na Bahia, educadores sensibilizados com o direito do autista de acesso ao saber vêm mobilizando recursos para produzir planos de aula e conteúdos voltados para estes discentes, como pode ser verificado na Rede Sesc de Escolas.

Inclusão – As atividades e avaliações são adaptadas de acordo com o desenvolvimento cognitivo do aluno, envolvendo-se as famílias, ao receberem orientações sobre a importância do acompanhamento multidisciplinar com profissionais de saúde.

A proposta pedagógica, segundo afirmam os conteudistas, teria como objetivo o desenvolvimento social e cognitivo dos alunos em condição autista, respeitando-se o jeito de ser distinto, mas muitas vezes de maior sensibilidade e afeição.

Segundo a OMS, o autismo atinge 1 em cada 160 crianças no mundo. No Brasil, estima-se que existam cerca de 2 milhões de autistas. O diagnóstico ocorre geralmente entre os 2 anos e meio a 3 anos, e não existe cura para essa condição.

Capacitação no Senac

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) oferece em abril 7 mil vagas para cursos e palestras, em ambiente digital, destacando às áreas de maior demanda, conforme pesquisas mais recentes: gestão, comunicação, tecnologia, beleza, moda e saúde.

Para quem pretende ficar trabalhando em casa, mesmo se um dia a pandemia for controlada no Brasil, vale a pena dedicar-se aos cursos de gestão de mídias sociais, criação de cards digitais, consultoria em moda, confeitaria e preparação de marmitas.

As inscrições podem ser solicitadas pelo site www.ba.senac.br/cursos, e quem precisar tirar alguma dúvida, tem a chance pelo e-mail senac@ba.senac.br ou no whatsapp 71 3186-4000.

Curuzu Afrofuturista

Nos próximos dias 8 e 9 de abril, às 20h, o Ilê Aiyê estreia o evento “Curuzu Afrofuturista” no canal do bloco no YouTube. São duas transmissões ao vivo de mesas de conversa que se propõem a debater sobre o Afrofuturismo. Os temas das mesas são “O Poder da Música” e “Artes e Estética”, respectivamente.

POUCAS & BOAS

Em reunião virtual realizada ontem a Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia (Amurc) articulou uma parceria entre o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável – Litoral Sul e o Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica (Cima). O foco é a recuperação da estrada da região dos Macacos, que faz a ligação entre os municípios de Barro Preto, Coaraci e Itajuípe.

Aberta ontem através do projeto da Antiquis a Série Reisados tem hoje, às 19h, um evento virtual para lançamento do CD do Terno de Reis da Comunidade de Curral das Varas, distrito de Morrinhos, município de Guanambi. Amanhã a conversa será com os reiseiros Dona Vande, da fazenda Boa Sorte (Caetité) e Seu Alziro, sobre a importância da memória desta manifestação cultural e religiosa centenária.

Começa hoje a Mostra Liquidificador de Corpos com 10 oficinas gratuitas de dança, oferecidas virtualmente tanto para iniciantes, quanto para profissionais da área. Com a temática ‘Pontes virtuais para artistas da Dança no interior, o evento tem amanhã e domingo as oficinas de ‘Ballet Clássico’, com Cynthia Ramos , de Senhor do Bonfim e ‘Ai meu Quadril’, com Raina Santos, de Salvador.

