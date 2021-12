Congelamento do fundo prejudica a Bahia

São 56 municípios baianos que perdem recursos com a aprovação, na noite de quarta-feira, 21, na Câmara dos Deputados, do projeto que mantém o uso dos coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do exercício de 2018 para a divisão em 2019. É o estado que teve o maior número de redução, num total de 135 em todo o Brasil. Na sequência, a matéria será enviada ao Senado e mudanças serão possíveis apenas depois de 2020, quando serão atualizados os dados para o cálculo a partir do novo censo demográfico. O IBGE faz os cálculos e o Tribunal de Contas da União (TCU) sanciona, determinando ao Tesouro Nacional o uso dos índices a cada ano.

Congelamento

O congelamento dos coeficientes é um banho de água fria principalmente às cidades de pequeno porte quanto à distribuição do FPM, a segunda maior transferência constitucional, perdendo apenas para o repasse do ICMS dos estados para os municípios.

Faltou o anfitrião

O prefeito ACM Neto cancelou de última hora a participação no 6º Fórum Brasil-África, que acontece em Salvador e reúne cerca de 200 líderes internacionais. A justificativa, conforme a assessoria do fórum, foi por questões de agenda e compromissos em Brasília, que não permitiriam ao chefe do Executivo municipal chegar a tempo. Imprevistos acontecem, no entanto, ninguém do governo, sequer um secretário, representou o prefeito. Não se falava em outra coisa nos corredores do evento, senão da ausência do poder municipal para, ao menos, valorizar a escolha da capital baiana em sediar um fórum dessa magnitude e importância.

“A orientação é eficiência, enxugamento e privatização do que for possível. Vamos buscar bons resultados e tornar o banco cada vez mais competitivo, de maneira enxuta”

Feliz e casado

O Clube do Congresso, em Brasília, foi ocupado ontem à noite por cerca de 80 pessoas para celebrar o casamento do futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), com Denise Veberling, numa “cerimônia simples”, disse ele minutos antes de sua realização. Diante dos repórteres, o ministro extraordinário da transição não escondeu que está satisfeitíssimo com o momento, tanto na vida política como na vida amorosa, e respondeu com bom humor quando questionado se estava mais preocupado com o casamento ou com a montagem do governo. “Casamento é a parte boa”, disse, rindo. Onyx também disse que terá apenas um dia de folga e continua em Brasília trabalhando. “Quando a gente está feliz, a gente casa e fica mais feliz”, disparou.

O Brasil no Canadá

Enfim a Bahia recebeu uma insígnia da Ordem de Rio Branco, grau de Oficial, concedida a professores e pesquisadores que se destacaram no exterior divulgando a cultura brasileira. Lícia Soares a recebeu no último dia 31 de outubro, no Consulado do Brasil em Montreal, pela divulgação da cultura brasileira no Canadá. Ela é docente permanente de pós-graduação em crítica cultural (Pós-Crítica) do Campus II da Uneb, em Alagoinhas, onde fez o doutorado e atualmente é professora associada. Foi na UQAM que Lícia Soares e o professor emérito Bernard Andrès criaram o Centro de Estudos sobre o Brasil, único no Canadá, que funcionou de 2001 a 2014.

