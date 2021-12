Congresso parado até STF analisar embargo

O deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB) diz que, enquanto o STF não analisar o embargo infringente que a Câmara Federal pretende impetrar ante a decisão de anular a eleição secreta da chapa alternativa da Comissão do Impeachment, os trabalhos na Casa vão parar. "Se a decisão do STF serve para essa comissão, servirá para as demais, ou seja, vai paralisar o Congresso e arrastar a crise política por mais tempo".



Para parte dos deputados, causou estranheza a decisão do Supremo de proibir o voto secreto, pois o rito é comum no Congresso. "Não coloco em dúvida a isenção dos ministros do STF, mas tenho o direito de pensar diferente. A única votação aberta no Congresso é para cassação de parlamentar. Veja que até a confirmação dos nomes dos ministros do Supremo é secreta".

Liderança - Lúcio não pretende disputar a liderança do PMDB em fevereiro. Na eleição passada, perdeu por um voto para Leonardo Picciani (RJ). Contra a reeleição de Picciani, os peemedebistas pretendem apresentar um nome de Minas Gerais.

Senta que o leão é manso



Esclarecedor o artigo de Demétrio Magnoli, publicado ontem na Folha de S.Paulo, quando descreve como o "leão" do imposto de renda foi domesticado pelos governos de FHC e Lula. Uma portaria de 1997 criou a figura do "acesso imotivado": figurões que só podem ser investigados com autorização prévia. Em 2011, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega introduziu a lista de "pessoas politicamente expostas", cujos dados também só devem ser acessados mediante aviso ao próprio secretário da Receita. Ou seja, os auditores podem investigar livremente apenas os pobres mortais.

'Formalmente, há elementos [para o impeachment de Dilma], mas me parece que é desproporcional'

Michael Mohallem, cientista político, ao analisar que a presidente Dilma pode ter cometido crime de responsabilidade com as "pedaladas" fiscais, embora considere o impedimento punição exagerada.

Até no IML...

Cinco "puxadinhos" foram erguidos no muro de contenção da encosta do Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues, na avenida Centenário, conforme registro, acima, do repórter fotográfico Xando Pereira. Cabe à prefeitura arrumar uma solução que não prejudique os moradores.

Um "baleiro" na prefeitura?

Clementino Silva não é um "baleiro" comum, é um verdadeiro patrimônio das ruas de Feira de Santana.



Há cerca de 30 anos ele vende doces, balas e guloseimas na calçada lateral do Secretariado do Bispado que tem a frente para a avenida Getúlio Vargas.



Negão simpático, conversador e bem informado sobre Feira de Santana, é um observador acurado da vida da cidade.



Conhece muita gente e muita gente o conhece. Antenado com a política local e crítico aberto da atual gestão pública do município, Clementino agora quer ser candidato a prefeito.



Acha que pode ser a opção para a alternância de poder no município e um poder "verdadeiramente popular".



Ainda não tem partido. Mas está aberto a conversa. O prefeito José Ronaldo que se cuide...



As informações são do Blog da Feira.

POUCAS & BOAS

Leitora atesta que, depois que o telefone da fiscalização de poluição sonora da Sucom foi integrado ao 156, ficou ainda pior conseguir ser atendido. "E as atendentes estão sendo impacientes e até grosseiras. Pasmem: ao ligar para a ouvidoria, uma senhora de nome Milena só não me bateu porque eu estava do outro lado da linha. É esse padrão de atendimento que o cidadão de Salvador merece?", indaga.

POLÍTICA COM VATAPÁ

As batalhas de Churchill



O primeiro-ministro inglês Winston Churchill é considerado o autor dos insultos mais engraçados da história. Além de Hitler, tinha na deputada conservadora Lady Astor adversária ferrenha. Certa feita, no Parlamento britânico, ela o chamou de "bêbado repugnante". No hora, Churchill respondeu: "Minha querida, você é feia e, além do mais, repugnantemente feia. Mas, amanhã, eu serei sóbrio e você será ainda repugnantemente feia". Em outra sessão, sugeriram a Churchill que usasse um tipo de disfarce, como medida segurança, para não ser reconhecido na ópera. Ela foi à forra: "Por que não vai sóbrio?".



Num encontro ocasional dos dois durante recepção, novo embate verbal. Lady Astor se irritou tanto com o rival que mandou: "Se eu fosse sua esposa, colocaria veneno no seu café". E Churchill: "E seu eu fosse seu marido, eu beberia".

Contam que numa manhã, quando o premiê estava sentado no vaso sanitário, um assessor bateu na porta do banheiro avisando que certo burocrata chato insistia ao telefone em lhe falar. Churchill não perdeu a deixa: "Diga a ele que eu só posso lidar com um cocô de cada vez".

