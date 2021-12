Congresso reabre com caldeirão fervendo

Os trabalhos no Congresso Nacional serão retomados hoje sob forte pressão sobre o governo federal, principalmente na Câmara dos Deputados. Embora os governistas insistam em dizer publicamente que a decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB), de ir para a oposição seja pessoal, o que se espera de fato é a fervura do caldeirão.

Cunha tem sob sua tutela uma bancada de deputados das mais diversas colorações partidárias. Em condições normais, o problema seria controlado, mas o período não tem nada de normal.

O ministro Jaques Wagner (Defesa) acredita que Cunha deve agir como magistrado, mas sabe que, se o peemedebista resolver agir como opositor, o problema será agravado. E Cunha já disse que vai.

- Eu acredito que todos que sentam naquela cadeira (presidente da Câmara) têm suas convicções íntimas, mas espero que ele, mesmo com essa convicção, não produza um processo de fazer da cadeira da presidência uma cadeira de oposição, porque não funciona assim.

Quente - O senador Otto Alencar está pessimista sobre o retorno das atividades:

- Será agosto em chamas e setembro negro. O caldeirão está lá para pegar fogo.

Salvador e as creches

A secretaria municipal da Educação lança o programa de creches e educação infantil na próxima quinta. Serão construídas 32 novas creches, nove serão alugadas e outras 49 reformadas. O secretário Guilherme Bellintani diz que a prefeitura entrará com R$ 22 milhões de recursos próprios para alugar e reformar as que já existem e que os shoppings vão pagar R$ 60 milhões no acordo firmado pelo início da cobrança do estacionamento.

- Ao final de 2016 saltaremos de 20 mil vagas para crianças de 0 a 5 anos para 40 mil. Para se ter um atendimento pleno são necessárias 80 mil vagas.

Governo Federal - Como não poderia deixar de ser, o secretário se queixou da falta de repasses e atendimento do governo federal, que, segundo ele, esqueceu de investir em educação básica.

"Óbvio que o governo federal do PT passa por um momento difícil, do ponto de vista da avaliação, mas nós aqui da Bahia somos um bom exemplo de que é possível reverter"

Jaques Wagner, ministro, admitindo período nebuloso, mas acreditando na virada, citando o exemplo de João Henrique reeleito em 2008 tendo uma popularidade baixíssima.

SOS São Francisco

Neste imenso mar de informações a respeito da morte antes lenta e agora rápida do rio São Francisco, pasmem, ainda faltam números básicos para o diagnóstico. Segundo o secretário Eugênio Spengler (Meio Ambiente), não se sabe ao certo quanto do rio é destinado à vazão ambiental, ao uso humano, animal, para geração de energia, irrigação e mineração. Órgãos federais e dos cinco principais estados por onde passa o São Francisco estão debruçados sobre estes estudos. O problema é que, se o diagnóstico técnico não for rápido, a ciência do cidadão comum já sabe o que vai acontecer: a morte.

Conselho atende a pedido

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) instaurou processo administrativo disciplinar para analisar a conduta do promotor do Ministério Público da Bahia Luiz Eugênio Fonseca Miranda ao elaborar um parecer favorável à contratação da Fundação José Silveira pela Sesab em 2012. O pedido de providências foi feito pelo conselheiro do TCE Pedro Lino.

José Silveira - O relator do CNMP, conselheiro Leonardo Farias, afirma que o promotor "exorbitou, em muito, as suas atribuições institucionais ao elaborar parecer em que atuou como verdadeiro consultor jurídico, isto é, como advogado da fundação".

O caso é aquele que o governo pagou para a fundação algo em torno dos R$ 39 milhões referente a contribuições sociais às quais a fundação seria isenta. À época, o entendimento foi o de que a José Silveira não poderia deixar de cobrar, mesmo não tendo que repassar ao trabalhador.

Orientações petistas

Na reunião com os presidente dos diretórios municipais do PT das 35 maiores cidades da Bahia, o presidente estadual da sigla, Everaldo Anunciação, apresentou os três eixos principais para a eleição de 2016: defender o projeto; fortalecer as alianças; e implanta a política do partido.

Dinheiro empresarial não

O presidente nacional do PT, Rui Falcão, vai defender, novamente, que o partido deixe de receber dinheiro de empresas para as eleições a despeito de o Congresso Nacional autorizar. Falcão sustenta que os doadores não estão dispostos a tirar dinheiro do bolso depois de tudo que aconteceu no país. Leia-se Lava Jato.

POUCAS & BOAS

Os advogados inadimplentes com a OAB têm até o início de setembro para quitar as dívidas se quiserem votar na eleição da entidade em outubro.

Na quarta-feira acontece nova mobilização municipalista em Brasília. Maria Quitéria, presidente da UPB, diz que é hora de cobrar os acordos firmados e não cumpridos. Do 0,5% prometido para julho deste ano, somente metade saiu. Os prefeitos estão sem dinheiro e querem que o governo federal libere.

A vereadora Kátia Alves (DEM) teve uma ideia excelente e a transformou em projeto de lei: quer que todos os terminais de autoatendimento bancário de Salvador possuam dispositivos para impedir a aplicação de explosivos e dificultar a ação dos criminosos. O problema é saber que dispositivo seria esse. Na proposta da vereador não há sugestões.

A prefeita de São José do Jacuípe, Verinha (PSDB), passou pelo processo inverso ao comum. Geralmente, o TCM reprova as contas do gestor e as câmaras municipais, muitas delas controladas pelo chefe do Executivo, derrubam o parecer técnico e aprovam. No caso de Verinha, o TCM aprovou e o Legislativo municipal reprovou. Ela tenta reverter a decisão para não ficar inelegível.

Nesta semana a prefeitura de Salvador publica mais um relatório sobre o PDDU. Já constando as contribuições dadas pela sociedade civil nas audiências públicas. No início da segunda quinzena de agosto, Sílvio Pinheiro (Sucom) diz que será convocada mais uma audiência pública e até o final de setembro devem ser feitas outras duas. Até o final de setembro o PDDU estará na Câmara.

